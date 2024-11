Digi Hotel 2024/ M. Βαμιεδάκης: Οι σύγχρονες προκλήσεις για τα ξενοδοχεία απαιτούν ευελιξία, προσαρμοστικότητα και πρόληψη

Το τρίπτυχο «ευελιξία, προσαρμοστικότητα και πρόληψη» οφείλει να είναι η απάντηση των ξενοδοχείων στις προκλήσεις της εποχής και στις ραγδαίες αλλαγές της αγοράς, όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της επιχείρησης.

Αυτό τόνισε εμφατικά ο Πρόεδρος της Ελλάδας στην Allsun Hotels και Σύμβουλος Ανάπτυξης της Danaos Travel, κ. Μιχάλης Βαμιεδάκης, μιλώντας σε ενότητα του Digi Hotel 2024 με τίτλο «Ευελιξία σε αβέβαιες περιόδους».

Η παρούσα θετική τουριστική συγκυρία, δεν αποτελεί εγγύηση ότι η πορεία του Ελληνικού τουρισμού θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν προκλήσεις όπως οι αεροπορικές συνδέσεις και το αυξημένο κόστος τους, η συζήτηση περί υπερτουρισμού που προκαλεί ανησυχίες, οι ανταγωνιστικοί προορισμοί που προσφέρουν νέα ξενοδοχεία ή χαμηλότερες τιμές, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα ερωτηματικά για το αν δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, η φθορά του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας και η διαρκής αλλαγή των ταξιδιωτικών τάσεων. Παράλληλα, η τεχνολογία επιταχύνει τις εξελίξεις σε κάθε επίπεδο.

Η διαχείριση ενός τέτοιου περιβάλλοντος απαιτεί από τους ξενοδόχους γρήγορα αντανακλαστικά και πρόληψη με γρήγορες και στοχευμένες αντιδράσεις. Για να συμβεί αυτό, οι ξενοδόχοι θα πρέπει να ακούν την αγορά, τους πελάτες, το προσωπικό τους, να κατανοούν το προϊόν τους, να έχουν το κατάλληλο πελατολόγιο για κάθε προϊόν, να σχεδιάζουν διαφορετικές μορφές άμυνας με προσομοιώσεις για το σχέδιο δράσης σε κάθε περίπτωση, να δουλεύουν με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και να εμπνέουν το προσωπικό τους.

Σε μια κρίση χρειάζονται υπερβάσεις και οι λύσεις πρέπει να είναι απλές και ξεκάθαρες, υπογράμμισε, ενώ εάν ένα ξενοδοχείο δεν καταφέρει να προσαρμοστεί στις προκλήσεις, αυτομάτως μειώνει τη δεξαμενή πελατών του.

Απαιτείται δε σωστή διαχείριση του αποθεματικού της εταιρίας, ενα μέρος του οποίου θα πρέπει να επανεπενδύεται σε αυτήν και ένα άλλο να φυλάσσεται για δύσκολες περιόδους.

Όσον αφορά τη σεζόν του 2025, ο κ. Βαμιεδάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος, όμως διευκρίνισε ότι εφόσον ο τουρισμός κινείται ανοδικά τα τελευταία χρόνια κάποια στιγμή θα υπάρξει μια διόρθωση. Αναφέρθηκε στην τάση των ταξιδιωτών για value for money η οποία, όπως είπε, οδηγεί προϊόντα τα οποία είναι υπερτιμημένα είτε μη ποιοτικά να βρίσκονται σε κρίση, και αυτό ισχύει και για τους προορισμούς. Προέβλεψε δε ότι σύντομα «θα υπάρξουν τριγμοί για όσους δεν σέβονται το ευρώ του ταξιδιώτη».

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν εντυπωσιακή πορεία των γερμανόφωνων αγορών, με αυξήσεις από 35 έως 45%, και επίσης καλή πορεία των αγορών της Γαλλίας και της Σκανδιναβίας. Αυτό δείχνει μια δυναμική στην αγορά, και οι ταξιδιώτες αυτοί επιλέγουν ανταγωνιστικά ξενοδοχεία ωθώντας τα μη ανταγωνιστικά να προβαίνουν σε προσφορές.

Η αγορά του Ισραήλ, παρά την πολεμική κρίση, συνεχίζει να ταξιδεύει ενώ Ελληνορθόδοξοι Εβραίοι, από χώρες εκτός Ισραήλ, επισκέπτονται την Ελλάδα σε αυξανόμενους αριθμούς κατά τις μεταβατικές περιόδους.

Τέλος, παρατηρείται μετακίνηση της σεζόν προς τα πίσω, με τον Οκτώβρη να έχει θετικές επιδόσεις και το Νοέμβρη να μπαίνει σταδιακά στην τουριστική σκακιέρα ως επέκταση του καλοκαιριού.

Στην τρίτη ημέρα του Digi Hotel 2024, ο Μάρκος Γεωργίου της Loguers παρουσίασε τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις online πωλήσεις, όπως τα αυτοματοποιημένα εργαλεία διαχείρισης, οι AI-driven πλατφόρμες και οι εξελιγμένες μέθοδοι παρακολούθησης ανταγωνιστών.

Ο Αλέξανδρος Δαμίγος από την Advanced Travel Technologies εξήγησε πώς οι απευθείας κρατήσεις μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Τα Do’s και Don’ts στην online διανομή ήταν το θέμα της ομιλίας της κας Τίνας Τσιαμπάου από τη WebHotelier │ PrimalRES, που κατέγραψε τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ξενοδόχοι, όπως η τιμολογιακή ισορροπία, η διαφάνεια και η σωστή επιλογή συνεργατών.

Η Στέλλα Τσαντήλα από την Incrementum και ο Βασίλης Ριαβόγλου από τη Lighthouse Intelligence, παρουσίασαν σε πλαίσιο workshop πρακτικές μεθόδους για την προσαρμογή στρατηγικών revenue σε αβέβαιες περιόδους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευελιξίας και της συνεχούς αναθεώρησης στόχων.

Το Online Contracting και τη σημασία του στις σύγχρονες πωλήσεις, ανέπτυξε ο ιδρυτής της Puro Management, Φεντερίκο Σάντος, προτείνοντας έναν πρακτικό οδηγό για τη διαμόρφωση online συμβολαίων που βελτιώνουν τη διαφάνεια και αυξάνουν την αποδοτικότητα στις συνεργασίες.

Στην ομιλία του «Revenue at the Heart of Everything», ο Νίκος Τσιτσούλης, CEO της HotelLab, υποστήριξε ότι το revenue management δεν είναι απλώς ένα εργαλείο αλλά το θεμέλιο κάθε στρατηγικής για τη μεγιστοποίηση των εσόδων.

Η ημέρα ολοκληρώθημε με το Case Study του ξενοδοχείου Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια. Ο συνιδρυτής της Mind The Ad, κ. Δημήτρης Μαθιουδάκης, παρουσίασε την επιτυχημένη περίπτωση του Amaroda, αναλύοντας πώς το ξενοδοχείο πέτυχε να αυξήσει την προβολή του, να μεγιστοποιήσει τις κρατήσεις και τα κέρδη τουκαι να ενισχύσει τη φήμη του μέσα από στοχευμένες online στρατηγικές.