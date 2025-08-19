Έρευνα | Λιγότερες οικογένειες με παιδιά, περισσότερα ταξίδια εκτός αιχμής- στο επίκεντρο η Νότια Ευρώπη

Νέα ανάλυση της Capital Economics δείχνει ότι η αύξηση του αριθμού ενηλίκων με παιδιά συμβάλλει στη σταδιακή ενίσχυση των διακοπών εκτός υψηλής σεζόν. Οι ταξιδιώτες χωρίς οικογενειακές δεσμεύσεις εκμεταλλεύονται τις χαμηλότερες τιμές και επιλέγουν να ταξιδεύουν σε περιόδους με μικρότερη ζήτηση, περιορίζοντας το κόστος και αποφεύγοντας την πολυκοσμία.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τουρίστες δεν αλλάζουν προορισμούς, αλλά κυρίως τον χρόνο πραγματοποίησης των ταξιδιών τους. Παρά τις συζητήσεις για υπερσυγκέντρωση τουριστών και καύσωνες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν επισκέπτες, οι χώρες της νότιας Ευρώπης συνεχίζουν να καταγράφουν ταχύτερη ανάπτυξη τουρισμού σε σχέση με τις βόρειες.

Η Capital Economics επισημαίνει ότι η αύξηση των διανυκτερεύσεων στην ευρωζώνη είναι σαφώς ισχυρότερη κατά την περίοδο εκτός αιχμής. Σε αυτό συμβάλλουν:

η μείωση των ενηλίκων με παιδιά, που μειώνει τον περιορισμό των σχολικών διακοπών,

η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο συνταξιοδότησης, με χρόνο, οικονομική δυνατότητα και κινητικότητα,

οι έντονες αυξήσεις τιμών στα καταλύματα την καλοκαιρινή περίοδο, που ενισχύουν το κίνητρο μετατόπισης προς τους φθηνότερους μήνες.

Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από το φαινόμενο του overtourism φαίνεται επίσης να ωθεί μέρος των ταξιδιωτών σε πιο ήσυχες περιόδους.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η εξομάλυνση της εποχικότητας θα μπορούσε να έχει σημαντικά μακροοικονομικά οφέλη για χώρες που βασίζονται έντονα στον τουρισμό, όπως η Ελλάδα. Σήμερα, η έντονη εποχικότητα οδηγεί σε υψηλή ανεργία εκτός καλοκαιριού· αν οι αφίξεις κατανέμονταν πιο ισομερώς μέσα στο έτος, θα μειωνόταν η μέση ανεργία και θα αυξανόταν η αποδοτικότητα υποδομών όπως ξενοδοχεία και αεροδρόμια, χωρίς ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης της χωρητικότητας στην αιχμή.

Η Capital Economics αναγνωρίζει ότι η κλιματική κρίση και η συχνότερη εμφάνιση καυσώνων και φυσικών καταστροφών στη νότια Ευρώπη ενδέχεται να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη αναδιάταξη της τουριστικής ζήτησης προς τον Βορρά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τέτοια στροφή. Αντιθέτως, μετά την πανδημία, οι διανυκτερεύσεις σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τις βόρειες αγορές (Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο).

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι, προς το παρόν, η Νότια Ευρώπη διατηρεί το προβάδισμα, αλλά η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξισορρόπηση της ζήτησης μέσα στο έτος αποτελούν το πραγματικό κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.