Πώς θα εξελιχθεί το 2025 για τον παγκόσμιο τουρισμό: Από τα πολυτελή ταξίδια και το ΑΙ μέχρι τα ηλεκτρικά αεροσκάφη

Τις εξελίξεις στον παγκόσμιο τουρισμό το 2025, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αποκαλύπτουν οι αναλυτές της Phocuswright.

Οι εξελίξεις αυτές ξεκινούν από την ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτή θα επιδράσει στις τουριστικές επιχειρήσεις και τις ταξιδιωτικές κρατήσεις, την άνθηση των πολυτελών ταξιδιών και του πώς θα επιδράσει η εκλογή Τραμπ στον ταξιδιωτικό κλάδο, και φτάνουν στην επαναστατική αξιοποίηση των ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης στις πόλεις.

Coney Dongre, διευθύντρια έρευνας

-To 2025 θα αποτελέσει τη χρονιά ισχυρής ανάπτυξης των πολυτελών ταξιδιών, ενισχυμένα από την μεταπανδημική διάθεση και την αυξανόμενη ευημερία, με στροφή προς εμπειρίες ιδιαίτερες και με νόημα. Οι προορισμοί στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τον υπερτουρισμό, θα εστιάσουν στην προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλών δαπανών σε αντιδιαστολή με τον μαζικό τουρισμό. Οι αεροπορικές εταιρίες, σε παγκόσμια κλίμακα, θα διευρύνουν την premium προσφορά τους, ενώ οι ξενοδοχειακές αλυσίδες θα εισάγουν περισσότερα πολυτελή ξενοδοχεία και νέες εμπειρίες όπως tour περιπέτειας, ευεξίας και γαστρονομίας, τα οποία θα γίνουν πιο δημοφιλή.

- Ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ασία-Ειρηνικό πρόκειται να γίνει πιο οργανωμένος καθώς οι ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες και οι ταξιδιωτικές αγορές της περιοχής προσελκύουν παγκόσμια ξενοδοχειακά brand. Ακόμη και στο κομμάτι budget, οι τοπικοί παίκτες καταβάλλουν προσπάθειες να τυποποιήσουν τις προσφορές και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών ενοποιώντας την προσφορά. Αυτή η τάση θα επιταχυνθεί ιδιαίτερα σε αγορές με έντονη εγχώρια τουριστική ζήτηση όπως η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Κορέα.

Cathy Walsh, αναλύτρια

-Μπορεί οι αντιλήψεις των Αμερικανών για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2024 να είναι διαφορετικές, όμως το σίγουρο είναι ότι η νέα κυβέρνηση Τραμπ έχει υποσχεθεί μεγάλες αλλαγές πολιτικής. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεγάλες αλλαγές στην οικονομία και τη φορολογία, τη μετανάστευση και έκδοση βίζα, στην πολιτική για το κλίμα και το περιβάλλον αλλά και την εξωτερική πολιτική. Η ταξιδιωτική βιομηχανία θα πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και/ή τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν.

-Αναμένεται επιτάχυνση των εξελίξεων στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα ταξιδιωτικά γραφεία. Καθώς τα θεμελιώδη μοντέλα και οι πολυτροπικές δυνατότητες συνεχίζουν να βελτιώνονται, θα διευρυνθούν και οι ευκαιρίες για τις ταξιδιωτικές εταιρείες να αξιοποιήσουν τη δύναμη των αυτόνομων πρακτόρων.

Mike Coletta, διευθυντής έρευνας και καινοτομίας

-Το 2024, το 39% των ταξιδιωτών που επιλέγουν διακοπές δραστηριοτήτων χρησιμοποίησαν σε κάποιο βαθμό την ΑΙ, σημειώνοντας αύξηση 22% έναντι του 2023. Με αυτούς τους ρυθμούς, η χρήση της ΑΙ αναμένεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 50% το 2025.

- Η αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια στο διαδίκτυο θα γίνει πιο εξειδικευμένη και θα επηρεαστεί από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και των αυτόνομων συστημάτων, ιδιαίτερα στη Google, εφόσον το AI Overviews επηρεάζει περισσότερη κίνηση αναζητήσεων και καθώς το Gemini της Google, το ChatGPT της OpenAI και άλλες πλατφόρμες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ενσωμάτωση ταξιδιωτικών λειτουργιών στα περιβάλλοντα chat και ξεκινούν να λανσάρουν αυτόνομους πράκτορες υψηλών ικανοτήτων.

- Η ταξιδιωτική βιομηχανία θα αρχίσει να επεξεργάζεται σοβαρά τις επιπτώσεις της επερχόμενης σύγκλισης των αυτόνομων πρακτόρων και της ψηφιακής ταυτότητας, από τον αντίκτυπο στη διανομή, το μάρκετινγκ και τις πληρωμές μέχρι τις επιπτώσεις στην εξατομίκευση, το loyalty και τις λειτουργίες υποστήριξης.

- Η χρηματοδότηση των ταξιδιωτικών startup θα ανακάμψει από τα χαμηλά του 2023 και του 2024 (περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, από μέσο όρο σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 2014-2022), με βοηθητικούς παράγοντες τα χαμηλότερα επιτόκια, την τοποθέτηση ή επένδυση νέων κεφαλαίων από Venture Capital funds (επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου) και την ωρίμανση προϊόντων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.

Robert Cole, αναλυτής έρευνας, διαμονής και ταξιδιών αναψυχής

-Το 2025 θα είναι για τον κλάδο φιλοξενίας η χρονιά της Generative AI. Παρά τις προόδους στις εφαρμογές, όπως η ανάπτυξη κώδικα με τη βοήθεια της ΑΙ και η εξυπηρέτηση πελατών με συμβολή της AI, η δημιουργία και κράτηση ταξιδιωτικών δρομολογίων θα συνεχίσει να παρουσιάζει προκλήσεις. Για την επίτευξη της εξατομίκευσης και της ακρίβειας στις αγορές ταξιδιών, απαιτούνται αξιόπιστες πηγές δεδομένων, δυναμική πρόσβαση σε αποθέματα και εναρμόνιση τιμών, ειδικά σε συνεργασίες με πολλούς προμηθευτές και κλειστές ομάδες. Ωστόσο, το κρίσιμο σημείο είναι η βελτίωση των δεδομένων του κλάδου και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων.

-Η ξενοδοχειακή βιομηχανία θα πρέπει να αντιμετωπίσει ζητήματα ψηφιακής ταυτότητας, ιδιωτικότητας και ασφάλειας για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των ταξιδιωτών και των ρυθμιστικών αρχών. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ψηφιακά Πορτοφόλια Ταυτότητας που ξεκινά το 2026, θα επιτρέπει στους πολίτες των 27 κρατών-μελών να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά τους πορτοφόλια για κρατήσεις και check-in σε ξενοδοχεία της ΕΕ. Οι ξενοδόχοι, οι διαχειριστές και οι τεχνολογικοί πάροχοι θα χρειαστεί να προσαρμοστούν για να προσφέρουν μια ομαλή εμπειρία κρατήσεων και διαμονής, αντίστοιχη με αυτή μιας διαδρομής Uber.

Bing Liu, διευθυντής ερευνών και αναλύσεων

-Άνοδος προβλέπεται στα ταξίδια εσωτερικού, εξαιτίας της αυξημένης ανησυχίας για τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους για διεθνή ταξίδια. Οι ταξιδιώτες δίνουν προτεραιότητα σε προσιτές και προσβάσιμες επιλογές στη χώρα τους, εξερευνώντας παράλληλα κοντινές και λιγότερο τουριστικές επιλογές. Τα μικρότερα ταξίδια, όπως οι αποδράσεις του Σαββατοκύριακου και οι staycations γίνονται όλο και πιο δημοφιλή καθώς οι άνθρωποι επιδιώκουν να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες αποφεύγοντας το υψηλό κόστος που συνδέεται με τα διεθνή ταξίδια.

Gary Bowerman, αναλυτής, Ασία-Ειρηνικός

- Το 2025, η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας (HSR) θα είναι κεντρικό θέμα στη Νοτιοανατολική Ασία, με το Βιετνάμ να εγκρίνει γραμμή βορρά-νότου και την Ινδονησία να επεκτείνει την υπάρχουσα υπηρεσία bullet-train. Περισσότερες κυβερνήσεις της περιοχής αναμένεται να ανακοινώσουν αντίστοιχα σχέδια.

- Η κινεζική COMAC επεκτάθηκε στη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ για να προωθήσει το αεροσκάφος C919 στην Ασία-Ειρηνικό. Παρότι οι διεθνείς πιστοποιήσεις στην ΕΕ και τις ΗΠΑ είναι μια δύσκολη υπόθεση, το C919 ενδέχεται να πετάξει εκτός Κίνας στην Ασία το 2025.

- Η Ταϊλάνδη, ως η τρίτη χώρα στην Ασία που νομιμοποίησε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, έκανε ένα σημαντικό προοδευτικό βήμα. Το 2025, αυτό θα ενσωματωθεί επιλεκτικά στην τουριστική της προώθηση.

Lorraine Sileo, αναλύτρια και ιδρύτρια της Phocuswright Research

- Το 2025 παραμένει απρόβλεπτο λόγω της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ερωτήματα όπως η ενίσχυση των απευθείας καναλιών προμηθευτών, η απώλεια μεριδίου της Google από AI-powered αναζητήσεις και η ανάπτυξη startups έναντι μεγάλων εταιρειών μένουν ανοιχτά, αλλά οι τάσεις στον κλάδο των ταξιδιών επιτρέπουν κάποιες υποθέσεις.

- Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα εξισώσει τον ανταγωνισμό, καθώς μεγάλες εταιρείες όπως οι Booking.com, Expedia και Google θα συνεχίσουν να αξιοποιούν τα δεδομένα και τη μηχανική μάθηση για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Παρόλ’ αυτά, το 2025 προβλέπεται να είναι έτος καινοτομίας, με αυξημένη χρηματοδότηση για startups και ανάπτυξη εναλλακτικών προορισμών, boutique ξενοδοχείων και μοναδικών εμπειριών. Παρά την ατελή εξατομίκευση, η τεχνολογία AI θα βελτιώσει την εμπειρία αναζήτησης, ενισχύοντας τους καταναλωτές και την έντονη ζήτηση για ταξίδια.

Norm Rose, αναλυτής τεχνολογίας και επιχειρηματικής αγοράς

- Πλημμυρίδα αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης εισέρχεται στην αγορά από πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν τα ταξίδια ως απόδειξη του κόνσεπτ τους, δίνοντας το έναυσμα για το πέρασμα από την αναζήτηση στην ανάκτηση ως τη νέα πραγματικότητα στο διαδίκτυο.

- Το blockchain αναδύεται ως λύση για διασυνοριακές πληρωμές και διακανονισμό χαμηλότερου κόστους. Μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία συνεργάζεται με ένα σημαντικό ταξιδιωτικό blockchain για να προσφέρει πληρωμές και διακανονισμούς μέσω blockchain σε πολλαπλά ταξιδιωτικά τμήματα.

Peter O’Connor, αναλυτής αγοράς, Ευρώπη

- Στον τομέα των online ταξιδιωτικών γραφείων (OTAs), οι συγχωνεύσεις και οι συνεργασίες θα συνεχιστούν, με την Booking.com να ηγείται. Οι ανταγωνιστές θα αναγκαστούν να συνεργαστούν ή να συγχωνευτούν για να αποκτήσουν την κλίμακα που απαιτείται για να επιβιώσουν. Αναμένονται παγκόσμιες συμμαχίες στον τομέα των διαδικτυακών ταξιδιών, ενώ οι εξειδικευμένοι παίκτες θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν, αν και θα παραμείνουν μικροί σε σχέση με τους μεγάλους. Η διανομή τρίτου μέρους θα περιοριστεί σε δύο βασικούς παίκτες, προσελκύοντας μεγαλύτερη ρυθμιστική προσοχή.

Fabián González, Αναλυτής αγοράς, Ισπανία

- Ο πολυτελής τουρισμός, ο οποίος γνώρισε επιταχυνόμενη ανάπτυξη στον απόηχο της πανδημίας, πρόκειται να διατηρήσει μια ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά τα επόμενα χρόνια, τροφοδοτούμενη από δύο σαφείς τάσεις:

Πρώτον, μια αλλαγή στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στις εμπειρίες έναντι των απτών αγαθών. Η νοοτροπία YOLO ("You Only Live Once") κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα στα άτομα υψηλότερων εισοδημάτων.

Δεύτερον, η ολιστική ευημερία αναδεικνύεται όλο και περισσότερο, με το βάρος να πέφτει στη βελτίωση του ύπνου και της αναζωογόνησης. Ενώ η διατροφή και η γυμναστική είναι ήδη αναπόσπαστα μέρη ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η ποιότητα του ύπνου γίνεται το αμέσως επόμενο σημείο προσοχής. Σε αυτό συμβάλλει και η διάδοση των έξυπνων ρολογιών που παρακολουθούν την ποιότητα του ύπνου, με τα ξενοδοχεία να υιοθετούν προγράμματα και υπηρεσίες προκειμένου να βελτιώσουν την εμπειρία ύπνου των επισκεπτών τους.

Madeline List, διευθύντρια ερευνών και ειδικών πρότζεκτ

- Ο ανταγωνισμός στην αγορά βραχυπρόθεσμων μισθώσεων θα συνεχιστεί και οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να βελτιώσουν τα ακίνητα και τις ανέσεις, να επεκταθούν σε εναλλακτικές ή βοηθητικές ροές εσόδων αλλιώς διακινδυνεύουν να εκτοπιστούν από την αγορά.

- Η ζήτηση για καταλύματα παραμένει ισχυρή, αλλά εμφανίζεται πιο κατακερματισμένη από πριν, με την Airbnb να καταγράφει ανάπτυξη εκτός της Βόρειας Αμερικής. Οι Αμερικανοί επισκέπτες των βραχυχρόνιων μισθώσεων τείνουν να ταξιδεύουν περισσότερο στο εξωτερικό για αναψυχή, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων διεκδικούν στον ανταγωνισμό μικρότερα μερίδια της πίτας. Παρά την επιτυχία που μπορεί να επιτευχθεί, πολλές ιδιοκτησίες δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα, με την ποιότητα του σχεδιασμού και των υπηρεσιών να χρειάζεται αναβάθμιση. Οι οικοδεσπότες που δεν αναβαθμίζουν την εμπειρία που προσφέρουν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο μέλλον.

Stan Pawlow, αναλυτής δεδομένων

- Αναδύονται εταιρείες ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL), οδηγώντας σε αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες. Οι πόλεις και οι εταιρείες που θα υιοθετήσουν τα eVTOL και τα απαραίτητα κέντρα υποστήριξης, θα παίξουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος των μεταφορών. Αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μειώσει την αστική συμφόρηση και να προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές μετακινήσεις. Με την ανάπτυξη των κανονιστικών πλαισίων και των επενδύσεων στις υποδομές, η τεχνολογία eVTOL μπορεί να γίνει θεμελιώδης για πιο έξυπνα και αποδοτικά αστικά συστήματα μετακίνησης.