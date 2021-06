Η Google καταργεί τις κρατήσεις εισιτηρίων για Tours and Activities από τον Αύγουστο

H Google πρόκειται να ολοκληρώσει τη λειτουργία κρατήσεων για Tours and Activities από την 1η Αυγούστου. Η αποχώρησή της από τις κρατήσεις των υπηρεσιών αυτών δεν σημαίνει ότι αποδυναμώνει την παρουσία της στα ταξίδια καθώς αποτελεί μέρος της στατηγικής της για συνοχή στα προϊόντα της προσφέροντας έναν συνδυασμό διαφημίσεων και δωρεάν καταχωρήσεων προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο κοινό.

Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 31 Ιουλίου πρόκειται να εξαφανιστεί το κουμπί Buy Tickets.

Η Google ενημέρωσε τους παρόχους tours and activities και τους συνεργάτες κρατήσεων για την απομάκρυνσή της από την υπηρεσία Reserve with Google η οποία έδινε τη δυνατότητα σε εταιρίες tours and activities να προσελκύουν κρατήσεις μέσω των καταχωρήσεών τους στην πλατφόρμα, χωρίς οι ταξιδιώτες να χρειάζεται να πλοηγηθούν σε άλλες ιστοσελίδες. Οι συνεργάτες της - οnline τουριστικά γραφεία επεξεργάζονταν τις κρατήσεις για λογαριασμό της Google.

Η στρατηγική της είναι να επιτύχει συνέπεια στην ποικιλία προϊόντων που προσφέρει και όπως μετάβαλε το προϊόν metasearch για ξενοδοχεία Google Hotels σε έναν συνδυασμό διαφημίσεων και δωρεάν link, αντίστοιχο δρόμο θα ακολουθήσει και με τα tours and activities ή τις εμπειρίες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Google, η πλατφόρμα σκοπεύει να δοκιμάσει την εισαγωγή συνδέσμων κράτησης εισιτηρίων στην Αναζήτηση Google ώστε οι χρήστες της να μπορούν εύκολα να συγκρίνουν επιλογές επίσκεψης στα αγαπημένα τους αξιοθέατα.

Αρχικά, θα προσφέρει εισιτήρια για αξιοθέατα όπως θεματικά πάρκα ή μουσεία και όχι απαραίτητα food tour για παράδειγμα, μέσω της Αναζήτησης Search. Οι χρήστες θα μπορούν να ξεκινούν από την αναζήτηση στη Google και στη συνέχεια να κάνουν κράτηση για αυτά τα ταξιοθέατα στις ιστοσελίδες τους ή από συνεργάστες-οnline τουριστικά γραφεία.