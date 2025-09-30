ForwardKeys | Διακοπές τον Σεπτέμβριο: Κυριαρχούν τα ζευγάρια και οι solo ταξιδιώτες
30 Sep 2025, 11:55 | ΤΑΣΕΙΣ
TornosNews.gr
- Από την κυριαρχία των οικογενειακών διακοπών τον Αύγουστο στη ζήτηση για πολιτιστικές, γαστρονομικές και αστικές εμπειρίες τον Σεπτέμβριο
Μετά το τέλος των σχολικών διακοπών, το παγκόσμιο ταξιδιωτικό τοπίο αλλάζει ριζικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ForwardKeys, ενώ τον Αύγουστο το 26% των διεθνών κρατήσεων αφορά οικογένειες (3–5 άτομα), τον Σεπτέμβριο το ποσοστό αυτό πέφτει στο 15%. Τη θέση τους καταλαμβάνουν ζευγάρια και solo ταξιδιώτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 73% των κρατήσεων, έναντι 64% τον Αύγουστο.
Για τους προορισμούς, η μετατόπιση αυτή συνιστά εμπορική ευκαιρία. Οι ταξιδιώτες χωρίς παιδιά αναζητούν πιο ήσυχες αποδράσεις, πολιτιστικές εμπειρίες, γαστρονομία, ευεξία ή city breaks. Ο Σεπτέμβριος προσφέρει ιδανικές συνθήκες: χαμηλότερες τιμές, καλύτερη διαθεσιμότητα και λιγότερο συνωστισμό.
Οι πρωταγωνιστές του Σεπτεμβρίου
Παραδοσιακά hot spots όπως Λονδίνο, Τόκιο, Παρίσι, Ρώμη και Νέα Υόρκη εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις. Ωστόσο, σε όρους ανάπτυξης, ξεχωρίζουν η Σανγκάη (+35%), το Τόκιο (+20%), η Οσάκα (+18%) και το Παρίσι (+5%).
Από πλευράς αγορών προέλευσης, η Βρετανία βρίσκεται στη 2η θέση παγκοσμίως για outbound ταξίδια ζευγαριών και solo τον Σεπτέμβριο (+4% σε ετήσια βάση). Σημαντική άνοδο σημειώνουν και η Ιαπωνία (+14%), η Αργεντινή (+8%), η Ταϊβάν (+4%), η Ιταλία (+4%) και η Αυστραλία (+3%).
Το μερίδιο του business travel
Δεν είναι μόνο η αναψυχή που τροφοδοτεί την κίνηση. Τα επαγγελματικά ταξίδια αντιστοιχούν πλέον στο 22% των κρατήσεων αυτής της κατηγορίας, από 17% τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή των εταιρικών αποστολών μετά το καλοκαίρι. Παρά ταύτα, η αναψυχή παραμένει κυρίαρχη (67%).
Γιατί έχει σημασία
Η κατανόηση αυτών των εποχικών διαφοροποιήσεων είναι κρίσιμη για τους προορισμούς. Οι οικογένειες ξοδεύουν περισσότερο ανά ταξίδι τον Αύγουστο, αλλά οι ζευγαρίσιες και solo κρατήσεις γεμίζουν το κενό του Σεπτεμβρίου, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα και μείωση της έντονης εποχικότητας.
Όπως τονίζει ο Olivier Ponti, Director of Intelligence & Marketing της ForwardKeys:
«Τα δεδομένα μας αποκαλύπτουν τις λεπτές αποχρώσεις της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς. Η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στους προορισμούς και τα brands να εντοπίζουν τάσεις, να κατανοούν τις αγορές και να μετατρέπουν τη γνώση σε δράση».
διαβάστε ακόμα
- Ένα εστιατόριο της Μάνης στον κατάλογο της Tripadvisor με τα καλύτερα Ελληνικά εστιατόρια 28/09 | 17:08
- Ο Ιούλιος είναι ο νέος Αύγουστος για τις Κυκλάδες - Πάνω από 1,6 εκατ. επιβάτες το καλοκαίρι 25/09 | 15:09
- Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις λιγότερο προσιτές πόλεις της Ευρώπης για φαγητό έξω 19/09 | 11:35
- Η εστίαση σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Ο τουρίστας μαγειρεύει στο σπίτι, τα ράφια κερδίζουν έδαφος 17/09 | 08:10
- Σε υψηλά 15ετίας οι συναλλαγές στην Ελληνική αγορά ακινήτων 16/09 | 13:14
- Το Παρίσι πρώτη αθλητική πόλη στον κόσμο για το 2025 – Η Ελλάδα απούσα από την κορυφαία 100άδα 16/09 | 09:00
- The Sun: Η Σίφνος πρώτη ανάμεσα σε Ελληνικά νησιά με τη καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας - Ρεκόρ αφίξεων το 2025 15/09 | 08:10
- Έκρηξη στις ψηφιακές απάτες πληρωμών στην Ευρώπη – Πώς τα πάει η Ελλάδα 13/09 | 08:25
- Έρευνα MRB | 7 στους 10 δεν βλέπουν ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ 12/09 | 15:24
- UN Tourism | Άνοδος 5% των διεθνών ταξιδιών το α’ εξάμηνο του 2025 παρά τις προκλήσεις 12/09 | 14:56
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Η Κίμωλος δείχνει να «κερδίζει πρώτη» το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Play Airlines: Αιφνίδιο «στοπ» σε όλες τις πτήσεις - η σύνδεση με την Αθήνα 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 4ο Αναρριχητικό Φεστιβάλ στον Δήμο Ερμιονίδας 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 5ος Ροδάνθειος Δρόμος στο Ηράκλειο: Τρέχοντας στη μνήμη της Ροδάνθης Σπετσωτάκη 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Aναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες της Καρπάθου 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Transavia & Condor | Νέες συνδέσεις με Κάρπαθο, Μυτιλήνη, Σκιάθο, Καλαμάτα και Ζάκυνθο 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Πράσινο φως για τριώροφο πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο 30.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 Η Τιανζίν ανοίγει τις πόρτες της στην ελληνική επιχειρηματικότητα (και στον τουρισμό) 30.09.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 10 Στις Σέρρες ο 4ος σταθμός του DigAccess-Agrotourism 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ