U.S. News: Η Αθήνα στους “must” προορισμούς στον κόσμο για το 2025 – Διακρίσεις και για Σαντορίνη και Κρήτη

H Αθήνα είναι στην πρώτη δεκάδα των must προορισμών για ταξίδια στην Ευρώπη το 2025, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη προορισμών που συνέταξε για τη νέα χρονιά το U.S. News & World Report, στο πλαίσιο των 2025 Best Vacations Rankings που αποτελείται από διαφορετικές κατηγορίες ταξιδιών σε παγκόσμια κλίμακα και τους αντίστοιχους κορυφαίους προορισμούς για καθεμία.

Η Αθήνα βρέθηκε στην 10η θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης για το 2025, όμως στο σύνολο των 30 κορυφαίων προορισμών για την Ευρώπη εντοπίζονται επίσης η Σαντορίνη στην 16η θέση και η Κρήτη στην 29η θέση.

Παράλληλα, σε επίπεδο παγκόσμιων διακρίσεων, η Αθήνα βρέθηκε στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης must πόλεων για ταξίδια το 2025 και η Σαντορίνη στην 28η θέση της παγκόσμιας κατάταξης must προορισμών για να επισκεφθεί κανείς το 2025.

Η Αθήνα εντοπίζεται ακόμη στην 16η θέση των καλύτερων οικονομικών διακοπών στην Ευρώπη για το 2025.

Οι λίστες προορισμών προκύπτουν από μια διάφανη μεθοδολογία που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ταξιδιωτών, όπως αποτυπώνονται στις ψήφους των χρηστών, αλλά και αναλύσεις ειδικών και συντακτών. Κάθε προορισμός διακοπών αξιολογείται σε 10 κατηγορίες, από τα αξιοθέατα, την κουλτούρα και το φαγητό μέχρι τη νυχτερινή ζωή, την περιπέτεια και τον ρομαντισμό, συνθέτοντας μια πλήρη αξιολόγηση για καθέναν από αυτούς.