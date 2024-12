Accor: Αυτές είναι οι 8 κορυφαίες τάσεις ευεξίας στα ξενοδοχεία για το 2025

Τις αναβαθμίσεις και καινοτομίες που αναμένεται να επηρεάσουν τη βιομηχανία ευεξίας το 2025, παρουσιάζει με νέα έκθεση τάσεων η Accor.

Η έκθεση, η οποία βασίστηκε στην εξειδίκευση του επικεφαλής Ευεξίας, Στρατηγικής, Ντιζάιν και Ανάπτυξης της Accor, Emlyn Brown, δείχνει ότι η ευεξία το 2025 θα ξεπεράσει τις πρόσκαιρες τάσεις παγιώνοντας την παρουσία της στην επιστήμη και την αυθεντικότητα. Δεδομένου ότι οι ταξιδιώτες δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιτότητα στην αλήθεια παρά στη μόδα, το μέλλον της υγείας θα οριστεί μέσα από έναν συνδυασμό της τεχνολογίας, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας. Tέλος, δείχνει ότι το μονοπάτι προς την αυθεντική ευεξία είναι ξεκάθαρο: αξιόπιστες επιλογές, βιώσιμες συνήθειες και ολιστική έμφαση στο συνολικό εαυτό.

-Πέρα από τη μόδα | Αντίδραση στο «Biohacking»

Το 2025, οι καταναλωτές θα απομακρυνθούν από τις τάσεις για βιο-χακάρισμα, τις γρήγορες λύσεις και τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς για την υγεία - ή «health washing» κατά το «greenwashing» - που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μελέτη διαπίστωσε ότι μόνο το 2% του περιεχομένου βίντεο του TikTok σχετικά με τη διατροφή είναι ακριβές, συνεπώς ενισχύεται η στροφή προς αξιόπιστες, επαγγελματικές συμβουλές φροντίδας της υγείας.

Απογοητευμένοι και μπερδεμένοι από αναξιόπιστες πληροφορίες, οι άνθρωποι αναζητούν ολοένα και περισσότερο λύσεις ευεξίας βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία έναντι των τάσεων που βασίζονται σε influencer. «Στην Accor και σε όλο το φάσμα των brand φιλοξενίας μας, δίνουμε προτεραιότητα σε δοκιμασμένες και αληθινές βασικές αρχές και επιστημονικές πρακτικές, όπως η έρευνα ύπνου της Sofitel Hotels & Resorts που δημοσιεύεται στο Journal of Sleep Disorders & Therapy. Αναγνωρίζουμε ότι η ευεξία δεν ευδοκιμεί σε φευγαλέες τάσεις, αλλά στη σταθερή επιδίωξη αποδείξεων και ακεραιότητας», δήλωσε ο κ. Brown.

-Αποδράσεις Αθλητικής Ευεξίας: Η άνθηση των μεταμορφωτικών σπορ και των εμπειριών στη φύση

Τα ταξίδια ευεξίας εξελίσσονται, περνώντας από την παθητική χαλάρωση σε δυναμικές, εστιασμένες στον αθλητισμό εμπειρίες. Μετά την πανδημία, παρατηρήθηκε άνοδος στις υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας που βασίζονται σε αθλήματα - από ποδηλατικές εκδρομές και περιπέτειες πεζοπορίας έως προκλήσεις υψηλής έντασης.

Αυτή η ενεργή συμμετοχή καλλιεργεί μια ισχυρή αίσθηση του ανήκειν και του κινήτρου, δημιουργώντας μεταμορφωτικές εμπειρίες για τους συμμετέχοντες. Η Accor βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της τάσης, προσφέροντας καθηλωτικές υπαίθριες εμπειρίες σε ξενοδοχεία όπως το Fairmont Windsor Park, το Fairmont Chateau Whistler και το Fairmont Chateau Lake Louise, όπου οι επισκέπτες επωφελούνται από την πρόσβαση σε ελίτ χώρους εκπαίδευσης σε πραγματικά μαγευτικές τοποθεσίες.

Άλλο παράδειγμα από την Accor είναι η συνεργασία με την Cinq Mondes για το The Spartan Massage and Recovery Sequence στο The Purist Retreat & Spa, Cures Marines Hôtel & Spa Trouville - MGallery Collection. Αυτοί οι τύποι εμπειριών προάγουν τη σωματική αντοχή, χτίζουν κοινότητες και εμπνέουν την αίσθηση της ολοκλήρωσης μέσω κοινών προκλήσεων.

-Αναψυκτικά ευεξίας: Το μέλλον των ροφημάτων

Καθώς η κατανάλωση αλκοόλ συνεχίζει να μειώνεται παγκοσμίως, ιδιαίτερα στη γενιά Gen Z, τα λειτουργικά ποτά ευεξίας βρίσκονται στο επίκεντρο και αναδιαμορφώνουν τις κοινωνικές συναθροίσεις. Τα προσαρμοστικά ποτά, με συστατικά όπως κολλαγόνο, μαγνήσιο και βότανα, γίνονται δημοφιλή για την ικανότητά τους να βελτιώνουν τη συγκέντρωση, να ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία και να παρέχουν ισορροπημένη ενέργεια, χωρίς αλκοόλ. Αυτά πρόκειται να διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο στη φιλοξενία.

Αυτή η τάση καταγράφεται στο Raffles London στο The OWO και στην Pillar Kitchen του, όπου χυμοί και smoothies με επίκεντρο την υγεία και την ισορροπημένη διατροφή, παρασκευάζονται από ειδικούς ευεξίας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, προσκαλώντας τους επισκέπτες να απολαύσουν την κοινωνικοποίηση με υγιείς όρους. Η Novotel έχει εισαγάγει ενυπόγραφες γεύσεις τσαγιού διαθέσιμες σε όλα τα ξενοδοχεία της, από τα δωμάτια μέχρι τα λόμπι μπαρ. Αυτά τα ποτά παρασκευάζονται με στόχο να προάγουν τη χαλάρωση και την ευεξία, ευθυγραμμισμένα με την ολιστική προσέγγιση της Novotel για την ευεξία των επισκεπτών.

- Fitness Εγκεφάλου: Βελτίωση των γνωστικών επιδόσεων για μεγαλύτερης διάρκειας και πιο υγιεινή ζωή

Με το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται, η υγεία του εγκεφάλου έχει γίνει κορυφαία προτεραιότητα ευεξίας. Οι καταναλωτές σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, από 25 έως 75 ετών, αναζητούν ενεργά τρόπους για να ενισχύσουν τη γνωστική λειτουργία και τη νοητική διαύγεια.

Ανταποκρινόμενη σε αυτό, η αγορά εστιάζει σε τέσσερις βασικές τάσεις: συμπληρώματα εγκεφάλου, ποτά με έγχυση νοοτροπικών συμπληρωμάτων, εγκεφαλικές συσκευές υψηλής τεχνολογίας και εξατομικευμένα προγράμματα εγκεφαλικών κυμάτων που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της γνωστικής απόδοσης.

Από το συμπλήρωμα Eternal Mind της Bio Trust και το Ιαπωνικό προϊόν Sun Neuro έως το Rebalance Impulse Tech, η Accor εισάγει καινοτόμες λύσεις για την υποστήριξη της μνήμης και της εγκεφαλικής λειτουργίας.

-Επιστροφή στα βασικά: Η επιστροφή στα θεμελιώδη της ευεξίας

Το 2025, η απλότητα θα βρεθεί στο επίκεντρο, δίνοντας έμφαση στους βασικούς πυλώνες της ευεξίας: κίνηση, διατροφή και επίγνωση. Οι καταναλωτές απομακρύνονται από τα πολύπλοκα σχήματα ευεξίας, υιοθετώντας πιο προσιτές πρακτικές όπως το περπάτημα, τα καταφύγια στη φύση, οι συνεδρίες σάουνα και η κολύμβηση στη θάλασσα.

Για παράδειγμα, η MGallery αγκαλιάζει την ενσυνειδητότητα σε όλες τις καθημερινές εμπειρίες επισκεπτών της, καθώς και τις αναγεννητικές εμπειρίες retreat που ξεπερνούν τις κλασικές πρακτικές ευεξίας. Είτε στο δωμάτιο, είτε στο εστιατόριο είτε περπατώντας στο ξενοδοχείο, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν δυνατότητες να ευθυγραμμίσουν πνεύμα και σώμα και να πάρουν ενσυνείδητες αναπνοές.

Το Santa Teresa Hotel RJ – MGallery Collection διοργάνωσε ένα μεταμορφωτικό τριήμερο retreat ενσυνειδητότητας το 2024, εστιάζοντας στις βασικές αρχές της αυτοφροντίδας και θέτοντας τις βάσεις για παρόμοια retreat σε επιλεγμένα ξενοδοχεία MGallery το 2025. Ως μία από τις νεότερες προσθήκες στη Ennismore collective, μια δημιουργική εταιρεία φιλοξενίας στην οποία η Accor κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο, το Our Habitas ενθαρρύνει την ψηφιακή αποσύνδεση επιτρέποντας στους επισκέπτες να επανασυνδεθούν ουσιαστικά με τη φύση. Αυτή η φιλοσοφία προωθεί επίσης τις κοινωνικές συνδέσεις που τρέφουν την ψυχή, με τους ξένους να γίνονται φίλοι και τους φίλους να γίνονται οικογένεια. Στο Swissôtel Uludağ Bursain στην Τουρκία, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη φύση όλο το χρόνο, από τις αναζωογονητικές καλοκαιρινές πεζοπορίες έως τις παγκόσμιας κλάσης πλαγιές για σκι το χειμώνα.

- Stealth Muscle: Μετατόπιση της έμφασης από την αισθητική στη λειτουργική φυσική κατάσταση

Η τάση προς την υπερβολική μυϊκότητα εξασθενεί καθώς οι λάτρεις της φυσικής κατάστασης στρέφουν την εστίασή τους στην ισορροπία, την ευελιξία και τη λειτουργική μυϊκή ανάπτυξη. Αυτή η μετατόπιση είναι εμφανής στην αύξηση κατά 176% των κρατήσεων προπόνησης χαμηλού αντίκτυπου από το 2022 στο ClassPass. Με έμφαση στο «να είσαι σε φόρμα και όχι να δείχνεις σε φόρμα», οι προπονήσεις όπως το Reformer Pilates αυξάνονται σε δημοτικότητα. Παραδοσιακά συνδεδεμένο με τη γυναικεία φυσική κατάσταση, το Pilates κερδίζει πλέον έδαφος και στους άνδρες, όπως φαίνεται στην άνοδο του hashtag #RealMenDoPilates, με τους άνδρες να αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τα πολυάριθμα οφέλη του. Αρκετά ξενοδοχεία Fairmont σε όλη την Αμερική αξιοποιούν τη συνεργασία τους με το Three Sages, παρέχοντας προγράμματα ευεξίας στο δωμάτιο που καθοδηγούν τους επισκέπτες σε πρακτικές γιόγκα και διαλογισμού on demand.

-Ευεξία, ο τρόπος σας: Η συνεχιζόμενη άνθηση των εξατομικευμένων εμπειριών υγείας

Η εξατομίκευση μεταμορφώνουν τη βιομηχανία ευεξίας, με το 82% των καταναλωτών να δηλώνουν ότι οι προσαρμοσμένες εμπειρίες είναι το κλειδί για την επιλογή brand. Η πρόοδος της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και φορητών συσκευών καθιστά εφικτά υπερ-εξατομικευμένα προγράμματα ευεξίας, προσαρμογές προπόνησης σε πραγματικό χρόνο και εξατομικευμένες πληροφορίες διατροφής.

Αυτή η αλλαγή δημιουργεί συναρπαστικές ευκαιρίες ώστε ο τομέας φιλοξενίας να προσφέρει υπερ-εξατομικευμένα προγράμματα ευεξίας, να δημιουργεί ειδικά προγράμματα διατροφής για τους επισκέπτες, να βελτιώνει τις θεραπείες σπα και να παρέχει εξατομικευμένη θεραπεία ύπνου, καθοδηγούμενο διαλογισμό και δυναμικές εμπειρίες ντουζ, με την τελευταία τεχνολογία.

Αυτό ακριβώς θα συναντήσουν οι επισκέπτες στο The Purist Retreat & Spa, Cures Marines Hôtel & Spa Trouville - MGallery Collection, όπου η παραδοσιακή εμπειρία θαλασσοθεραπείας εμπλουτίζεται με προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία για τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων ευεξίας που ενσωματώνουν τα τέσσερα βασικά συστατικά της ευεξίας: φροντίδα , αθλητισμός, διατροφή και ύπνος.

Στο Pullman Hotels & Resorts, το brand επανασυστήνει την εξατομίκευση στα δωμάτια με στόχο να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών. Το νέο Transforming Room στο Pullman Singapore Orchard αποτελεί παράδειγμα αυτού του οράματος, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευελιξία να μετατρέπουν απρόσκοπτα το δωμάτιό τους σε λειτουργικό χώρο ευεξίας για δραστηριότητες όπως η γιόγκα ή ο διαλογισμός.

-Εξειδικευμένοι διατροφολόγοι: Οι νέες διασημότητες του κόσμου της γαστρονομίας

Καθώς η διατροφή γίνεται κεντρικής σημασίας στην ευεξία, οι εξειδικευμένοι διατροφολόγοι παίρνουν τη θέση των διασημοτήτων σεφ. Με την εξατομικευμένη αγορά διατροφής που προβλέπεται να φτάσει τα 23,3 δισ. δολάρια έως το 2027, όλοι αναζητούν όλο και περισσότερο εξατομικευμένες διατροφικές λύσεις για τη βελτίωση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας.

Στην Accor, αυτή η τάση εκδηλώνεται στην Pillar Kitchen του Raffles London στο The OWO. Στο πλαίσιο του κόνσεπτ Pillar Wellbeing, αυτό το υγιεινό καφέ βάζει τα φυτικά τρόφιμα και διατροφή στην πρώτη γραμμή. Με ένα μενού που δημιουργήθηκε από τον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ Jason Atherton, το πρόγραμμα προσφέρει επίσης ατομικές συνεδρίες διατροφικής καθοδήγησης, βοηθώντας τους ανθρώπους να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διατροφής και των συμπληρωμάτων στο πλαίσιο μιας εξατομικευμένης διατροφικής στρατηγικής για μέλη και επισκέπτες.

Ομοίως, η Emilie Félix, σεφ που ειδικεύεται στην ενεργητική κουζίνα, συνεργάζεται με το Cures Marines Hôtel & Spa Trouville – MGallery Collection δημιουργώντας ισορροπημένα, αναζωογονητικά και εξατομικευμένα μενού. Η προσέγγισή της επικεντρώνεται στη χρήση πέντε στοιχείων-συστατικών, γεύσεων, χρωμάτων, υφών και μεθόδων μαγειρέματος προσφέροντας μια ολιστική γευστική εμπειρία που ενισχύει την ενέργεια.