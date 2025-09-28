Ένα εστιατόριο της Μάνης στον κατάλογο της Tripadvisor με τα καλύτερα Ελληνικά εστιατόρια

Στον κατάλογο της Tripadvisor με τα καλύτερα «γκουρμέ» («Fine Dining») εστιατόρια της Ελλάδας για το 2025, που παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, κατατάσσεται το εστιατόριο MYLO Indian & Ethnic Cousin στην Στούπα Δυτικής Μάνης, κατακτώντας το πολυπόθητο βραβείο για την εστίαση της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στον κόσμο.

Ως εκ τούτου, το εστιατόριο MYLO Indian & Ethnic Cousin συμπεριελήφθη στα καλύτερα εστιατόρια στον πλανήτη για το 2025, δηλαδή στο κορυφαίο 1% όλων των καταχωρίσεων εστιατορίων στη πλατφόρμα τα οποία αποσπούν τις καλύτερες κριτικές από τους ταξιδιώτες βάσει των οποίων προκύπτουν και οι νικητές των βραβείων Travellers' Choice Awards: Best of the Best Restaurants.

Το μότο του εστιατορίου είναι "Τοπικά Αγροτικά Προιόντα με Ινδικό τρόπο μαγειρεμένα!".

