Τουρισμός: Εταιρία πιστωτικών καρτών φέρνει την επανάσταση στα προγράμματα ανταμοιβής – Δείτε ποιο ελληνικό ξενοδοχείο συμμετέχει

Ένα πρωτοφανές για την ταξιδιωτική βιομηχανία πρόγραμμα ανταμοιβής 10x λανσάρει η εταιρία πιστωτικών καρτών Capital One Travel μέσω της κάρτας Capital One Venture X, με τη χρήση της πιστωτικής της κάρτας για διαμονή σε εκατοντάδες πολυτελή ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα στα οποία είναι και ένα ελληνικό.

Ειδικότερα, οι ταξιδιώτες που έχουν την κάρτα Capital One Venture X στα πορτοφόλια τους, θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν 10x μίλια ανά δολάριο για κρατήσεις διαμονής σε ξενοδοχεία της Premier Collection, η οποία αποτελεί ένα σύνολο πολυτελών ξενοδοχείων που η Capital One Travel λανσάρει μέσα στο 2022.

Η Premier Collection, η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχεία για τα οποία οι κρατήσεις γίνονται μέσα από το πόρταλ της Capital One Travel, μέσω της Hopper, περιλαμβάνει ξενοδοχεία υπό τα brand Small Luxury Hotels, The Leading Hotels of the World, Six Senses, 1 Hotels και Proper Hotels αλλά και μεμονωμένα ξενοδοχεία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το Euphoria Retreat στην Ελλάδα, το The Ned NoMad στη Νέα Υόρκη και το The Plettenberg στη Ν. Αφρική.

Η Capital One λάνσαρε την κάρτα Venture X το 2021, και οι κάτοχοί της μπορούν να κερδίζουν πόντους ανταμοιβής αλλά και τίτλους όταν τα ξενοδοχεία της Premier Collection έχουν τα δικά τους προγράμματα ανταμοιβής, πέρα από τα μίλια 10x.

Ωστόσο, ακόμα και για τα ξενοδοχεία της συλλογής που δεν έχουν δικά τους προγράμματα ανταμοιβής, αλλά και όσα έχουν, οι κάτοχοι της Venture X δικαιούνται πίστωση 100 δολαρίων σε εστιατόρια, σπα και άλλες δραστηριότητες (πρωινό για δύο άτομα, δωρεάν Wi-Fi και αναβαθμίσεις, τσεκ ιν από νωρίς ή τσεκ άουτ αργά).

Εκτός από τη νέα συλλογή ξενοδοχείων, η Capital One σκοπεύει να ανοίξει lounge με τίτλο «Capital One Landings» σε συνεργασία με τον όμιλο Chef José Andrés, με το πρώτο lounge να πρόκειται να ανοίξει το 2023 στο αεροδρόμιο Reagan στον τερματικό σταθμό 2 και με ένα επόμενο να ακολουθεί στο αεροδρόμιο LaGuardia στον τερματικό σταθμό Β.

Τα lounge αυτά θα περιλαμβάνουν φαγητό και ποτά λίγα βήματα από την πύλη, ενώ θα μπορούν να τα αξιοποιούν ταξιδιώτες σε επαγγελματικά ταξίδια, ταξιδιώτες σε ταξίδια διακοπών, οικογένειες, ζευγάρια σε γαμήλιο ταξίδι κλπ.