Οι 10 κορυφαίες τάσεις στον τουρισμό πολυτελείας το 2025 – Η έρευνα της Virtuoso

Με τα μάτια του ξεναγού

Η παγκόσμια αγορά πολυτελών ταξιδιών συνεχίζει την ανοδική της πορεία το 2025, με αυξημένες πωλήσεις, ισχυρή ζήτηση για εξατομικευμένες εμπειρίες και στροφή σε πιο βιώσιμες επιλογές. Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της Virtuoso, του κορυφαίου διεθνούς δικτύου πολυτελών και εμπειρικών ταξιδιών, που παρουσιάστηκαν στην 37η Virtuoso Travel Week στο Λας Βέγκας – το “Fashion Week” του luxury travel – δίνουν σαφή εικόνα για το τι κινεί την αγορά φέτος και ποιες τάσεις θα κυριαρχήσουν τους επόμενους μήνες.

Η Virtuoso βασίστηκε σε στοιχεία συναλλαγών ύψους 90 δισ. δολαρίων και σε διαρκείς έρευνες συμβούλων και ταξιδιωτών υψηλού και υπερ-υψηλού εισοδήματος, χαρτογραφώντας τις προτεραιότητες, τις προτιμήσεις και τις νέες δυναμικές της πολυτελούς ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Οι 10 κορυφαίες τάσεις στον τουρισμό πολυτελείας για το 2025

1. Σταθερή ανάπτυξη της αγοράς

Αύξηση 12% στις συνολικές πωλήσεις πολυτελών ταξιδιών το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα ξενοδοχεία να καταγράφουν άνοδο 26% – ποσοστό που προβλέπεται να ξεπεράσει το 33% στο δεύτερο εξάμηνο.

2. Η κρουαζιέρα σε τροχιά ανόδου

Το 30% των Αμερικανών και το 20% των Καναδών πολυτελών ταξιδιωτών σχεδιάζουν κρουαζιέρα τον επόμενο χρόνο. Oι μελλοντικές κρατήσεις για κρουαζιέρα στην κατηγορία των 50.000 δολαρίων και άνω αυξήθηκαν κατά 35% σε σύγκριση με το 2024.

3. Αναζήτηση επαγγελματικής καθοδήγησης

Καταγράφεται 76% άνοδος στην αναζήτηση ταξιδιωτικών συμβούλων μέσω virtuoso.com, με το 75% των πελατών να θέτει την ασφάλεια ως κορυφαία προτεραιότητα.

4. Φθινόπωρο και γιορτές ως νέες high seasons

Φθινοπωρινές κρατήσεις +30% και πωλήσεις +39%, ενώ η εορταστική περίοδος σημειώνει +35% στις κρατήσεις και +38% στις πωλήσεις σε σχέση με το 2024.

5. Γενεαλογικές διαφοροποιήσεις

Οι Gen Z & Millennials αναζητούν μεταμορφωτικές, βιωματικές εμπειρίες και μοναδικές μορφές διαμονής (βίλες, lodges), ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες δίνουν έμφαση στην άνεση και την εξειδίκευση.

6. Βιώσιμα ταξίδια στο επίκεντρο

Το 77% των συμβούλων βλέπει αυξημένο ενδιαφέρον για βιώσιμα ταξίδια, με το 42% των ταξιδιωτών πρόθυμο να πληρώσει περισσότερο για περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες.

7. Η άνοδος των “Wander Women”

Το 68% των σόλο ταξιδιωτών είναι γυναίκες, κυρίως άνω των 65 ετών, που επιλέγουν πιο συνειδητές, μη υπερτουριστικές διαδρομές.

8. “Coolcations” και αποφυγή ακραίων καιρικών συνθηκών

Το 55% των ταξιδιωτών ταξιδεύει εκτός υψηλής περιόδου λόγω κλιματικών συνθηκών, με δροσεροί προορισμοί να κερδίζουν έδαφος.

9. Πολυγενεακές διακοπές

Το 53% σκοπεύει να ταξιδέψει με πολλές γενιές οικογένειας μέσα στον επόμενο χρόνο.

10. Άνοδος του “celebration travel”

Ταξίδια για ειδικές περιστάσεις παρουσιάζουν αύξηση 23%, ενισχύοντας τη ζήτηση για προσωποποιημένες εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Το μήνυμα για τον κλάδο

Τα στοιχεία δείχνουν μια αγορά που δεν περιορίζεται μόνο σε αριθμούς, αλλά αναζητά εμπειρίες με ουσία, ασφάλεια και υπευθυνότητα. Για τους επαγγελματίες του τουρισμού, αυτό μεταφράζεται σε επενδύσεις σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, βιώσιμες πρακτικές και διαφοροποιημένα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε γενιάς ταξιδιωτών.