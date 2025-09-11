Έρευνα TUI | Oι Σουηδοί τουρίστες επιζητούν πολυτέλεια "στα σημεία"

Η ιδέα των πολυτελών διακοπών αλλάζει πρόσωπο για τους Σουηδούς ταξιδιώτες. Σύμφωνα με νέα έρευνα της TUI που πραγματοποιήθηκε από την Kantar Media, οι κάτοικοι της σκανδιναβικής χώρας δεν αναζητούν πλέον σαμπάνιες και ρουμ σέρβις. Αντίθετα, η πραγματική «χρυσή πινελιά» για εκείνους είναι η θέα και η επαφή με τη φύση.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η θέα στη θάλασσα, το μπαλκόνι και ένα ευρύχωρο δωμάτιο είναι τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι περισσότερο οι Σουηδοί στη διαμονή, για να «κακομάθουν» τον εαυτό τους στη διάρκεια των διακοπών.

Το 49% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η θέα στη θάλασσα αποτελεί το απόλυτο στοιχείο πολυτέλειας. Ακολουθούν η ιδιωτική βεράντα ή το μπαλκόνι (37 %), μια ευρύχωρη σουίτα ή δωμάτιο (36 %) και, για το 31% πολυτέλεια σημαίνει μια ιδιωτική πισίνα. Η επιλογή «all inclusive», που απελευθερώνει από την καθημερινή μέριμνα των γευμάτων και του προϋπολογισμού, θεωρείται πολυτέλεια από το 27% των ερωτηθέντων, ενώ στις οικογένειες με παιδιά το ποσοστό αυτό ανεβαίνει σε έναν στους τρεις.

«Για τους Σουηδούς, η πολυτέλεια δεν αφορά τη χλιδή και την κομψότητα, αλλά την άνεση και την πραγματική χαλάρωση. Το να πίνεις τον πρωινό καφέ στο μπαλκόνι σου με θέα τη θάλασσα είναι πιο πολύτιμο από τη δωρεάν σαμπάνια και το room service. Είναι αυτό που ονομάζουμε μικρής κλίμακας πολυτέλεια, όπου οι απλές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες προσθέτουν μια χρυσή πινελιά στις διακοπές» δήλωσε η υπεύθυνη επικοινωνίας της TUI, Dian Martinez Valencia

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά στις 7–10 Μαΐου 2025, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.054 Σουηδών ηλικίας 18–79 ετών.