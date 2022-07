To 12% των εταιρειών αξιοποιεί ήδη την τεχνητή νοημοσύνη

Στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων εισβάλει σταδιακά η πολλά υποσχόμενη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη σήμερα, το 12% των εταιρειών αξιοποιεί κάποιας μορφής ΑΙ, ενώ πάνω από το 60% των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Μελέτη της Accenture διαπιστώνει ότι, παρ’ όλο που η πλειοψηφία βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), το 12% των επιχειρήσεων έχει το απαιτούμενο επίπεδο ωριμότητας, που οδηγεί σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εταιρεία αξιολογεί τις επιχειρήσεις με βάση τον δείκτη ωριμότητας σε επίπεδο AI σε μία κλίμακα 0-100. Διαπιστώνει ότι η μέση ωριμότητα AI των οργανισμών αγγίζει το 36, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μελέτη (The Art of AI Maturity: Advancing from Practice to Performance) ξεχωρίζει μια μικρή ομάδα οργανισμών (12%) που αξιοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη ως βάση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτή η ομάδα ονομάζεται AI Achievers και έχει βαθμολογία 64 στην κλίμακα ωριμότητας, η οποία είναι διπλάσια σε σχέση με των άλλων εταιρειών και οδηγεί σε 50% υψηλότερη αύξηση εσόδων.

Σε στάδιο πειραματισμού

Επιπρόσθετα, η ανάλυση δείχνει ότι οι περισσότερες εταιρείες (63%) βρίσκονται σε στάδιο πειραματισμού (ΑΙ Experimenters), το οποίο σημαίνει ότι οριακά αγγίζουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σημειώνοντας βαθμολογία 29.

Οι εταιρείες AI Innovators (13%) με βαθμολογία 50 και οι AI Builders (12%) με 44 είναι ελαφρώς πιο προχωρημένες σε επίπεδο ωριμότητας, ωστόσο εξακολουθούν να μην αξιοποιούν την πλήρη δυναμική του ΑΙ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία

Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη υψηλή βαθμολογία ωριμότητας ΑΙ (54), η οποία αναμένεται να αυξηθεί σε 60 το 2024, διατηρώντας την κυρίαρχη θέση τους στην κατάταξη των κλάδων. Αντίθετα, η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να εκτιναχθεί από 39 σήμερα σε 57 σε δύο χρόνια, απόρροια των προβλέψεων για σημαντική αύξηση των πωλήσεων αυτο-οδηγούμενων οχημάτων.

Ομοίως, οι εταιρείες λιανικού εμπορίου αναμένεται να κινηθούν από 38 σήμερα σε 54 το 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές εταιρείες λιανικού εμπορίου δείχνουν βαθύτερη δέσμευση στον μετασχηματισμό μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση άλλους κλάδους.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως κλάδου, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις αυξάνεται και επιταχύνεται διαρκώς. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου που αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη στη διάρκεια των earning calls τους το 2021 είχαν 40% μεγαλύτερες πιθανότητες για αύξηση των μετοχών τους, σε σχέση με 23% το 2018.

Επιπλέον, οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη αυξάνονται. Το 2021, το 19% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα επένδυσαν >30% των προϋπολογισμών τεχνολογίας σε πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι το 2024, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 49%.

