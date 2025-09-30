ForwardKeys | Διακοπές τον Σεπτέμβριο: Κυριαρχούν τα ζευγάρια και οι solo ταξιδιώτες

Από την κυριαρχία των οικογενειακών διακοπών τον Αύγουστο στη ζήτηση για πολιτιστικές, γαστρονομικές και αστικές εμπειρίες τον Σεπτέμβριο

Μετά το τέλος των σχολικών διακοπών, το παγκόσμιο ταξιδιωτικό τοπίο αλλάζει ριζικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ForwardKeys, ενώ τον Αύγουστο το 26% των διεθνών κρατήσεων αφορά οικογένειες (3–5 άτομα), τον Σεπτέμβριο το ποσοστό αυτό πέφτει στο 15%. Τη θέση τους καταλαμβάνουν ζευγάρια και solo ταξιδιώτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 73% των κρατήσεων, έναντι 64% τον Αύγουστο.

Για τους προορισμούς, η μετατόπιση αυτή συνιστά εμπορική ευκαιρία. Οι ταξιδιώτες χωρίς παιδιά αναζητούν πιο ήσυχες αποδράσεις, πολιτιστικές εμπειρίες, γαστρονομία, ευεξία ή city breaks. Ο Σεπτέμβριος προσφέρει ιδανικές συνθήκες: χαμηλότερες τιμές, καλύτερη διαθεσιμότητα και λιγότερο συνωστισμό.

Οι πρωταγωνιστές του Σεπτεμβρίου

Παραδοσιακά hot spots όπως Λονδίνο, Τόκιο, Παρίσι, Ρώμη και Νέα Υόρκη εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις. Ωστόσο, σε όρους ανάπτυξης, ξεχωρίζουν η Σανγκάη (+35%), το Τόκιο (+20%), η Οσάκα (+18%) και το Παρίσι (+5%).

Από πλευράς αγορών προέλευσης, η Βρετανία βρίσκεται στη 2η θέση παγκοσμίως για outbound ταξίδια ζευγαριών και solo τον Σεπτέμβριο (+4% σε ετήσια βάση). Σημαντική άνοδο σημειώνουν και η Ιαπωνία (+14%), η Αργεντινή (+8%), η Ταϊβάν (+4%), η Ιταλία (+4%) και η Αυστραλία (+3%).

Το μερίδιο του business travel

Δεν είναι μόνο η αναψυχή που τροφοδοτεί την κίνηση. Τα επαγγελματικά ταξίδια αντιστοιχούν πλέον στο 22% των κρατήσεων αυτής της κατηγορίας, από 17% τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή των εταιρικών αποστολών μετά το καλοκαίρι. Παρά ταύτα, η αναψυχή παραμένει κυρίαρχη (67%).

Γιατί έχει σημασία

Η κατανόηση αυτών των εποχικών διαφοροποιήσεων είναι κρίσιμη για τους προορισμούς. Οι οικογένειες ξοδεύουν περισσότερο ανά ταξίδι τον Αύγουστο, αλλά οι ζευγαρίσιες και solo κρατήσεις γεμίζουν το κενό του Σεπτεμβρίου, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα και μείωση της έντονης εποχικότητας.

Όπως τονίζει ο Olivier Ponti, Director of Intelligence & Marketing της ForwardKeys:

«Τα δεδομένα μας αποκαλύπτουν τις λεπτές αποχρώσεις της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς. Η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στους προορισμούς και τα brands να εντοπίζουν τάσεις, να κατανοούν τις αγορές και να μετατρέπουν τη γνώση σε δράση».