Ένα εστιατόριο της Μάνης στον κατάλογο της Tripadvisor με τα καλύτερα Ελληνικά εστιατόρια
28 Sep 2025, 17:08 | ΤΑΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Στον κατάλογο της Tripadvisor με τα καλύτερα «γκουρμέ» («Fine Dining») εστιατόρια της Ελλάδας για το 2025, που παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, κατατάσσεται το εστιατόριο MYLO Indian & Ethnic Cousin στην Στούπα Δυτικής Μάνης, κατακτώντας το πολυπόθητο βραβείο για την εστίαση της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στον κόσμο.
Ως εκ τούτου, το εστιατόριο MYLO Indian & Ethnic Cousin συμπεριελήφθη στα καλύτερα εστιατόρια στον πλανήτη για το 2025, δηλαδή στο κορυφαίο 1% όλων των καταχωρίσεων εστιατορίων στη πλατφόρμα τα οποία αποσπούν τις καλύτερες κριτικές από τους ταξιδιώτες βάσει των οποίων προκύπτουν και οι νικητές των βραβείων Travellers' Choice Awards: Best of the Best Restaurants.
Το μότο του εστιατορίου είναι "Τοπικά Αγροτικά Προιόντα με Ινδικό τρόπο μαγειρεμένα!".
Διαβάστε ακόμα: Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα
