Σε υψηλά 15ετίας οι συναλλαγές στην Ελληνική αγορά ακινήτων

16 Sep 2025, 13:14 | ΤΑΣΕΙΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Η ελληνική αγορά ακινήτων οδεύει προς τη δυναμικότερη χρονιά της κατά την τελευταία δεκαπενταετίας, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της eXp Greece που βασίζεται σε στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η εταιρεία προβλέπει ότι οι αγοραπωλησίες κατοικιών το 2025 θα αυξηθούν κατά 2,2%, ανεβάζοντας τον ετήσιο όγκο συναλλαγών στο υψηλότερο σημείο από το 2009, με το τουριστικό προφίλ της χώρας να «πριμοδοτεί» τις ανοδικές επιδόσεις της αγοράς ακινήτων.
Η θετική αυτή πρόβλεψη έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη. Στην προπανδημική εποχή, η αγορά είχε ήδη διαγράψει πέντε συνεχόμενα χρόνια ανάπτυξης σε επίπεδο ετήσιων συναλλαγών.
Παρά τη βουτιά του 2020, όταν οι περιορισμοί οδήγησαν σε πτώση -22,6%, η ανάκαμψη της αγοράς ήταν ραγδαία: το 2021 οι συναλλαγές εκτοξεύτηκαν κατά 40,1%, ενώ ακολούθησαν περαιτέρω αυξήσεις 7,2% το 2022 και 8,8% το 2023. Για το 2024 εκτιμάται επιπλέον άνοδος 5,8%, δημιουργώντας το έδαφος για νέα ρεκόρ το 2025.
Σύμφωνα με την eXp Greece, η αναζωογόνηση της αγοράς οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η ισχυρή διεθνής ζήτηση, η διαρκής ελκυστικότητα των παραθαλάσσιων και «lifestyle» τοποθεσιών, αλλά και τα κυβερνητικά προγράμματα όπως η Golden Visa που προσελκύουν κεφάλαια από το εξωτερικό και ενισχύουν το προφίλ της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.
Ο Άνταμ Ντέι, επικεφαλής της eXp UK & Europe, σημειώνει ότι η ελληνική αγορά έχει «μεταμορφωθεί εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία» και σήμερα συγκαταλέγεται «στις πιο ανθεκτικές και ελκυστικές της Ευρώπης». Παρότι οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης, ο ίδιος τονίζει ότι ακόμη και οι μικρές αυξήσεις έχουν μεγάλη σημασία όταν προστίθενται σε μια ήδη πολύ ισχυρή βάση, εκτιμώντας ότι η δραστηριότητα θα αγγίξει επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 2009.
