Το Παρίσι πρώτη αθλητική πόλη στον κόσμο για το 2025 – Η Ελλάδα απούσα από την κορυφαία 100άδα
16 Sep 2025, 09:00 | ΤΑΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Το Παρίσι αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η κορυφαία αθλητική πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της Burson, που δημοσιεύτηκε στη Λωζάνη. Η γαλλική πρωτεύουσα διατήρησε την πρωτιά μετά την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, ενώ στις επόμενες θέσεις συναντάμε το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και τη Μαδρίτη.
Η λίστα αξιολογεί 100 πόλεις παγκοσμίως με βάση την ισχυρή σύνδεσή τους με τον αθλητισμό, συνδυάζοντας έρευνες αντίληψης από ηγέτες αθλητικών ομοσπονδιών, ειδικούς του κλάδου και πάνω από 1.000 εκπροσώπους αθλητικών ΜΜΕ, ανάλυση social media, καθώς και για πρώτη φορά μετρήσεις δημοσιότητας από διεθνή ΜΜΕ.
Στην κορυφαία δεκάδα του 2025 βρίσκονται, μετά το Παρίσι, το Λος Άντζελες, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, το Μόναχο, το Μαϊάμι, το Μιλάνο και η Μάντσεστερ. Η κατάταξη υπογραμμίζει ότι οι πόλεις που φιλοξενούν Ολυμπιακούς Αγώνες ή άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα επωφελούνται σημαντικά, όπως φαίνεται από την άνοδο του Μιλάνου ενόψει των Χειμερινών Αγώνων του 2026, αλλά και την ενίσχυση πόλεων όπως το Μαϊάμι και η Βοστώνη λόγω των FIFA World Cup και Ολυμπιακών Αγώνων.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν πλέον τα γυναικεία αθλήματα, με πόλεις όπως η Λυών να εισέρχονται στην κατάταξη χάρη στις επιτυχίες της ομάδας γυναικείου ποδοσφαίρου, ενώ η Λωζάνη, η Γενεύη και η Ζυρίχη αναμένεται να ενισχυθούν μέσω των UEFA Women’s Euro και Women’s Tour de France. Παράλληλα, πόλεις με ολοκληρωμένα αθλητικά οικοσυστήματα, όπως η Μαδρίτη και η Λωζάνη, ξεπερνούν όσες βασίζονται σε μεμονωμένα τουρνουά, αξιοποιώντας την ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η τεχνολογία και η καινοτομία, όπως η χρήση AI και data-driven engagement, παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας των πόλεων, όπως τονίζεται. Μάλιστα το Μόναχο, μέσω του FC Bayern και η Μαδρίτη, μέσω συνεργασίας με την Adobe, ξεχωρίζουν για τις ψηφιακές τους πρωτοβουλίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν εμφανίζεται στην κορυφαία 100άδα του 2025, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πιο συνεκτικές στρατηγικές στον αθλητικό τουρισμό, αξιοποίηση διεθνών διοργανώσεων και ενίσχυση της αθλητικής ταυτότητας των ελληνικών πόλεων.
Σύμφωνα με τον CEO της Burson Switzerland, Greg Curchod, η παγκόσμια αθλητική σκηνή εξελίσσεται συνεχώς, και η θέση των πόλεων στην κατάταξη εξαρτάται πλέον όχι μόνο από τη διοργάνωση mega-events αλλά και από τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, τη διαφοροποίηση των αθλητικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της εικόνας και της εμπλοκής των πολιτών.
