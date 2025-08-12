Όμιλος AKTOR | Σε κυκλοφορία το τμήμα Άκτιο – Άγιος Νικόλαος – Λευκάδα

Την κυκλοφορία στο νέο οδικό τμήμα Άκτιο – Άγιος Νικόλαος – Λευκάδα, μήκους περίπου 10 χλμ., παρέδωσε ο Όμιλος Εταιρειών AKTOR, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη κίνηση ενόψει του Δεκαπενταύγουστου. Η νέα οδική σύνδεση βελτιώνει την πρόσβαση της Λευκάδας με το εθνικό οδικό δίκτυο και τον αερολιμένα Ακτίου, προσφέροντας μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και ταχύτερη διασύνδεση.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα του έργου «Κατασκευή – Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα», προϋπολογισμού €48 εκατ., που υλοποιείται από τον Όμιλο AKTOR και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με αφορμή την παράδοση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε ότι «η αξιοπιστία αποτελεί την κορυφαία αξία» για την εταιρεία, σημειώνοντας πως η δέσμευση προς το Υπουργείο Υποδομών ήταν το έργο να παραδοθεί στις αρχές Αυγούστου – στόχος που επιτεύχθηκε νωρίτερα, χάρη στην εντατική εργασία των συνεργείων.

Το έργο περιλαμβάνει δύο βασικά τμήματα:

Βόνιτσα – Λευκάδα (16 χλμ.)

Άκτιο – Άγιος Νικόλαος (5 χλμ.)

Στο τμήμα Βόνιτσα – Λευκάδα το όριο ταχύτητας θα είναι 90 χλμ./ώρα, ενώ στο Άκτιο – Άγιος Νικόλαος τα 80 χλμ./ώρα. Η κύρια οδός έχει πλάτος 11 μέτρων, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, και περιλαμβάνει συνολικά 7 ισόπεδους κόμβους, παράλληλες οδούς, τεχνικά έργα και τη γέφυρα της διώρυγας Κλεοπάτρας.

Παράλληλα, προχωρά η ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους, Άγιος Νικόλαος – Βόνιτσα (6 χλμ.), που θα κλείσει το συγκοινωνιακό κύκλωμα μεταξύ Λευκάδας και Δυτικής Στερεάς, καθώς και η κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης μήκους 8 χλμ., ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών για τις επόμενες δεκαετίες.

Το έργο υλοποιείται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς διέρχεται από προστατευόμενες περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει ως σημαντικός αναπτυξιακός μοχλός για τη Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.