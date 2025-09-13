Έκρηξη στις ψηφιακές απάτες πληρωμών στην Ευρώπη – Πώς τα πάει η Ελλάδα

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται πως «οπλίζει» τους απατεώνες: σύμφωνα με νέα ανάλυση της BrokerChooser, η ψηφιακή απάτη πληρωμών στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 43% το 2024, με ζημιές που ξεπερνούν τα 4,3 δισ. ευρώ το 2022 και επιπλέον 2 δισ. ευρώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αποκαλύπτουν ότι η τάση δεν δείχνει σημάδια κάμψης, ενώ οι μέθοδοι γίνονται ολοένα πιο εξελιγμένες.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις συγκριτικά λιγότερο πληγείσες οικονομικά Ευρωπαϊκές χώρες από απάτες στις ψηφιακές πληρωμές, σημειώνοντας συνολικές απώλειες 31,96 εκατ. ευρώ, σε 167.513 περιπτώσεις απάτης με μέση απώλεια ανά περιστατικό στα 191 ευρώ

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες υποθέσεις αφορούσαν απάτες με κάρτες (150.606 περιστατικά), το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα προήλθε από πιστωτικές μεταφορές – σχεδόν 19,8 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 62% των συνολικών απωλειών.

Νότια Ευρώπη: Χαμηλές απώλειες ανά περιστατικό

Η Ελλάδα κινείται στο ίδιο μοτίβο με Ιβηρική Χερσόνησο και Ιταλία. Ειδικότερα...

Πορτογαλία: Η χώρα με το μικρότερο πλήγμα απάτης στην Ευρώπη, με μέση ζημιά μόλις 64 ευρώ ανά απάτη, συνολικές απώλειες 13,8 εκατ. ευρώ και 216.003 περιστατικά.

Ισπανία: 1,21 εκατ. περιστατικά – δεύτερη στην Ευρώπη – αλλά μέση απώλεια ανά περιστατικό μόλις 98 ευρώ.

Ιταλία: Μέση ζημιά 133 ευρώ ανά περιστατικό.

Η συγκράτηση των απωλειών αποδίδεται, σύμφωνα με ειδικούς, στη μεγαλύτερη διάδοση συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης και στην αυξημένη καταναλωτική ευαισθητοποίηση.

Οι «πρωταθλητές» των απωλειών

Στον αντίποδα, οι σκανδιναβικές χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες ανά απάτη. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών πληρωμών και οι υψηλότεροι μέσοι μισθοί πιθανόν αυξάνουν το οικονομικό ρίσκο ανά περιστατικό. Ειδικότερα...

Φινλανδία: 593 ευρώ ανά περιστατικό – η υψηλότερη τιμή στην Ευρώπη, με συνολικές ζημιές 23,6 εκατ. ευρώ.

Ισλανδία και Νορβηγία ακολουθούν με 545 και 488 ευρώ αντίστοιχα.

Η μεγάλη εικόνα

Συνολικά στην Ευρώπη, οι απάτες μέσω πιστωτικών μεταφορών αποτελούν τον μεγαλύτερο οικονομικό «πονοκέφαλο», με ζημιές 763 εκατ. ευρώ – σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών απωλειών του 1,2 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι απάτες εκδόσεων κάρτας παραμένουν οι πιο συχνές (4,1 εκατ. περιστατικά).