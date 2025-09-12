UN Tourism | Άνοδος 5% των διεθνών ταξιδιών το α’ εξάμηνο του 2025 παρά τις προκλήσεις

Ο διεθνής τουρισμός συνεχίζει να κινείται ανοδικά, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά του απέναντι στις οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Παγκόσμιο Βαρόμετρο Τουρισμού του ΟΗΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, ξεπερνώντας κατά 4% τα προ πανδημίας επίπεδα.

Κατά την ίδια περίοδο, το σύνολο των διεθνών ταξιδιωτών ανήλθε σε περίπου 690 εκατ. 33 εκατ. περισσότεροι σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό 6μηνο.

Περιφερειακές επιδόσεις

Αφρική: Πρωταγωνίστησε με άνοδο 12%, με τη Βόρεια Αφρική να αγγίζει το +14% και την Υποσαχάρια το +11%.

Ευρώπη: Υποδέχθηκε σχεδόν 340 εκατ. διεθνείς ταξιδιώτες (+4% έναντι 2024, +7% σε σχέση με το 2019). Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη (+9%) αλλά παραμένει 11% κάτω από τα προπανδημικά επίπεδα. Η Βόρεια, Δυτική και Νότια Ευρωπαϊκή Μεσόγειος κατέγραψε αύξηση 3% αυτής, παρά τα ανομοιογενή μηνιαία αποτελέσματα.

Αμερική: Μέση αύξηση 3%. Η Νότια Αμερική ξεχώρισε (+14%), ενώ οι Βόρεια Αμερική και Καραϊβική παρέμειναν στάσιμες.

Μέση Ανατολή: Μικρή κάμψη διεθνών αφίξεων (-4%), παραμένει όμως 29% πάνω από το 2019.

Ασία–Ειρηνικός: Εντυπωσιακή άνοδος 11%, ανακάμπτοντας στο 92% των προπανδημικών επιπέδων, με τη Βορειοανατολική Ασία στο +20% σε σχέση με το 2024.

Μεγάλες χώρες προορισμού όπως η Ιαπωνία και το Βιετνάμ σημείωσαν άλμα 21%, ενώ Μαρόκο (+19%), Κορέα (+15%), Μεξικό (+7%), Γαλλία (+5%) και Ισπανία (+5%) και κατέγραψαν ισχυρές αυξήσεις.

Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), τόσο η διεθνής εναέρια κυκλοφορία (RPKs) όσο και η διεθνής αεροπορική ικανότητα (ASKS) αυξήθηκαν κατά 7% έναντι του α΄εξαμήνου του 2024.

Ανοδικά οι τουριστικές εισπράξεις

Οι τουριστικές εισπράξεις κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Η Ιαπωνία είχε αύξηση 18% ως τον Ιούνιο, το Ηνωμένο Βασίλειο +13% (μέχρι το Μάρτιο), η Γαλλία +9%, η Ισπανία +8% και η Τουρκία +8%.

Η ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση οδήγησε σε αύξηση των δαπανών από ορισμένες μεγάλες αγορές όπως η Κίνα (+16% έως τον Μάρτιο), η Ισπανία (+16%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+15% έως τον Μάρτιο), η Σιγκαπούρη (+10%) και η Δημοκρατία της Κορέας (+8%).

Το 2024 οι διεθνείς τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν 11% φτάνοντας το ρεκόρ του 1,734 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, περίπου 14% πάνω από τα προπανδημικά επίπεδα σε πραγματικούς όρους.

Παράλληλα, οι υψηλές τιμές στις μεταφορές και στη διαμονή παραμένουν βασικός «πονοκέφαλος» στα ταξίδια. Ο «τουριστικός πληθωρισμός» εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 6,8% το 2025 από 8% πέρυσι, παραμένοντας όμως σημαντικά πάνω από τα επίπεδα προ πανδημίας. Η χαμηλότερη καταναλωτική εμπιστοσύνη και οι γεωπολιτικές εντάσεις καταγράφονται επίσης ως ανασταλτικοί παράγοντες.

3%-5% αύξηση των διεθνών αφίξεων έως το τέλος του 2025

Παρά τις αβεβαιότητες, το UN Tourism διατηρεί την πρόβλεψή του για ετήσια αύξηση 3%–5% στις διεθνείς αφίξεις έως το τέλος του 2025, ενώ ο Δείκτης Εμπιστοσύνης για το φθινόπωρο–χειμώνα ανεβαίνει στις 120 μονάδες (σε κλίμακα 0–200) έναντι 114 της περιόδου Μάιος-Αύγουστος.

Περίπου το 50% των εμπειρογνωμόνων του UN Tourism εξέφρασαν καλύτερες (44%) ή πολύ καλύτερες (6%) προοπτικές για την περίοδο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, ενώ το 33% προβλέπει παρόμοια απόδοση με το 2024. Περίπου το 16% αναμένει ότι η τουριστική απόδοση θα είναι χειρότερη. Αυτή η θετική, αν και ακόμα προσεκτική, προοπτική αντανακλάται επίσης στο υψηλότερο ποσοστό των «καλύτερων» και «πολύ καλύτερων» προοπτικών που καταγράφονται για το 2025 συνολικά (60% στην έρευνα του Σεπτεμβρίου έναντι 49% τον Μάιο).