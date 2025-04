Το μέλον των περιηγήσεων: Από τον ανθρώπινο ξεναγό στον ψηφιακό συνοδοιπόρο;

Φανταστείτε: βρίσκεστε για πρώτη φορά στο Παρίσι, την Πράγα ή τη Βουδαπέστη. Παλαιότερα, θα είχατε κλείσει έναν παραδοσιακό περίπατο με ξεναγό. Σήμερα, όμως, ένας αυτόνομος ψηφιακός βοηθός –μέσω του κινητού σας– σας καθοδηγεί. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) γνωρίζει τα ενδιαφέροντά σας, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, παρέχοντας πληροφορίες για τα ιστορικά σημεία και την αρχιτεκτονική που συναντάτε, τη στιγμή που τα ανακαλύπτετε.

Το μέλλον της εμπειρίας στον προορισμό

Το πώς ακριβώς θα μεταμορφωθεί ο τομέας των δραστηριοτήτων και ξεναγήσεων λόγω της AI παραμένει ανοιχτό, ωστόσο είναι σαφές πως οι αλλαγές έρχονται. Το θέμα αναλύθηκε στο δεύτερο μέρος της σειράς διαδικτυακών εκδηλώσεων The New Age(nts) Trend Series της Phocuswright, με οικοδεσπότη τον Mike Coletta, Senior Manager of Research and Innovation του οργανισμού.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Alex Bainbridge, CEO της Autoura, Mitch Bach, συνιδρυτής και CEO της TripSchool, και Janette Roush, Senior Vice President of Innovation και Chief AI Officer της Brand USA.

«Οι δυνατότητες των μοντέλων γενετικής AI σε αναγνώριση περιβάλλοντος και σε φυσικό διάλογο είναι τεράστιες και μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που οι ταξιδιώτες βιώνουν τους προορισμούς τους», σημείωσε ο Coletta.

Ξενάγηση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση – ή μήπως όχι;

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση είχαν διαφορετικές απόψεις για τον ρόλο της AI στις ξεναγήσεις.

Η Janette Roush θεωρεί ότι η μετάβαση στην εποχή της AI δεν θα είναι απότομη, καθώς ήδη χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως το Google Maps. Πιστεύει πως η εμπειρία θα γίνει απλά πιο προσιτή και διαισθητική: «Θα έχουμε έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό στο κινητό που θα μας καθοδηγεί, απαντώντας πιο φυσικά στις ερωτήσεις μας».

Αντίθετα, ο Alex Bainbridge βλέπει την AI όχι απλώς ως εργαλείο, αλλά ως ψηφιακό φίλο που θα χτίζει σχέση με τον ταξιδιώτη. «Δεν θα είναι απλά ένας μηχανισμός που αναμασά πληροφορίες τύπου Wikipedia», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Mitch Bach, από την TripSchool, επικεντρώθηκε στη συμβολή της AI στην προσβασιμότητα, ιδίως για ταξιδιώτες με αναπηρίες, ωστόσο εξέφρασε σκεπτικισμό: «Τι επιδιώκουμε με το ταξίδι; Να το κάνουμε εύκολο ή να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι;»

Συνδυασμός ανθρώπου και μηχανής

Όλοι συμφώνησαν πως το μέλλον δεν θα είναι μονοδιάστατο. Η ιδανική λύση θα μπορούσε να είναι ένας συνδυασμός: ξεναγήσεις όπου η AI υποστηρίζει τον ανθρώπινο ξεναγό, είτε παράλληλα είτε εναλλάξ.

«Σε μια εξαώρη ξενάγηση, οι τέσσερις ώρες μπορεί να καλύπτονται από AI και οι δύο από άνθρωπο», πρότεινε ο Bainbridge, τονίζοντας πως η AI μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ξενάγησης, ειδικά σε περιπτώσεις γλωσσικών εμποδίων ή έλλειψης τεχνογνωσίας.

Οι απόψεις της αγοράς: Η ανθρώπινη επαφή παραμένει αδιαπραγμάτευτη

Οι εταιρείες του κλάδου συμφωνούν πως η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να ενισχύσει και όχι να αντικαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία.

Ο Matthijs Keij, CEO της Withlocals, σημείωσε: «Η AI είναι έξυπνος βοηθός, όχι υποκατάστατο. Οι ταξιδιώτες δεν διασχίζουν τον κόσμο για να μπουν σε ένα αυτόνομο ταξί. Θέλουν μια κοινή εμπειρία, ένα αυθεντικό ανθρώπινο μοίρασμα».

Αντίστοιχη στάση κρατά και η GetYourGuide, με την Catherine Treyz να επισημαίνει ότι οι εμπειρίες ταξιδιού πρέπει να μας επανασυνδέουν με τον πραγματικό κόσμο και όχι να επιτείνουν τον ψηφιακό μας απομονωτισμό.

Η Civitatis, μέσω του COO Enrique Espinel, δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν προτίθεται να ενσωματώσει AI σε ζωντανές ξεναγήσεις, περιορίζοντας τη χρήση της σε εσωτερικές διαδικασίες και υπηρεσίες όπως τα audio guides.

Το ανεκτίμητο στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας

Συμπερασματικά, το ανθρώπινο στοιχείο θεωρείται αναντικατάστατο στην τουριστική εμπειρία.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Keij:

«Η AI είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά μια αγκαλιά από τη γιαγιά του ξεναγού μετά από ένα σπιτικό γεύμα στη Νάπολη; Αυτό δεν μπορεί να το αναπαράγει καμία μηχανή.»