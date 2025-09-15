The Sun: Η Σίφνος πρώτη ανάμεσα σε Ελληνικά νησιά με τη καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας - Ρεκόρ αφίξεων το 2025
15 Sep 2025, 08:10 | ΤΑΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Τα νησιά που εμφανίζουν την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας υπηρεσιών προτείνει η The Sun αξιοποιώντας την εμπειρία ειδικών και επαγγελματιών του Τουρισμού. Ανάμεσα σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου η Βρετανική εφημερίδα αναδεικνύει τη Σίφνο στην πρώτη θέση του καταλόγου https://x.com/visitsifnos/status/1965142353477599669.
Σύμφωνα με το διεθνές μέσο, «ορισμένα Ελληνικά νησιά έχουν εξελιχθεί σε φημισμένους αλλά πολύ ακριβούς διεθνείς προορισμούς. Ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει πολλές επιλογές για διακοπές σε ποιοτικά μέρη με πολύ καλή αξία σε τουριστικές υπηρεσίες προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
Στη συνέχεια του αφιερώματος, το διεθνές μέσο προτείνει ως πρώτή επιλογή το νησί του Τσελεμεντέ για τα πανέμορφα χωριά, την ιδιαίτερη τοπική κουζίνα, τις εκατοντάδες εκκλησίες, την αυθεντικότητα, τα φεστιβάλ, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό.
«Η Σίφνος είναι ένα “ψηφιδωτό” εμπειριών και συναισθημάτων που “μαγνητίζει” επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για διατήρηση των παραδόσεων και την ανάπτυξη του πολιτισμού είναι κομμάτι της ταυτότητας και ποιότητας του νησιού μας» εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου, ο προορισμός σημείωσε ρεκόρ ακτοπλοϊκών αφίξεων μέχρι τον Αύγουστο 2025 με αύξηση άνω του 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά και «ιστορικό υψηλό» στις αφίξεις κάθε μήνα από Απρίλιο έως και Αύγουστο από το 2011!
