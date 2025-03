Tα ταξίδια υποστηρίζουν τη μακροζωία και την καλή υγεία

Το ταξίδι δεν είναι απλώς μια εμπειρία αναψυχής, αλλά βασικός πυλώνας για τη σωματική και ψυχική ευεξία, σύμφωνα με νέα έκθεση που προτείνει την αναγνώριση του τουρισμού ως κρίσιμου παράγοντα για την υγιή γήρανση.

Η έκθεση "Leveraging Travel as a Catalyst for Healthy Longevity", που δημοσιεύθηκε από τον Global Coalition on Aging (GCOA) και το Transamerica Institute, αναδεικνύει τον μετασχηματιστικό ρόλο του ταξιδιού στην προαγωγή μακροζωίας και καλής υγείας.

Τα Οφέλη του Ταξιδιού για την Υγεία

Σύμφωνα με την έρευνα, το ταξίδι συμβάλλει καθοριστικά στη σωματική και ψυχική υγεία, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μεταξύ άλλων:

Μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 36,6%.

Μειώνει τον κίνδυνο νόσησης από Αλτσχάιμερ έως και 47%, μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως η επίσκεψη σε μουσεία, η παρακολούθηση ζωντανών μουσικών παραστάσεων και η εξερεύνηση ιστορικών μνημείων.

Παρότι τα οφέλη του ταξιδιού είναι τεκμηριωμένα, η έκθεση επισημαίνει ότι παραμένουν "υποτιμημένα" στις συζητήσεις για την υγιή γήρανση.

Ο Τουρισμός ως Στρατηγικός Παράγοντας Ανάπτυξης

Οι συντάκτες της έκθεσης προτείνουν την ενσωμάτωση του τουρισμού στις δημόσιες πολιτικές υγείας και τις στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης.

"Είναι καιρός να επαναπροσδιορίσουμε το ταξίδι ως βασικό στοιχείο της υγιούς γήρανσης και της οικονομικής ανάπτυξης, αντί να το αντιμετωπίζουμε απλώς ως δραστηριότητα αναψυχής", δήλωσε ο Michael Hodin, CEO του GCOA.

Ο ίδιος τόνισε ότι, παρότι ο πληθυσμός άνω των 50 ετών αυξάνεται και διαθέτει σημαντική αγοραστική δύναμη, η ταξιδιωτική βιομηχανία δεν έχει ακόμα αξιοποιήσει πλήρως αυτή την αγορά.

Προτάσεις για μια Νέα Προσέγγιση

Η έκθεση προτείνει τρεις βασικές στρατηγικές για την αξιοποίηση του τουρισμού ως εργαλείου υγιούς γήρανσης:

Ενίσχυση της Ενημέρωσης & Έρευνας – Ανάδειξη των οφελών του ταξιδιού μέσα από τεκμηριωμένη έρευνα και στρατηγική επικοινωνία.

Ανάδειξη των οφελών του ταξιδιού μέσα από τεκμηριωμένη έρευνα και στρατηγική επικοινωνία. Ενεργοποίηση των Πολιτικών Αρχών – Ενσωμάτωση του ταξιδιού στις εθνικές και διεθνείς πολιτικές δημόσιας υγείας και οικονομίας.

Δημιουργία Συνεργασιών Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα – Ανάπτυξη πιο φιλικών προς την ηλικία ταξιδιωτικών εμπειριών μέσω συνεργασιών μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών.

Η Catherine Collinson, Πρόεδρος και CEO του Transamerica Institute, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής:

"Μέσα από συλλογική προσπάθεια, μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ταξιδιώτες, να ενισχύσουμε την ευημερία τους και να δώσουμε ώθηση στην οικονομία με τρόπους που κανένας οργανισμός δεν θα μπορούσε να επιτύχει μόνος του."

Η αναγνώριση του τουρισμού ως εργαλείου υγιούς γήρανσης θα μπορούσε να αποτελέσει game changer για την ταξιδιωτική βιομηχανία και την παγκόσμια οικονομία, δίνοντας νέα διάσταση στον ρόλο του ταξιδιού στη σύγχρονη κοινωνία.