Έρευνα | Λιγότερες οικογένειες με παιδιά, περισσότερα ταξίδια εκτός αιχμής- στο επίκεντρο η Νότια Ευρώπη
19 Aug 2025, 12:52 | ΤΑΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Νέα ανάλυση της Capital Economics δείχνει ότι η αύξηση του αριθμού ενηλίκων με παιδιά συμβάλλει στη σταδιακή ενίσχυση των διακοπών εκτός υψηλής σεζόν. Οι ταξιδιώτες χωρίς οικογενειακές δεσμεύσεις εκμεταλλεύονται τις χαμηλότερες τιμές και επιλέγουν να ταξιδεύουν σε περιόδους με μικρότερη ζήτηση, περιορίζοντας το κόστος και αποφεύγοντας την πολυκοσμία.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι τουρίστες δεν αλλάζουν προορισμούς, αλλά κυρίως τον χρόνο πραγματοποίησης των ταξιδιών τους. Παρά τις συζητήσεις για υπερσυγκέντρωση τουριστών και καύσωνες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν επισκέπτες, οι χώρες της νότιας Ευρώπης συνεχίζουν να καταγράφουν ταχύτερη ανάπτυξη τουρισμού σε σχέση με τις βόρειες.
Η Capital Economics επισημαίνει ότι η αύξηση των διανυκτερεύσεων στην ευρωζώνη είναι σαφώς ισχυρότερη κατά την περίοδο εκτός αιχμής. Σε αυτό συμβάλλουν:
- η μείωση των ενηλίκων με παιδιά, που μειώνει τον περιορισμό των σχολικών διακοπών,
- η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο συνταξιοδότησης, με χρόνο, οικονομική δυνατότητα και κινητικότητα,
- οι έντονες αυξήσεις τιμών στα καταλύματα την καλοκαιρινή περίοδο, που ενισχύουν το κίνητρο μετατόπισης προς τους φθηνότερους μήνες.
Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από το φαινόμενο του overtourism φαίνεται επίσης να ωθεί μέρος των ταξιδιωτών σε πιο ήσυχες περιόδους.
Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η εξομάλυνση της εποχικότητας θα μπορούσε να έχει σημαντικά μακροοικονομικά οφέλη για χώρες που βασίζονται έντονα στον τουρισμό, όπως η Ελλάδα. Σήμερα, η έντονη εποχικότητα οδηγεί σε υψηλή ανεργία εκτός καλοκαιριού· αν οι αφίξεις κατανέμονταν πιο ισομερώς μέσα στο έτος, θα μειωνόταν η μέση ανεργία και θα αυξανόταν η αποδοτικότητα υποδομών όπως ξενοδοχεία και αεροδρόμια, χωρίς ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης της χωρητικότητας στην αιχμή.
Η Capital Economics αναγνωρίζει ότι η κλιματική κρίση και η συχνότερη εμφάνιση καυσώνων και φυσικών καταστροφών στη νότια Ευρώπη ενδέχεται να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη αναδιάταξη της τουριστικής ζήτησης προς τον Βορρά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τέτοια στροφή. Αντιθέτως, μετά την πανδημία, οι διανυκτερεύσεις σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τις βόρειες αγορές (Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο).
Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι, προς το παρόν, η Νότια Ευρώπη διατηρεί το προβάδισμα, αλλά η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξισορρόπηση της ζήτησης μέσα στο έτος αποτελούν το πραγματικό κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.
διαβάστε ακόμα
- Οι 10 κορυφαίες τάσεις στον τουρισμό πολυτελείας το 2025 – Η έρευνα της Virtuoso 13/08 | 06:10
- Οι εύποροι ταξιδιώτες «οδηγούν» την παγκόσμια τουριστική ανάπτυξη – Τα ευρήματα της Visa 11/08 | 06:17
- Μενόρκα: Η φτώχεια θέλει ... all-inclusive (!) - έντονη διαμαρτυρία των Airbnb 04/08 | 12:36
- Ferryscanner: Οι 5 βασικοί τύποι ταξιδιωτών που επιλέγουν φέτος τα ελληνικά νησιά 01/08 | 16:59
- Σε ποιες χώρες αισθάνονται ασφαλείς οι LGBTQ+ ταξιδιώτες; – Τι δείχνει έρευνα της ITB Berlin 23/07 | 15:12
- Ευρώπη 2025 | Πρόστιμα, απαγορεύσεις και νέοι κανόνες για τους τουρίστες 05/07 | 06:28
- Η «μάχη της ξαπλώστρας» καλά κρατεί – Ποια ψυχολογία κρύβεται πίσω από αυτήν 15/07 | 06:15
- Tripadvisor: Οι 8 φάσεις ζωής και πώς επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές επιλογές των ανθρώπων το 2025 21/11 | 14:43
- Τουρισμός | Εμπειρίες πολυτελείας αναζητούν οι ταξιδιώτες, λέει η Google - συν 37% οι δαπάνες την επόμενη τριετία 28/11 | 21:03
- Νέα εποχή για τα πολυτελή ταξίδια: Οι πέντε μεγάλες αλλαγές 19/05 | 15:56
δημοφιλέστερα
- 1 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Σχεδιασμός για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 18.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» | Εξαγορά του 85% – Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό 19.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Ο φωτογράφος του βασιλιά Καρόλου αποθεώνει (και απογειώνει) τη Λευκάδα σε όλο τον κόσμο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Αρνητική γνωμοδότηση για νέα γραμμή open bus στην πόλη της Ρόδου 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Συνέχιση των ανασκαφών στην Καρδάμαινα της Κω 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Κόρινθος και Andong Νότιας Κορέας: Όταν οι πόλεις μαθαίνουν… αλλάζουν τον κόσμο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Ιθάκη: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη βάση ελικοπτέρου αεροδιακομιδών στο Ιόνιο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων και την Τρίτη λόγω της απεργίας 19.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ