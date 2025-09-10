Άλμα 31% στις Ελληνικές Golden Visa από τις αρχές του έτους - Μεγάλη ζήτηση από Τουρκία, Κίνα και Ισραήλ

17.254 Ελληνικές Golden Visa έχουν εκδοθεί για πολίτες χωρών του εξωτερικού από τις αρχές της χρονιάς έως και τον Ιούλιο, παρουσιάζοντας αύξηση 31,4% από τον Ιανουάριο, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να προέρχεται από την Τουρκία, την Κίνα και το Ισραήλ.

Αυτό προκύπτει από ανάλυση στοιχείων μετανάστευσης στην Ελλάδα που παρουσιάζει η εταιρία συμβούλων ακινήτων Astons, η οποία ειδικεύεται σε θέματα διαμονής και ιθαγένειας.

Το Ιούλιο εκδόθηκαν 932 Golden Visas, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση του τελευταίου 12μήνου, η οποία ανήλθε σε 5,7% -σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Παράλληλα, η πρόοδος των εκδόσεων διαγράφει ρεκόρ ανοδικής πορείας η οποία διατηρείται συστηματικά από τον Οκτώβριο του 2024.

Η μεγαλύτερη αύξηση εκδόσεων Χρυσής Βίζας καταγράφεται στους πολίτες από την Τουρκία, η οποία κυμαίνεται στο 80% από τις αρχές της χρονιάς έως και τον Ιούλιο. Ακολουθούν οι Ισραηλινοί με αύξηση 42,1%, οι Κινέζοι (+27,8%), οι Αμερικανοί (ΗΠΑ +27,3%) και οι Βρετανοί (+25%).

Σύμφωνα με τη σύμβουλο της Astons, Suzanna Uzakova, πολλοί ξένοι υπήκοοι που αποκτούν Ελληνική ιθαγένεια είναι εύπορα άτομα, των οποίων οι επενδύσεις στη χώρα συμβάλλουν περαιτέρω στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αγοράς ακινήτων.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η άφιξη των εύπορων επενδυτών που ενδιαφέρει την ελληνική κυβέρνηση, επισημαίνει. Το Ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa είναι ένα από τα πιο προσβάσιμα στην Ευρώπη, με απαιτήσεις επένδυσης που ξεκινά από τα 250.000 ευρώ ενώ συνδυαστιικά με το ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, καθιστά την Ελλάδα ιδανικό προορισμό για όποιον επιθυμεί να χτίσει τη ζωή του ή να αναπτύξει επιχειρηματικά συμφέροντα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Astons καταγράφει επίσης ισχυρή ζήτηση από συνταξιούχους του εξωτερικού που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη κατηγορία επωφελείται από έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 7% επί των ξένων συντάξεων για διάστημα έως και 15 ετών. Παράλληλα, τα άτομα υψηλών εισοδημάτων επωφελούνται από έναν ενιαίο ετήσιο φόρο ύψους 100.000 ευρώ που εφαρμόζεται σε όλα τα φορολογητέα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, με δυνατότητα συμπερίληψης μελών της οικογένειας με επιπλέον 20.000 ευρώ ανά άτομο.