Νέο μοντέλο αγοράς κατοικίας στην Κέρκυρα – Στέγη και επένδυση σε fast track διαδικασία | Η Ρούλα Ρουβά στο TN

Γράφει η Χριστίνα Κουσουνή

Ένα νέο μοντέλο, που επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά ακινήτων, έρχεται από την Κέρκυρα. Η Roula Rouva – Forbes Global Properties παρουσιάζει έναν μηχανισμό που συνδέει απευθείας τα προς πώληση ακίνητα με προεγκεκριμένη τραπεζική χρηματοδότηση, δημιουργώντας μια διαδικασία fast track για όσους αναζητούν κατοικία.

Η πρωτοβουλία αφορά 36 μεζονέτες στο Κομπίτσι, που απέχει μόλις λίγα λεπτά από την πόλη της Κέρκυρας, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ανακαίνισης. Οι τιμές ξεκινούν από 1.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με το πλεονέκτημα ότι τα ακίνητα έχουν ήδη περάσει από την αξιολόγηση τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής δεν ξεκινά από το μηδέν τη διαδικασία έγκρισης στεγαστικού δανείου, αλλά προχωρά πολύ πιο γρήγορα στην τελική αγορά.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για νέους και ζευγάρια ηλικίας 18 έως 50 ετών που θέλουν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Προσφέρει ευνοϊκό επιτόκιο, χαμηλότερο κατά 25% για τα πρώτα χρόνια, και υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης, γεγονός που μειώνει σημαντικά την ανάγκη για ίδια συμμετοχή.

Μιλώντας στο Tornos News, η Ρούλα Ρουβά (φωτό) εξηγεί: «Στόχος μας είναι να δώσουμε ρεαλιστικές λύσεις για την απόκτηση κατοικίας, μειώνοντας γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Ως εταιρεία προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε νέους τρόπους που θα διευκολύνουν τους αγοραστές και θα δώσουν πραγματικές λύσεις στους ιδιοκτήτες και αυτό το προϊόν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα».

Η επιλογή της Κέρκυρας για την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου δεν είναι τυχαία. Το νησί έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ξένους επενδυτές, οι οποίοι αναζητούν είτε μόνιμη κατοικία είτε εξοχικά ακίνητα με προοπτική απόδοσης μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το ενδιαφέρον αυτό, που τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί από την τουριστική ανάπτυξη και την αεροπορική διασυνδεσιμότητα με την Ευρώπη, καθιστά την Κέρκυρα ένα ζωντανό παράδειγμα νέων πρακτικών στην αγορά real estate.

Η ιδέα της σύνδεσης διαθέσιμων ακινήτων με έτοιμα τραπεζικά προϊόντα μπορεί να λειτουργήσει ως λύση απέναντι στη γραφειοκρατία αλλά και ως «προάγγελος» νέων πρακτικών που θα δοκιμαστούν στο μέλλον και θα ενισχύσουν συνολικά τις επενδύσεις στα ελληνικά νησιά. Ήδη, τράπεζες και κατασκευαστές εξετάζουν αντίστοιχες κινήσεις προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κέρκυρα γίνεται το πεδίο δοκιμής για μια διαφορετική προσέγγιση στην αγορά ακινήτων, που αν αποδειχθεί επιτυχημένη, μπορεί να δώσει νέα πνοή τόσο στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αποκτούν σπίτι όσο και στις προοπτικές επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια.