«Λιώνει» η ζήτηση των Γάλλων για τους δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου – Μείωση και για Ελλάδα

Το εφετινό καλοκαίρι ήταν χειρότερο από τη σεζόν του 2024 για τον κλάδο των οργανωμένων ταξιδιών της Γαλλίας, αφού στιγματίστηκε από μειωμένη ταξιδιωτική κίνηση και κρατήσεις για τους δημοφιλέστερους προορισμούς διακοπών των Γάλλων, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα, οδηγώντας σε ένα φθινόπωρο που συνεχίζεται με τις ίδιες καθοδικές τάσεις.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο βαρόμετρο κρατήσεων και πωλήσεων στα ταξιδιωτικά γραφεία που συνέταξαν το Observatoire des Entreprises du Voyage (EDV) και η Orchestra, ο αριθμός επιβατών το καλοκαίρι του 2025 ήταν μειωμένος κατά 8% σε σύγκριση με τα περυσινά επίπεδα, με τον Αύγουστο να σημειώνει ρεκόρ μείωσης (-10%) η οποία ακολούθησε μείωση της τάξης του 6% τον Ιούλιο.

Παράλληλα, για την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος καταγράφεται μείωση τζίρου των ταξιδιωτικών γραφείων της τάξης του 6%, όμως αύξηση μέσης δαπάνης ανά ταξιδιώτη/κράτηση κατά 2%, στα 2.093 ευρώ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το EDV, η αύξηση της μέσης δαπάνης δεν καταφέρνει να αντισταθμίσει τη μείωση του αριθμού αναχωρήσεων. Σε ένα εύθραυστο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο επιδρά στις επιλογές των Γάλλων, η καλοκαιρινή σεζόν του 2025 εμφανίζεται «κουτσουρεμένη», αφού χαρακτηρίζεται από μείωση των κρατήσεων που υπερτερεί της αύξησης στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι.

Μειωμένες και οι επιδόσεις Σεπτεμβρίου

Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις για τον Σεπτέμβριο στον οργανωμένο τουρισμό της Γαλλίας κάνουν λόγο για μείωση των αναχωρήσεων κατά 6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, γεγονός που συνεπάγεται μείωση του τζίρου κατά σχεδόν 4%.

Η μέση δαπάνη παρουσιάζεται αυξημένη κατά 2%, στα 1.883 ευρώ, όμως η αύξηση αυτή δεν αντισταθμίζει τη μείωση των κρατήσεων.

Όπως επισημαίνεται στο βαρόμετρο, σε ένα πιο «σφικτό» οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον, οι ταξιδιώτες προτιμούν πιο ποιοτικές και λιγότερες διανυκτερεύσεις, εντείνοντας την ευρύτερη επιβράδυνση της αγοράς το φθινόπωρο του 2025.

Οι κρατήσεις είναι μειωμένες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, με την εντονότερη μείωση να καταγράφεται στους μακρινούς προορισμούς (-15%) παρά την αύξηση της μέσης δαπάνης κατά 3%.

Η εικόνα είναι καλύτερη για τους προορισμούς μεσαίας απόστασης, καθώς η μείωση του αριθμού των κρατήσεων (-5%) αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο της μέσης δαπάνης (+4%), περιορίζοντας την πτώση του τζίρου στο -1%.

-12% οι κρατήσεις Σεπτεμβρίου για Ελλάδα

Οι τρεις κορυφαίοι διεθνείς προορισμοί των Γάλλων αυτό τον Σεπτέμβριο είναι η Ισπανία, η Ελλάδα και η Τυνησία, οι οποίες ωστόσο σημειώνουν μείωση του αριθμού κρατήσεων (-8,1%, -12,7% και -2,1% αντίστοιχα). Πρώτος προορισμός συνολικά είναι η Γαλλία με μείωση κρατήσεων 5,4%.

Στη λεκάνη της Μεσογείου, τα αποτελέσματα είναι μεικτά. Η Τουρκία παρουσιάζει μείωση -17% και η Κροατία -8%. Αντίθετα, αυξητικά κινούνται η Αλβανία (+12%), η Ιταλία (10%) και η Πορτογαλία (+6%), ενώ η Αίγυπτος ξεχωρίζει με ισχυρή αύξηση της τάξης του 36%.

Οι προορισμοί μακρινών αποστάσεων χάνουν μερίδιο σε όφελος των κοντινότερων προορισμών καθώς οι ΗΠΑ σημειώνουν μείωση κρατήσεων κατά 24%, η Δομινικανή Δημοκρατία -33%, η Τανζανία -12% και ο Καναδάς -8%.

Μειωμένες οι κρατήσεις και μέχρι το Δεκέμβριο

Το βαρόμετρο δείχνει επίσης μείωση του αριθμού κρατήσεων για αναχωρήσεις μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2025, της τάξης του 4%.

Αντίθετα, ο τζίρος ενισχύεται από την αύξηση της μέσης δαπάνης (+4%), η οποία ανέρχεται πλέον στα 2.174€. Η τελευταία διαφοροποιείται πάντως μεταξύ των παραδοσιακών ταξιδιωτικών πρακτορείων (+3%, στα 2.638€) και των πωλήσεων μέσω καναλιών (-7%, στα 1.187€). Τα παραδοσιακά τουριστικά γραφεία καταγράφουν αύξηση 2% στον αριθμό κρατήσεων, ενώ οι κρατήσεις μέσω άλλων καναλιών σημειώνουν σημαντική πτώση της τάξης του 15%.

Τα tour (+13%) και οι διαμονές σε ξενοδοχεία (+5%) αυξάνονται σε βάρος των παραδοσιακών οργανωμένων πακέτων, ενώ τα μοναχικά ταξίδια (+2%) και τα ταξίδια ζευγαριών (-1%) διατηρούν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα οικογενειακά (-6%) και τα γκρουπ φίλων (-15%).

Σε επίπεδο προορισμών, το Παρίσι και η Τζέρμπα βρίσκονται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων. Παρατηρείται σημαντική πτώση για τα Κανάρια (Τενερίφη και Λανζαρότε), ενώ ταυτόχρονα τα ταξίδια μεσαίων αποστάσεων λειτουργούν ως ο κύριος μοχλός της αγοράς, με αύξηση του τζίρου κατά +2%, ενισχυμένη από την άνοδο της μέσης δαπάνης (+5%), η οποία αντισταθμίζει τη μικρή μείωση των κρατήσεων (-3%).