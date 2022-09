O BVLGARI αναζητά απόφοιτους σχολών Αργυροχρυσοχοΐας από τον Βόλο - δείτε τις αμοιβές

Το τμήμα Κοσμήματος του IΙΕΚ Δήμου Βόλου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, από το 2009 συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο σχολών Αργυροχρυσοχοΐας PLE (Parliament Lyceen European).

Μέσου αυτού του δικτύου σχολών έχει συμμετάσχει επανειλημμένα σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα (Comenius, LDV και Erasmus+ τα τελευταία χρόνια). Στο τελευταίο Erasmus+ KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις: ‘’Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση’’ στο πλαίσιο του Erasmus+2014- 20 με τίτλο: «The future is our jewel» (κωδικός: 2018-1-ES01-KA202-050042) συμμετείχε και η Ιταλική σχολή For. Al με έδρα την Valenza της Ιταλίας.

Στη διάρκεια της κινητικότητας στην Ιταλία το τμήμα επισκέφθηκε τις τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις του εργοστασίου της BVLGARI, που έχει στενή συνεργασία με την συγκεκριμένη σχολή κάνοντας πράξη την σύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 αλλά πριν από λίγο καιρό η διευθύντρια της For.Al κάλεσε να συμμετάσχει σε μια τηλεδιάσκεψη με τον υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας BVLGARI που αναζητά απόφοιτους σχολών Αργυροχρυσοχοΐας για την στελέχωση της. Μετά από συνεχή επικοινωνία τον Ιούλιο, ο CEO της εταιρείας, κος Simone Μarcovecchio, πρότεινε συνεργασία μεταξύ των δύο Οργανισμών.

Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά σε έως 15 απόφοιτους, το ακριβές κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«Σχετικά με τις προηγούμενες συζητήσεις μας, θα ήθελα να ξεκινήσω μια συνεργασία μεταξύ του Εργοστασίου Bulgari της Valenza και του τμήματος Κοσμήματος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου. Αυτή η συνεργασία θα έχει ως στόχο μια Ανώτερη Εκπαίδευση στο Κόσμημα που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Valenza, για σπουδαστές –απόφοιτους της σχολής σας και θα οδηγήσει σε Επαγγελματικές ευκαιρίες στο Εργοστάσιο του Βulgari

Συγκεκριμένα το πλάνο της δράσης που προτείνω είναι το παρακάτω:

1. Αρχική συνάντηση στο Βόλο τον Σεπτέμβριο, για να συναντήσω σπουδαστές και εν δυνάμει υποψήφιους , να παρουσιάσω την Εταιρεία, τις ευκαιρίες για ανώτερη εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά , άρα η γνώση των Αγγλικών είναι υποχρεωτική.

2.Επιλογή σπουδαστών

3. Ανώτερη εκπαίδευση στο κόσμημα στην Valenza στη σχολή For.Al , διάρκειας 550 ωρών (4 μήνες) για τους επιλεγμένους υποψήφιους.

4. Τελική επιλογή υποψηφίων

5. Εκπαίδευση στην Bulgari jewelry Academy διάρκειας 4 μηνών

6. Συμβόλαιο πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία Βulgari ως χρυσοχόος.

Σας ενημερώνω για τα παρακάτω:

Τα δίδακτρα της ανώτερης εκπαίδευσης στην σχολή For. Al θα είναι πλήρη χορηγία της Bulgari. Οι σπουδαστές θα έχουν πλήρη υποστήριξη κατά την διάρκεια μετεγκατάστασης τους στην Valenza. Θα φιλοξενηθούν σε B&B για 2 εβδομάδες με δικά μας έξοδα και στη συνέχεια θα τους φέρουμε σε επαφή με έναν ειδικό που προσφέρει υποστήριξη στην εύρεση διαμερισμάτων ή δωματίων στη Valenza ή την Alessandria (τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής).

Οι σπουδαστές που θα γίνουν δεκτοί στην Bulgari Jewelry Academy(για εκπαίδευση) , θα προσληφθούν από την Βulgari με ένα αρχικό 4μηνο συμβόλαιο, με ετήσιο μεικτό μισθό 20.000 ευρώ συν άλλα οφέλη. Μετά το αρχικό αυτό συμβόλαιο, στους σπουδαστές θα προσφερθεί 12μηνο συμβόλαιο με ετήσιο μεικτό εισόδημα 21.000 ευρώ συν 1.400 ευρώ ως επιπλέον μεταβλητή αμοιβή.

Εκτός από τον μισθό στους σπουδαστές θα προσφερθούν οι παρακάτω παροχές: δωρεάν μετακίνηση από και προς την Valenza, δωρεάν γεύματα στην καντίνα των σχολών, δωρεάν ιδιωτική ιατρική ασφάλιση, εκπτώσεις στα προϊόντα Bulgari και πολλές άλλες παροχές. Η εκπαίδευση στην For. Al Valenza θα γίνει από Ιανουάριο έως Απρίλιο και στην Βulgari Academy από τον Μάιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ελπίζω η πρόταση μου να είναι καλή για σας και το Διοικητικό σας Συμβούλιο».