PADI: Διαγωνισμός Υποβρύχιας Φωτογραφίας

Through Your Lens τιτλοφορείται ο 18ος ετήσιος διαγωνισμός φωτογραφίας που διοργανώνει η PADI και το περιοδικό Scuba Diving, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τον απίστευτο υποβρύχιο κόσμο που χρειάζεται προστασία.

Η ομάδα των κριτών θα αποτελείται τόσο από δύτες, όσο και από προσωπικό της PADI που θα αξιολογήσει τις υποβολές χωρίς να γνωρίζει τα ονόματα των φωτογράφων, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν ίσες πιθανότητες να κερδίσουν. Επιπλέον, κάθε βραβείο που απονέμεται, θα υποστηρίξει περαιτέρω τους φωτογράφους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται συχνότερα κάτω από την επιφάνεια του νερού, τονίζοντας πόσο απίστευτος είναι ο πλανήτης μας.

Μεταξύ άλλων, ο μεγάλος νικητής θα λάβει χρηματικό έπαθλο 1.000 δολαρίων και ένα ταξίδι διάρκειας μιας εβδομάδας στο BVI Aggressor. Οι νικητές της δεύτερης θέσης, θα λάβουν ρυθμιστή ScubaPro και οι νικητές της τρίτης θέσης ένα αξεσουάρ περιβλήματος smartphone SeaLife. Επίσης, επιλεγμένοι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να περιλάβουν τις φωτογραφίες τους στις κάρτες πιστοποίησης PADI.

Σημειώνεται ότι οι νικητές του προηγούμενου διαγωνισμού φωτογραφίας, παρουσίασαν συγκλονιστικές εικόνες, όπως ήταν το ανοιχτό στόμα ενός φαλαινοκαρχαρία, όπου "φώλιαζαν" 50 ψάρια remoras.

Τέλος, οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές έως τις 3 Ιουνίου, ενώ οι νικητές και οι τιμητικές διακρίσεις θα δημοσιευτούν στο τεύχος Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου 2022 του περιοδικού Scuba Diving, με το εξώφυλλο να περιλαμβάνει μία από τις συμμετοχές του διαγωνισμού.

Σχετικά με την PADI

Η PADI (Professional Association of Diving Instructors) είναι η μεγαλύτερη ένωση εξερεύνησης ωκεανών και δυτών στον κόσμο, που δραστηριοποιείται σε 186 χώρες και περιοχές, μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 6.600 καταδυτικά κέντρα και θέρετρα και πάνω από 128.000 επαγγελματίες-μέλη παγκοσμίως. Εκδίδοντας περισσότερες από 1 εκατ. πιστοποιήσεις κάθε χρόνο και με πάνω από 29 εκατ. πιστοποιήσεις μέχρι σήμερα, η PADI δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να αναζητήσουν την περιπέτεια και να σώσουν τον ωκεανό μέσω υποβρύχιας εκπαίδευσης και εμπειριών που αλλάζουν τη ζωή και τα ταξίδια.

Για περισσότερα από 50 χρόνια, η PADI είναι αναμφισβήτητα The Way the World Learns to Dive, διατηρώντας τα υψηλά της πρότυπα για την εκπαίδευση και την ασφάλεια παγκοσμίως. Με μια μακροχρόνια δέσμευση για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, η PADI δείχνει τον δρόμο σε εκατομμύρια ανθρώπους να εξερευνήσουν ενεργά τον βυθό, αλλά και να διαχειριστούν και να προστατεύσουν τους ωκεανούς και τις θάλασσες, μέσω των μαθημάτων και των συνεργασιών με οργανισμούς που έχουν την ίδια αποστολή.