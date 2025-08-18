Δήμος Αθηναίων: Νέος Διαγωνισμός 726.585 ευρώ για κλίνες σε ξενοδοχείο
18 Aug 2025, 06:39 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Σε νέα διαγωνιστική διαδικασία προχωρά ο Δήμος Αθηναίων με αλλαγή των όρων για την παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείου κλασικού τύπου για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων - τοξικοεξαρτημένων ατόμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η συνολική δαπάνη για 8 μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 726.585,10 ευρώ με ΦΠΑ καθώς και του αναλογούντος τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.
Ειδικότερα αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου, εντός των ορίων του δήμου για την προσωρινή στέγαση τοξικοεξαρτημένων ατόμων και την προστασία γενικότερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία συμπεριλαμβανομένης και της παροχής πρωινού γεύματος, για τα άτομα που θα διαμένουν στο ξενοδοχείο.
Όσο διαρκεί η σύμβαση με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν θα φιλοξενούνται τρίτοι εκτός των εξαρτημένων ατόμων που θα υποδεικνύονται από το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υπηρεσίες διαμονής αφορούν σε 106 κλίνες με πρωινό σε δίκλινα ή μονόκλινα δωμάτια.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά θέση κλίνης με πρωινό. Προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των κλινών σε ποσοστό έως και 20% ημερησίως ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνάρτηση με τον αριθμό των αιτημάτων που δέχεται ο Φορέας.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες φιλοξενίας εξαρτημένων μειωθούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% τότε ο Δήμος Αθηναίων υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ανάδοχο με την καταβολή του 50% της τιμής κατακύρωσης ανά κενή θέση κλίνης με πρωινό ημερησίως και μέχρι την κάλυψη των κλινών.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.
Συγκεκριμένα το ποσό της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο ποσό των 5.896,99 ευρώ. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ειδικό κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το 50% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, για το σύνολο της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσιών.
