Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις λιγότερο προσιτές πόλεις της Ευρώπης για φαγητό έξω

Παρά τον πλούτο της ελληνικής γαστρονομίας και κουλτούρας καφέ, νέα μελέτη δείχνει ένα έντονο χάσμα προσιτότητας των προϊόντων αυτών για τους κατοίκους σε σύγκριση με άλλες χώρες του εξωτερικού.

Μια νέα παγκόσμια μελέτη από το Chef’s Pencil κατέταξε 177 πόλεις παγκοσμίως, συγκρίνοντας το κόστος φαγητού σε εστιατόρια, καφέ και μπαρ σε σχέση με τους τοπικούς μισθούς. Τα ευρήματα δείχνουν ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατατάσσονται ανάμεσα στις λιγότερο προσιτές πόλεις της Ευρώπης, με επίπεδα προσιτότητας πιο κοντά σε πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης ή της Ασίας παρά σε αντίστοιχες της Δυτικής Ευρώπης.

Φαγητό σε εστιατόρια

Στη Θεσσαλονίκη, ένα γεύμα τριών πιάτων μεσαίας κατηγορίας (27 € ανά άτομο) αντιστοιχεί στο 2,6% του μέσου μηνιαίου μισθού (1.050 €). Η πόλη κατατάσσεται στην 136η θέση παγκοσμίως, στο ίδιο επίπεδο με το Κισινάου (Μολδαβία) και την Κωνσταντινούπολη (Τουρκία).

Η Αθήνα τα πάει ακόμη χειρότερα: ένα αντίστοιχο γεύμα (33 € ανά άτομο) αντιστοιχεί στο 2,9% του μηνιαίου μισθού (1.120 €). Η πόλη βρίσκεται στην 144η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα στο Κίεβο (Ουκρανία) και τη Μανίλα (Φιλιππίνες).

Στην Αθήνα, το κόστος ενός καθημερινού cappuccino (3,70 €) καταναλώνει πάνω από το 10% του μηνιαίου μισθού, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως (130η θέση).

Η Αθήνα εμφανίζει επίσης χαμηλή προσιτότητα στην μπύρα: η κατανάλωση 10 μπυρών το μήνα (5,40 € η κάθε μία) αντιστοιχεί σχεδόν στο 2,9% των μισθών, κατατάσσοντας την πόλη στην 160η θέση παγκοσμίως.





