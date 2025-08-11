Οι εύποροι ταξιδιώτες «οδηγούν» την παγκόσμια τουριστική ανάπτυξη – Τα ευρήματα της Visa

Οι εύποροι ταξιδιώτες αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης του παγκόσμιου τουρισμού την επόμενη πενταετία, ακόμη και υπό το βάρος των ενδείξεων για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Visa Business and Economic Insights.

Τα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα άνω των 200.000 δολαρίων αποτελούν μόλις το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα στα τέσσερα δολάρια που δαπανώνται παγκοσμίως. Η Visa, με βάση ανάλυση συγκεντρωτικών δεδομένων συναλλαγών και ταξιδιών, διαπιστώνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ταξιδιωτών στρέφεται όλο και περισσότερο σε πιο διευρυμένο φάσμα προορισμών, συμπεριλαμβανομένων και αναδυόμενων αγορών.

Δημοφιλείς και νέοι προορισμοί

Παρά το γεγονός ότι το Λονδίνο παραμένει η κορυφαία επιλογή για τους εύπορους ταξιδιώτες τόσο από ανεπτυγμένες όσο και από αναδυόμενες οικονομίες, πόλεις όπως το Ντουμπάι, η Σιγκαπούρη, η Μπανγκόκ, το Παρίσι, η Βαρκελώνη και το Τόκιο καταγράφουν επίσης υψηλή ζήτηση. Στις λιγότερο παραδοσιακές επιλογές, η Visa εντοπίζει δυναμικές αναδυόμενες αγορές όπως το νησί Χοκάιντο στην Ιαπωνία, η Μεντόζα στην Αργεντινή και η Μάρσα Ματρούχ στην Αίγυπτο.

Συνήθειες δαπανών

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εύποροι ταξιδιώτες αφιερώνουν σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού τους σε γαστρονομία, αγορές και διαμονή υψηλής ποιότητας. Στην Αυστραλία, οι εγχώριοι ταξιδιώτες πολυτελείας δαπανούν περίπου το ένα τρίτο του ταξιδιωτικού τους budget σε φαγητό, ποτό και λιανικές αγορές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διασυνοριακές δαπάνες τους με κάρτες σε προορισμούς είναι τριπλάσιες σε σχέση με των μη εύπορων επισκεπτών, με το λιανεμπόριο να καταλαμβάνει μεγάλο μερίδιο.

Άνοδος της Ασίας – Ειρηνικού

Η μελέτη υπογραμμίζει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους των εύπορων νοικοκυριών. Από το 2010, το μερίδιο της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης έχει μειωθεί, ενώ αυτό της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού έχει φτάσει στο 10% και προβλέπεται να αγγίξει το 12% έως το 2030. Τα εύπορα νοικοκυριά στην περιοχή αναμένεται να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 8%, τον υψηλότερο στον κόσμο.

Η δυναμική της MENA

Στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (ΜΕΝΑ), η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων, η χαλάρωση των θεωρήσεων εισόδου και η εγγύτητα των αποστάσεων τροφοδοτούν την ενδοπεριφερειακή κίνηση. Οι εύποροι ταξιδιώτες ευθύνονται για το 55% των διασυνοριακών ταξιδιών εντός της περιοχής και το 65% των ταξιδιών μεταξύ MENA και Ευρώπης.

Ταξιδεύουν συχνότερα και… μακρύτερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εύποροι ταξιδιώτες πραγματοποιούν σχεδόν διπλάσια ταξίδια σε σύγκριση με τους υπόλοιπους και η πλειονότητα σχεδιάζει τουλάχιστον μία μετακίνηση εντός του επόμενου έτους. Σημαντική άνοδος καταγράφεται στην Ιαπωνία, η οποία προσελκύει υψηλού εισοδήματος επισκέπτες από ΗΠΑ, Αυστραλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χάρη στον συνδυασμό πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονων υποδομών.

Στρατηγικός ρόλος στην επόμενη φάση ανάπτυξης

Η Visa καταλήγει ότι οι εύποροι ταξιδιώτες όχι μόνο παραμένουν ανθεκτικοί απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις, αλλά και διαμορφώνουν την κατεύθυνση της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Οι προτιμήσεις τους για διαφορετικούς προορισμούς και εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών αναμένεται να καθορίσουν το επόμενο στάδιο της τουριστικής ανάπτυξης.