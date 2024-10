CNT: Πέντε Αθηναϊκά μπαρ στα 100 καλύτερα στον κόσμο για το 2024

Πέντε μπαρ της Αθήνας ανήκουν στη λίστα του Conde Nast Traveller με τα 100 καλύτερα στον κόσμο για το 2024.

Η λίστα ανανεώνεται σε ετήσια βάση σε τελετή απονομής βραβείων η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη και διαμορφώνεται από την ίδια εταιρία που δημοσιεύει το The World's 50 Best Restaurants, που θεωρείται η απόλυτη κατάταξη εστιατορίων στον κόσμο. Τα βραβεία απονέμονται από την Ακαδημία World’s 50 Best Bars η οποία αποτελείται από 700 ανώνυμους ειδικούς της βιομηχανίας.

Στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων μπαρ εντοπίζεται το Line, στην 6η θέση της κατάταξης, και στη συνέχεια ακολουθούν το Baba au Rum στην 17η θέση, το The Bar in Front of the Bar στην 51η θέση, το The Clumsies στην 60η θέση και το Barro Negro στην 68η θέση.

Ως καλύτερο μπαρ στον κόσμο για το 2024 αναδείχθηκε το Handshake Speakeasy στο Μεξικό.