Telegraph: Επτά Ελληνικοί προορισμοί στις 50 καλύτερες οικογενειακές διακοπές για το 2024

Πενήντα προτάσεις προορισμών για τις καλύτερες οικογενειακές διακοπές του 2024 παρουσιάζει η βρετανική εφημερίδα Telegraph, εκ των οποίων οι επτά αντιστοιχούν σε Ελληνικούς προορισμούς.

Ειδικότερα, στις 50 προτάσεις για καλύτερες οικογενειακές διακοπές συγκαταλέγονται η Χαλκιδική, η Κέρκυρα, η Αλόννησος, η Ρόδος, οι Κυκλάδες, η Λέσβος και η Κρήτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ιδανικές οικογενειακές διακοπές προσφέρει η Χαλκιδική («Greece in the lap of luxury») στο Eagles Place, το οποίο διαθέτει μια μεγάλη αμμουδιά, δύο πισίνες, γήπεδα τένις και πέντε εστιατόρια. Προτείνεται διαμονή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά, 7 διανυκτερεύσεων μέσω της Trailfinders με το πακέτο να περιλαμβάνει και πτήσεις επιστροφής έναντι 4.000 λιρών για αναχωρήσεις στις 27 Μαϊου του 2024. Το πακέτο προσφέρει εξοικονόμηση 450 λιρών, ενώ οι διακοπές αυτές υπόσχονται χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και πλούτο δραστηριοτήτων όπως τα θαλάσσια σπορ και το τένις.

Για την Κέρκυρα η πρόταση της Telegraph («Enjoy Corfu’s wild nightlife») περιλαμβάνει ταξίδια το Μάιο και διαμονή στη Villa Eva κοντά στην ακτή Αυλάκι. Η βίλα περιλαμβάνει πισίνα υπερχείλισης και μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του κοντινού παραθαλάσσιου Bella Mare Hotel, όπως kayak, ενοικίαση SUP, δείπνο και ταξίδια με πλωτό μέσο. Το πακέτο περιλαβάνει επτά διανυκτερεύσεις για έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων, της διαμονής και της ενοικίασης αυτοκινήτου με αναχώρηση στις 27 Μαϊου και κοστίζει 1.507 λίρες το άτομο.

Η Αλόννησος («Nature and tranquillity on Alonnisos»), όπου βρίσκουν καταφύγιο οι προστατευόμενες μεσογειακές φώκιες, χελώνες και δελφίνια, φιλοξενεί ένα υποβρύχιο μουσείο όπου οι δύτες εξερευνούν ένα ναυάγιο από το 425 π.Χ. Στις νοτιοδυτικές ακτές της βρίσκεται το Marpunta Resort, με αρχιτεκτονική που παραπέμει σε παραδοσιακό ψαροχώρι. Το πακέτο που προσφέρει η Jet2 περιλαβάνει επτά διανυκτερεύσεις ημιδιατροφής με αναχώρηση από το Στάνστεντ, από 1.322 λίρες το άτομο.

Το all-inclusive Labranda Blue Bay Resort, κοντά στην Ιαλυσό, αποτελεί την πρόταση της Telegraph («All-inclusive sun in Rhodes») για οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο, μέσω της Olympic Holidays. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει waterpark με τσουλήθρες, παιδικό και εφηβικό κλαμπ και παιδική χαρά, αλλά και νυκτερινή διασκέδαση και πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Το κόστος πακέτου all in με επτά διανυκτερεύσεις συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων ξεκινά από 974 λίρες το άτομο για ταξίδια στις 5 Αυγούστου.

Η επόμενη πρόταση για οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα («Blaze a trail in the Cyclades») περιλαμβάνει island hopping στη Σίφνο, τη Φολέγανδρο και τη Μήλο. Πακέτο της Sunvil επτά διανυκτερεύσεων με island hopping στις Κυκλάδες κοστίζει 1.866 λίρες το άτομο, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων με επιστροφή από το Γκάτουικ, πρωινού και των μεταφορών.

Στη Λέσβο («Get active in Lesvos»), προτείνεται διαμονή στο Aeolian Village Beach Resort στην Σκάλα Ερεσού, το οποίο διαθέτει έξι κλαμπ για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως 17 ετών. Το πακέτο επτά διανυκτερεύσεων για μια τετραμελή οικογένεια στη Village Maisonette Suite, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων από το Γκάτουικ, με ημιδιατροφή, μεταφορές, δραστηριότητες και προγράμματα γυμναστικής ξεκινά από 1.542 λίρες το άτομο.

Τέλος, προτείνεται το Daios Cove στις βορειοανατολικές ακτές της Κρήτης, μέσω της Scott Dunn, σε πακέτο all inclusive επτά διανυκτερεύσεων για μια τριμελή οικογένεια, με ιδιωτικές μεταφορές και πτήσεις με επιστροφή από 6.000 λίρες.