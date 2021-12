Oδηγός για τους ψηφιακούς νομάδες και την προσέλκυσή τους | Από την European Cities Marketing και την TOPOSOPHY

Το European Cities Marketing – το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επίσημων Οργανισμών Τουρισμού Πόλεων – προχώρησε στη δημοσίευση του "Understanding the World of the Digital Nomad", ενός πρακτικού οδηγού για το οικοσύστημα των ψηφιακών νομάδων, ο οποίος εκπονήθηκε από την TOPOSOPHY (industry partner) με σκοπό να καθοδηγήσει τους Ευρωπαϊκούς DMMOs σε ότι αφορά τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών και την υλοποίηση πρακτικών, οι οποίες θα καταστήσουν ελκυστικές τις πόλεις της Ευρώπης σε σχέση με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ψηφιακών νομάδων.

Ο οδηγός αναδεικνύει με σαφήνεια ποιοι είναι οι ψηφιακές νομάδες και ποια στοιχεία αναζητούν σε όσες πόλεις επιλέγουν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεργασίας και συμμετέχοντας σε μια καινούρια καθημερινότητα σε επίπεδο προσωπικής εξέλιξης, κοινωνικοποίησης και αναψυχής.

Εν συντομία, οι βασικές ενότητες του οδηγού επικεντρώνονται:

Στο προφίλ των ψηφιακών νομάδων και στις τάσεις που τροφοδοτούν τη μεγέθυνση του οικοσυστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο

Στα οφέλη που αποκομίζουν όσες πόλεις κερδίζουν το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των ψηφιακών ομάδων

Στους φορείς και τους οργανισμούς που ηγούνται στην εξέλιξη του οικοσυστήματος

Σε πρακτικές κατευθύνσεις για τις πόλεις που στοχεύουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τοποθέτηση τους στην αγορά των ψηφιακών νομάδων

Σε μια περίοδο ιδιαίτερων προκλήσεων, ο εν λόγω οδηγός επεκτείνει την 6-ετή πλέον συνεργασία ανάμεσα στο European Cities Marketing και την TOPOSOPHY σε νέα πεδία ανάλυσης και καινοτομίας για την οικονομία των επισκεπτών και το σύνολο των κλάδων του τουριστικού τομέα. Σύμφωνα με την Πρόεδρο του European Cities Marketing, Petra Stusek, «ο εν λόγω οδηγός συνεισφέρει ουσιαστικά στη καθοδήγηση των DMMOs σε σχέση τόσο με την αξιολόγηση συναφών πρακτικών που βρίσκονται φάση υλοποίησης όσο και με την κατανόηση των πρακτικών που απαιτούνται για τον εναρμονισμό με τις πλέον σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και στην προώθηση προορισμών».

Η δραστηριότητα της TOPOSOPHY ως απόρροια του Industry Partnership με το European Cities Marketing στην πρώτη φάση της πανδημίας, επικεντρώθηκε στις ενέργειες που συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 από τους DMMOs μέσω του επίσημου οδηγού δράσεων ‘The DMMO Covid-19 Continuity Checklist’.

Οι προηγούμενες δραστηριότητες έως και το 2019 αφορούσαν: