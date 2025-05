ATM'25 - Τουρισμός | Η μάχη κατά της σπατάλης τροφίμων στο προσκήνιο της βιώσιμης ανάπτυξης

Καθώς οι τουριστικές επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με πλήθος προκλήσεων – από λειτουργικές αναποτελεσματικότητες έως τις αυξανόμενες απαιτήσεις για βιωσιμότητα – η σπατάλη τροφίμων αναδεικνύεται σε καίριο ζήτημα για τον κλάδο της φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “What a Waste! How to Better Manage Food Waste in Tourism”, που πραγματοποιήθηκε στη σκηνή Future Stage της έκθεσης Arabian Travel Market (ATM) 2025, ειδικοί του κλάδου ανέδειξαν πώς η στροφή σε πιο αποδοτικές λειτουργίες και η ικανοποίηση των νέων, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων ταξιδιωτών, αναδιαμορφώνουν το μέλλον της φιλοξενίας.

Όπως τόνισαν οι ομιλητές, δύο βασικά πεδία – η διαχείριση της σπατάλης τροφίμων και η παραγωγή ενέργειας – προσφέρουν άμεσα οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά, για τους τουριστικούς οργανισμούς που επιδιώκουν μια πιο βιώσιμη λειτουργία.

Η Enas Sobhy Ali, επικεφαλής του τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Tadweer, στάθηκε στη σημασία της τοπικής εμπλοκής και της διαφάνειας στις λειτουργίες των ξενοδοχείων. Όπως δήλωσε: «Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η αποσύνδεση μεταξύ λειτουργίας και αντίκτυπου. Η υπερπαραγωγή τροφίμων σε ξενοδοχεία, με γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη, συχνά οδηγεί σε σημαντική σπατάλη. Η εφαρμογή ελέγχων σπατάλης και η ενίσχυση των συστημάτων ανακύκλωσης είναι απλές, αλλά αποτελεσματικές λύσεις».

Σύμφωνα με την Έκθεση του ΟΗΕ για τη Σπατάλη Τροφίμων 2024, εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο σπαταλήθηκαν 1,05 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων στους τομείς του λιανεμπορίου, της εστίασης και των νοικοκυριών. Από αυτή τη συνολική ποσότητα, το 60% προήλθε από τα νοικοκυριά, το 28% από την εστίαση και το 12% από το λιανεμπόριο – ποσοστά που αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για πιο αποδοτικές και βιώσιμες πρακτικές στον τουρισμό.

Η Dr. Amal Albedwawi, Ειδικός Ασφάλειας Τροφίμων στην Τράπεζα Τροφίμων των ΗΑΕ, επεσήμανε ότι η πολυμορφία στη διοικητική προσέγγιση κάθε ξενοδοχείου αποτελεί εμπόδιο στην ενιαία εφαρμογή πρακτικών ανακύκλωσης: «Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους ξενοδόχους ότι συνεργαζόμαστε με την Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων ώστε να διασφαλίσουμε πως η συμμετοχή τους στα προγράμματά μας δεν ενέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο».

Η συζήτηση για την κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση αποβλήτων και την παραγωγή ενέργειας εντάσσεται στον ευρύτερο διάλογο για την τεχνολογική καινοτομία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει τη φετινή ATM.

Στην ίδια σκηνή, η Cassie Kozyrkov, CEO της Kozyr, παρουσίασε το θέμα “AI Adoption: From Buzzwords to Business Strategy”, εξηγώντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατραπεί από θεωρητική έννοια σε στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Η Danielle Curtis, Διευθύντρια της ATM για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε: «Η σπατάλη τροφίμων και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτούν καινοτόμες λύσεις και συνεργασία. Η ATM 2025 δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για ρεαλιστικό διάλογο και ουσιαστική δράση».

Η 32η διοργάνωση της ATM ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου στο Dubai World Trade Centre, με περισσότερους από 55.000 επαγγελματίες του τουρισμού από 166 χώρες.