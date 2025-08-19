Κρήτη: 82 διασώσεις σε 15 ημέρες – Οι λουόμενοι που αγνοούν τις προειδοποιήσεις

Οι παραλίες της Κρήτης παραμένουν μαγνήτης για χιλιάδες επισκέπτες, αλλά η ομορφιά τους κρύβει και σοβαρούς κινδύνους. Μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες, οι ναυαγοσώστες στα Χανιά προχώρησαν σε 82 διασώσεις, δείχνοντας ότι ακόμη και οι πιο δημοφιλείς ακτές δεν είναι χωρίς ρίσκο.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά συνέβη όταν πέντε λουόμενοι αγνόησαν την κόκκινη σημαία, που προειδοποιεί για επικίνδυνα νερά, και χρειάστηκε η επέμβαση ναυαγοσώστη εκτός βάρδιας για να τους σώσει. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ένα σημαντικό πρόβλημα: πολλοί επισκέπτες δεν ακούνε τις οδηγίες, αψηφούν τις προειδοποιήσεις και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα προκύπτουν από ισχυρά ρεύματα, κύματα και περιοχές όπου το κολύμπι είναι επικίνδυνο. Η αμέλεια και η έλλειψη σεβασμού στους κανόνες ασφάλειας αυξάνουν τις πιθανότητες ατυχημάτων, ακόμα και για έμπειρους κολυμβητές.

Η συμβουλή των ναυαγοσωστών είναι σαφής: ακολουθήστε τις σημαίες, σεβαστείτε τις υποδείξεις και μην υποτιμάτε τη δύναμη της θάλασσας. Η υπευθυνότητα των λουόμενων είναι το κλειδί για να παραμείνουν οι παραλίες της Κρήτης ασφαλείς και απολαυστικές για όλους.