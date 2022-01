Πως θα ξεχωρίζετε τις κατηγορίες Vegetarian, Omnivore, Pescatarian και Lacto-ovo-vegetarian

Η παγκόσμια αγορά συσκευασμένων βέγκαν τροφίμων προβλέπεται ότι θα γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη κατά την περίοδο έως το 2025, με την Βόρεια Αμερική να έχει κυρίαρχη θέση.

Η διεθνής αγορά αναμένεται να αυξηθεί στα 13,4 δισ. ευρώ έως το 2026, από 8,7 δισ. ευρώ το 2018. Η Βόρεια Αμερική ηγείται της παγκόσμιας αγοράς συσκευασμένων βέγκαν τροφίμων κατέχοντας το 35,6% της παγκόσμιας αγοράς το 2018 (βάσει μεγέθους αγοράς). Οι πωλήσεις φυτικών τροφίμων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,1% το 2020 και έφθασαν τα 2,74 δισ. ευρώ.

Παράγοντες όπως ο αυξανόμενος βέγκαν πληθυσμός, η αυξανόμενη διείσδυση του Διαδικτύου και των smartphones, η αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά προϊόντα και η αλλαγή του τρόπου ζωής των καταναλωτών οδήγησαν στην κυριαρχία της Βόρειας Αμερικής παγκοσμίως στην αγορά συσκευασμένων βέγκαν τροφίμων.

Παράλληλα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά, κερδίζουν έδαφος. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζώα στην παραγωγή προϊόντων συντελεί στην αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών. Πολλές εταιρείες στην αγορά συσκευασμένων βέγκαν τροφίμων υιοθετούν στρατηγικές συγχώνευσης, εξαγοράς άλλων εταιρειών, γεωγραφικής επέκτασης, ανάπτυξης νέων προϊόντων, και καινοτομίας προϊόντων για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, ενώ καθιερωμένες εταιρείες τροφίμων επενδύουν με αυξανόμενο ρυθμό στην αγορά συσκευασμένων βέγκαν τροφίμων.

Οι εταιρείες βέγκαν τροφίμων επικεντρώνουν, επίσης, στον σχεδιασμό της τυποποίησης των προϊόντων τους, προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν συσκευασίες που να αντικατοπτρίζουν την θεωρούμενη ως ανώτερη γεύση ή άλλες ιδιότητες του περιεχομένου. Τα υποκατάστατα των γαλακτοκομικών κατέχουν παγκοσμίως την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των βέγκαν προϊόντων. Η αγορά τυριών βέγκαν εκτιμάται ότι ανήλθε σε 2,43 δισ. ευρώ το 2019, ενώ θα ανέλθει σε 4,05 δισ. ευρώ το 2025 με ποσοστό αύξησης κατά 142%. Η αυξανόμενη φροντίδα των καταναλωτών για την υγεία και ευζωία τους, οι διατροφικοί περιορισμοί και η δημοτικότητα του βεγκανισμού συντελούν στην αύξηση της ζήτησης.

Ανερχόμενες εταιρείες παγκοσμίως παραγωγής και διακίνησης βέγκαν προϊόντων είναι οι Hope Foods, LLC, GOOD PLANeT Foods., Kite Hill, Angel Food, Miyoko's Creamery, Green Vie Foods, Tofutti Brands, Inc, Bute Island Foods Ltd, Daiya Foods Inc, WayFare Foods, Gardener Cheese Company, VioLife, and Galaxy Nutritional Foods, Inc.

Ας δούμε όμως και τις κατηγορίες που διαφοροποιούν τις εξελίξεις στον ανερχόμενο αυτόν χώρο:

Συσκευασμένα βέγκαν τρόφιμα: τύπος χορτοφαγικής διατροφής που αποκλείει εντελώς κρέας, ιχθυηρά, αυγά, γαλακτοκομικά προϊόντα και κάθε συστατικό ζωικής προέλευσης. Πολλοί vegans, επίσης, δεν τρώνε τροφές κατά την επεξεργασία των οποίων μπορεί να γίνεται χρήση ζωικών προϊόντων, όπως είναι ορισμένοι οίνοι και η λευκή ζάχαρη.

Vegetarian: χορτοφάγος, διαφέρει από τους βέγκαν ως προς το ότι μπορεί να καταναλώνει ψάρι, γαλακτοκομικά, μέλι, κλπ.

Omnivore: καταναλώνει και προϊόντα ζωικής προέλευσης και ιχθυηρά

Pescatarian: καταναλώνει ιχθυηρά αλλά όχι προϊόντα κρέατος

Lacto-ovo-vegetarian: είδος διατροφής για χορτοφάγους που βασίζεται σε δημητριακά, φρούτα και λαχανικά, όσπρια (αποξηραμένα φασόλια, μπιζέλια και φακές), σπόρους, ξηρούς καρπούς, καθώς και γαλακτοκομικά.