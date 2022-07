Πολιτιστικά δρώμενα στους Κήπους του Ανακτόρου Αχίλλειου για το καλοκαίρι του 2022

Είκοσι μία Δράσεις Πολιτισμού περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα που Αχίλλειου Μουσείου που θα φιλοξενηθούν στους μαγευτικούς Κήπους των θερινών Ανακτόρων της Πριγκίπισσας Σίσσυς το καλοκαίρι του 2022, υπό τη διοργάνωση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. και της διεύθυνσης του Αχίλλειου Μουσείου.

Μοναδικές βραδιές μουσικής, κινηματογράφου, ποίησης και λογοτεχνίας θα απολαύσει το κοινό στους δροσερούς ατμοσφαιρικούς Κήπους, που αναδεικνύουν το Ανάκτορο εκτός από μουσειακό χώρο υψηλής αξίας και αισθητικής σε εμβληματική εστία Τέχνης και Πολιτισμού για το όμορφο νησί των Επτανήσων.

Ο πολιτισμός άλλωστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ελληνικό τουρισμό και προσδίδει ιδιαίτερη αξία σε αυτόν.

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι το Αχίλλειο Μουσείο να αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης και μεγάλης επισκεψιμότητας ώστε να συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Κέρκυρας, καθιερώνοντας το Μουσείο ως Κύτταρο Πολιτισμού του νησιού.

Τα Πολιτιστικά Δρώμενά ξεκίνησαν στο Αχίλλειο Μουσείο το 2020 και πλέον τείνουν να καθιερωθούν ως ένας δημοφιλής θεσμός, αφού αγκαλιάστηκαν με θέρμη από το φιλοθεάμον κοινό.

Μουσικά δρώμενα Αχίλλειο Ανάκτορο 2022

ΙΟΥΛΙΟΣ

iv. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10 Ιουλίου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Φιλαρμονική Γαστουρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ», Επετειακή Συναυλία

Περιγραφή Εκδήλωσης: Επετειακή Συναυλία, της Φιλαρμονικής Γαστουρίου με αφορμή τη συμπλήρωση 124 χρόνων από την ίδρυση της Φιλαρμονικής. Διεύθυνση Σπύρος Ράλλης. Συμμετέχει η διεθνούς φήμης συνθέτης & σολίστ ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια.

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα και 30’ λεπτά.

Τιμή Εισόδου: Δωρεάν

v. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 22 Ιουλίου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Ρεσιτάλ τραγουδιού (musical and opera)

Περιγραφή Εκδήλωσης: Ρεσιτάλ τραγουδιού με την διεθνούς φήμης Jelena Bankovic, όπου θα ερμηνεύσει έργα από γνωστά musical και άριες από γνωστές όπερες. Στο πιάνο συνοδεύει ο διεθνούς φήμης πιανίστας Δημήτρης Γιάκας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περιστύλιο των Μουσών.

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα.

Τιμή εισόδου: 10 €

vi. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23 Ιουλίου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: SEVEN MILES LIMIT, Βραδιά Σουίνγκ μουσικής

Περιγραφή Εκδήλωσης: Οι Seven miles, η φημισμένη Κερκυραϊκή μπάντα εμπνευσμένη από τους ήχους της Αμερικής, μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο μέσα από μία μεγάλη θεματική βραδιά αφιερωμένη στην αισθητική, τη μουσική και τον χορό Σουίνγκ των δεκαετιών ‘30s and '40s.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περιστύλιο των Μουσών.

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα και 15’ λεπτά.

Τιμή εισόδου: 10 €

vii. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24 Ιουλίου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Euphoria, Organic deep house nights, Αρχαία ελληνική λύρα, Τσέλο και DJ.

Περιγραφή Εκδήλωσης: Το μουσικό σύνολο Euphoria θα συμμετέχει σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, με σκοπό να ταξιδέψει το κοινό στην αρχαία ελληνική μουσική μέσα από τους ήχους της αρχαίας λύρας και τη συνομιλία με ένα κλασικό τσέλο και Dj που θα εκτελεί αρχαίους ελληνικούς ήχους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περιστύλιο των Μουσών.

Παναγιώτης Τελέκογλου αρχαία ελληνική λύρα

Έλλη Κετεντζιάν τσέλο, Ιάσωνας Παπαδόπουλος DJ

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα

Τιμή εισόδου: 10 €

viii. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28 Ιουλίου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Corfu Literary Festival, An Island Celebration Of The Arts

Περιγραφή Εκδήλωσης: Πέμπτο Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Κέρκυρας με στόχο την προώθηση της Κέρκυρας ως σημαντικού ευρωπαϊκού πολιτιστικού προορισμού. Το Αχίλλειο Ανάκτορο φιλοξενεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το διεθνούς φήμης λογοτεχνικό φεστιβάλ, με συμμετοχή πολύ σημαντικών συγγραφέων, εκδοτών και δημοσιογράφων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 18:00 (Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Αχίλλειου Ανακτόρου)

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα και 30’ λεπτά

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ix. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 6 Αυγούστου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Blue Birds, Jazz nights at the Achilleion Palace

Βραδιά jazz με συνθέσεις του παγκόσμιου ρεπερτορίου και την μουσική ιστορία και πορεία της jazz από το μουσικό σύνολο «Blue Birds». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περιστύλιο των Μουσών.

Το μουσικό σύνολο “ Blue Birds ” αποτελείται από τέσσερις μουσικούς

Νεφέλη Παπαναγή (τραγούδι)

Σκενδέρης Νίκος (τύμπανα)

Καλαράκης Μιχάλης (κόντρα μπάσο)

Λυκοθανάσης Αλέξανδρος (πλήκτρα)

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο Μουσών

Ώρα έναρξης: 20:30

Ώρα προσέλευσης κοινού: 20:00

Διάρκεια Εκδήλωσης: 60’ λεπτά

Τιμή εισόδου: 10€

x. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 14 Αυγούστου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Cello times

Περιγραφή Εκδήλωσης: Διακεκριμένοι σολίστες θα ερμηνεύσουν ρεπερτόριο για βιολοντσέλο και πιάνο, με τη συνοδεία ηλεκτρονικής μουσικής εκτελώντας έργα κλασικών και μοντέρνων συνθετών.

Έλλη Κετεντζιάν, SOLO τσέλο, live looping

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα.

Τιμή εισόδου: 10 €

xi. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16 Αυγούστου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Κουιντέτο «Αίολος»

Περιγραφή Εκδήλωσης: Μια βραδιά μουσικής από το διεθνούς φήμης «Κουιντέτο Αίολος», όπου θα ερμηνεύσουν έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών.

Το κουιντέτο ξύλινων πνευστών Αίολος ιδρύθηκε το 2009 στην Αθήνα από καταξιωμένους σολίστ πνευστών οργάνων, μέλη ελληνικών συμφωνικών ορχηστρών. Στόχος του συνόλου είναι η προβολή του πλούσιου διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο, η ανάδειξη έργων Ελλήνων συνθετών και ταυτόχρονα ο εμπλουτισμός του ρεπερτορίου με νέα έργα.

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα.

Τιμή εισόδου: 10 €

xii. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18 Αυγούστου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Μουσική από τον κινηματογράφο «Cinema project» Μια συναυλία του μουσικού συνόλου “ION Ensemble – String Quartet” με την σύμπραξη δύο (2) λυρικών τραγουδιστών.

Περιγραφή Εκδήλωσης: Βραδιά κινηματογράφου με προβολή video clips γνωστών κλασικών ταινιών, σε συνοδεία του μουσικού συνόλου «Ion Ensample».

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα.

Τιμή εισόδου: 10 €

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

xiii. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 3 Σεπτεμβρίου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Φιλαρμονική Εταιρία Μάντζαρος

Περιγραφή Εκδήλωσης: Συναυλία με έργα συνθετών που συνδέθηκαν με την Μάντζαρος, υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Σωκράτη Άνθη.

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα.

Τιμή Εισόδου: Δωρεάν

xiv. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10 Σεπτεμβρίου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: «Opera Gala»

Περιγραφή Εκδήλωσης:

Το Αχίλλειο Ανάκτορο παρουσιάζει βραδιά όπερας με τη διεθνούς φήμης σοπράνο Ιωάννα Καραμολέγκου.

Ιωάννα Καραμολέγκου υψίφωνος, Ιωάννης Κάβουρας τενόρος, Μαρίνος Ταρνανάς βαρύτονος, Μαρία Δρακόντου πιανιστική συνοδεία

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα

Τιμή εισόδου: 10€

xv. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11 Σεπτεμβρίου

Τίτλος Εκδήλωσης: Βραδιά Cinema «Μάγιερλινγκ»,

Περιγραφή Εκδήλωσης: Μάγιερλινγκ, Κλασική ταινία από την τραγωδία του Μάγιερλινγκ ( Ο θάνατος του γιού της Αυτοκράτειρας Ελισάβετ ). Ταινία του 1968 με πρωταγωνιστές τους Omar Sharif, Catherine Deneuve. Γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Terence Young.

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα.

Τιμή εισόδου: 5€

xvi. Ημερομηνία Εκδήλωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2022

Τίτλος Εκδήλωσης: Φιλαρμονική Εταιρία Μάντζαρος

Περιγραφή Εκδήλωσης: Συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας με έργα από ιταλικές καντσονέτες και άριες υπό την διεύθυνση του Σπύρου Ράλλη. Σόλο κορνέτα Σωκράτη Άνθης.

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 ώρα.

Τιμή Εισόδου: Δωρεάν

xvii. Κερκυραϊκές Καντάδες Στο Αχίλλειο

Ημερομηνίες Εκδηλώσεων:

Ιούλιος 2022: 14, 21 & 25

Αύγουστος 2022: 4, 8 & 25

Σεπτέμβριος 2022: 1, 5, 15, 22 & 29

Περιγραφή Εκδηλώσεων: Κατά τις εκδηλώσεις αυτές θα παρουσιαστεί η Κερκυραϊκή μουσική παράδοση μέσα από μουσικές συνθέσεις, γνωστές και ανέκδοτες ιστορίες. Ένα σύνολο με παραδοσιακά μουσικά όργανα, όπως βιολί, ακορντεόν, κιθάρα και φωνές θα ταξιδέψει τους επισκέπτες στην Κερκυραϊκή ύπαιθρο και την καθημερινότητα των κατοίκων μέσα από καντάδες και παραδοσιακά τραγούδια. Μέσα από τις αφηγήσεις της οικοδέσποινας και των μουσικών, θα παρουσιαστεί η ιστορία της Κέρκυρας και ιδιαίτερα η βαθιά σύνδεση του νησιού με τη μουσική και οι επιρροές της. Το Αχίλλειο και η σχέση του με τη μουσική δε θα λείπουν από τις αφηγήσεις. Στους επισκέπτες θα μοιραστούν οι στίχοι των κομματιών (φωνητικά και μεταφρασμένα), ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τραγουδήσουν μαζί τους μουσικούς. Με αυτό τον τρόπο, απώτερος σκοπός είναι να δίνεται η αίσθηση συμμετοχής σε ένα Κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι στην Κέρκυρα. Η παρουσίαση θα γίνεται στα αγγλικά.

Χώρος Εκδήλωσης: Περιστύλιο των Μουσών.

Ώρα έναρξης: 20:15

1ο σετ μουσικής: 20:30 - 21:15

Διάλλειμα : 21:15 - 21:30

2ο σετ μουσικής: 21:30 - 22:30

Λήξη : 22:30