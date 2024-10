Lonely Planet: Οι 10 τάσεις που θα διαμορφώσουν τα ταξίδια το 2025 – Οι 30 καλύτεροι προορισμοί της χρονιάς

Τις 10 κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια το 2025, παρουσιάζει, για πρώτη φορά, το Lonely Planet, μέσα από τον ετήσιο κατάλογο Best in Travel που εκδίδεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει τους κορυφαίους προορισμούς διακοπών στον κόσμο για τη νέα χρονιά.

Οι 10 αυτές τάσεις είναι οι ακόλουθες...

Train Hopping - Από δια-ηπειρωτικά επικά ταξίδια έως αργές διαδρομές ταξιδιού, οι περιπέτειες με σιδηρόδρομο είναι πιο δημοφιλείς από ποτέ για τους σύγχρονους ταξιδιώτες.

Χαλαρότητα - Το αργό ταξίδι υπογραμμίζει την αξία της παρουσίας στον φυσικό κόσμο, για αποφυγή του άγχoυς και της ανησυχίας μέσα σε έναν όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο.

Πηγαίνοντας με τη ροή της μουσικής - Τα ταξίδια που βασίζονται στην εμπειρία, συνεχίζουν να έχουν απήχηση στους λάτρεις της μουσικής που αναζητούν εμβληματικούς χώρους σε όλο τον κόσμο.

Extreme Birdwatching - Περισσότερο από ποτέ, οι λάτρεις των πτηνών σχεδιάζουν ολόκληρες διακοπές γύρω από την παρατήρηση των αγαπημένων τους ζώων.

Εκπληκτικές Αγορές - Το ενδιαφέρον για τις τοπικές αγορές συνεχίζει να αυξάνεται καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν αισθητηριακούς τρόπους για να εμβαθύνουν στον τοπικό τρόπο ζωής.

What a Drag! - Τα πιο θεαματικά drag show στον κόσμο είναι γιορτές συμμετοχικότητας και σύνδεσης, που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά μέσω της καλλιτεχνικής και ανθρώπινης εκφραστικότητας.

Υποτιμημένα πάρκα – Οι λάτρεις της περιπέτειας συναγωνίζονται στον εντοπισμό πάρκων και φυσικών αποθεμάτων που δεν έχουν γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό, διεκδικώντας την ύπαιθρο από τις μάζες προκειμένου να γνωρίσουν τον φυσικό κόσμο χωρίς... να περιμένουν στην ουρά.

Τοπικές γεύσεις - Το φαγητό και τα ταξίδια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, και όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς με χαρακτηριστική και νόστιμη κουζίνα και με σημαντική τοπική κουλτούρα στο φαγητό.

Περιπέτειες στα δάση - Τα μέρη που είναι γνωστά για τα δέντρα και τα δάση τους έχουν μεγάλη ζήτηση καθώς οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν νέες προσεγγίσεις για να συνδέονται με το περιβάλλον τους.

Οι καλύτερες παραλίες - Προσφέροντας χαλάρωση, παρθένα ομορφιά και σύνδεση με τη φύση, οι διακοπές στην παραλία θα είναι πάντα τάση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του 15ου καταλόγου Best in Travel, η ομάδα ειδικών του Lonely Planet από όλο τον κόσμο, επέλεξε τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο στις κατηγορίες πόλης, χωρών και προορισμών. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 10 προορισμούς, επιλεγμένους για το momentum τους, τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες που προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένων της γαστρονομίας, της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, της τέχνης, της ζωντανής τοπικής κουλτούρας και της φυσικής ομορφιάς τους, αλλά και τη σταθερή δέσμευσή τους στην διαφύλαξη της βιωσιμότητας, της κοινότητας και της ποικιλομορφίας τους.

Οι 30 καλύτεροι προορισμοί στον κόσμο για το 2025 είναι:

Χώρες | Καμερούν, Λιθουανία, Φίτζι, Λάος, Καζακστάν, Παραγουάη, Τρινιδάδ & Τομπάγκο, Βανουάτου, Σλοβακία και Αρμενία.

Προορισμοί | Lowcountry, στη Νότια Καρολίνα και Τζόρτζια, The Terai, Chiriquí, Launceston and the Tamar Valley, Valais, Giresun and Ordu, Bavaria, East Anglia, Jordan Trail και Mount Hood και Columbia River Gorge.

Πόλεις | Τουλούζη, Puducherry (Pondicherry), Μπάνσκο, Τσιάνγκ Μάι, Γένοβα, Πίτσμπουργκ, Οσάκα, Κουριτίμπα, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Έντμοντον.