Η Grant Thornton καλωσορίζει τον Ernesto Di Giorgio στο τμήμα Financial Services

H Grant Thornton στην Ελλάδα ενισχύει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στον Κλάδο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον Ernesto Di Giorgio, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Head of Insurance Services στο τμήμα των Financial Services. Η ένταξη του στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση του νευραλγικού τομέα των Financial Services, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη μαζί με τους πελάτες της αλλά και την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση των εργασιών της στον Ασφαλιστικό Κλάδο. Tο τμήμα Financial Services της Grant Thornton, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές, ελεγκτικές, αλλά και φορολογικές υπηρεσίες και ενισχύεται με τον Ernesto Di Giorgio, ώστε να ανταποκρίνεται, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, στις ανάγκες κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης.

Με 20 χρόνια εμπειρίας στον Ασφαλιστικό Κλάδο, ο Ernesto Di Giorgio έχει συλλέξει γνώσεις και παραστάσεις που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε μια ποικιλία επαγγελματικών προκλήσεων και επιχειρησιακών ευθυνών. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, κι έχοντας εργαστεί σε διάφορες διευθυντικές και εκτελεστικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στη Γαλλία και την Ελλάδα, έχει καλλιεργήσει ισχυρές δεξιότητες σε θέματα Στρατηγικής, Bancassurance, ανάπτυξης εργασιών και δικτύων διανομής, διοίκησης ομάδων και βελτιστοποίησης διαδικασιών και υπηρεσιών. Ο Ernesto Di Giorgio θα ηγείται μίας ομάδας στελεχών με ιδιαίτερα σημαντική και διαφοροποιημένη εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο η οποία θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των σύγχρονων ασφαλιστικών ιδρυμάτων σε μία περίοδο σημαντικών αλλαγών για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Ο Κώστας Καζάς, επικεφαλής του τμήματος Financial Services της Grant Thornton στην Ελλάδα, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Ernesto στην μεγάλη οικογένεια της Grant Thornton. Είναι χαρά μας να εντάσσονται στην ομάδα μας στελέχη ανάλογα του μεγέθους της Grant Thornton, τα οποία διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία στη διεθνή και εγχώρια αγορά. Η προσθήκη του Ernesto έρχεται να ενδυναμώσει περαιτέρω το τμήμα Financial Services της εταιρείας μας, υποστηρίζοντας το όραμα και την αποστολή μας. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του στον Ασφαλιστικό Κλάδο θα συμβάλουν στην συνεχή μας προσπάθεια για την επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον Ασφαλιστικό Κλάδο.»

Από την πλευρά του, ο Ernesto Di Giorgio, Principal στο τμήμα Financial Services, σημείωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια της Grant Thornton, μιας εταιρίας που έχει σημειώσει αξιοσημείωτα βήματα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η πολυετής εμπειρία μου στον ασφαλιστικό χώρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της Grant Thornton, θα μας επιτρέψουν να αποτελέσουμε στενούς συνοδοιπόρους της ασφαλιστικής βιομηχανίας της χώρας, στην προσπάθεια ανάπτυξης που καταβάλλει αλλά και προσαρμογής της ταυτόχρονα σε νέα επιχειρησιακά δεδομένα, παρέχοντας πληθώρα σύγχρονων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.»