Which? | Η Αθήνα στους 6 ιδανικούς προορισμούς διακοπών τον Οκτώβριο

Την Αθήνα ως έναν από τους 6 καλύτερους προορισμούς διακοπών που συνεχίζουν να έχουν ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες τον Οκτώβριο, προτείνει ο οργανισμός προστασίας καταναλωτών Which? στους Βρετανούς ταξιδιώτες.

Ο οργανισμός αναφέρει για την Αθήνα ότι παρότι συχνά αντιμετωπίζεται από τους τουρίστες ως ενδιάμεσος σταθμός για τα Ελληνικά νησιά, είναι μια απίστευτη πόλη από μόνη της. Χιλιάδες χρόνια αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων έχουν διαδεχθεί σε στρώματα το ένα το άλλο, από την Ακρόπολη του 5ου αιώνα π.Χ. μέχρι τα Βυζαντινά μοναστήρια. Επίσης το κλασικό έχει διαδεχθεί το νεοκλασικό.

Άλλωστε, όπως επισημαίνει η Which?, οι επισκέπτες της Αθήνας την επιβραβεύουν με 5 αστέρια για τις τουριστικές της ατραξιόν, όπως διαπιστώνεται στα αποτελέσματα έρευνας του οργανισμού για τις καλύτερες παραθαλάσσιες πόλεις της Μεσογείου, ενώ συγκεντρώνει 4 αστέρια για το value for money και το φαγητό και το ποτό.

Η μέγιστη θερμοκρασία τον Οκτώβριο φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία κατάλληλη για εξερευνήσεις στην πόλη και περιηγήσεις το πρωινό στον Παρθενώνα χωρίς συνωστισμό.

Επιπλέον, προτείνεται επίσκεψη στην Αίγινα και το Αγκίστρι.

Οι υπόλοιποι προορισμοί που προτείνει στους Βρετανούς η Which? για ταξίδια τον Οκτώβριο είναι...