Fodor’s Finest: Αυτά είναι τα 2 Ελληνικά ξενοδοχεία στη λίστα με τα 100 καλύτερα στον κόσμο για το 2025

Δύο Ελληνικά ξενοδοχεία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 100 καλύτερα στον κόσμο σύμφωνα με τις λίστες βραβείων Fodor’s Finest για το 2025.

Τα Ελληνικά ξενοδοχεία που απέσπασαν βραβείο είναι το The Dolli at Acropolis και το Santo Mine Oia Suites στη Σαντορίνη.

The Dolli at Acropolis | Το Dolli at Acropolis –που ονομάστηκε έτσι λόγω της εκπληκτικής θέας στην Ακρόπολη από τα 46 δωμάτια και σουίτες του– ξεχωρίζει ως φάρος εκλεπτυσμένης πολυτέλειας και προσεγμένου σχεδιασμού. Η γοητεία του ξενοδοχείου έγκειται στη σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια, από την κομψή, μινιμαλιστική διακόσμηση των υπνοδωματίων του και τις καμπύλες των τοίχων του, μέχρι τα αξιοσημείωτα έργα τέχνης.

Highlight είναι η πισίνα υπερχείλισης στον τελευταίο όροφο με εκπληκτική θέα στον Παρθενώνα και το εστιατόριο, το οποίο απολαμβάνει μενού εμπνευσμένο από την παραδοσιακή ελληνική γαστρονομία.

Santo Mine Oia Suites | Το πεντάστερο ξενοδοχείο αποκλειστικά για ενήλικες Santo Mine προσφέρει στους επισκέπτες του την πολυτέλεια της εναλλαγής ανάμεσα στην απομόνωση και στους πολυσύχναστους δρόμους της Οίας. Είναι φωλιασμένο στην πλαγιά ενός λόφου, πλαισιωμένο από πανύψηλα ηφαιστειακά πετρώματα από τη μία πλευρά και ατελείωτη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και στον κόλπο στο Αμμούδι από την άλλη. Λόγω της τοποθεσίας του, οι 37 σουίτες του Santo Mine προσφέρουν στους επισκέπτες την απόλυτη ιδιωτικότητα με ιδιωτικές πισίνες και απρόσκοπτη θέα.

Τα 100 καλύτερα ξενοδοχεία για το 2025 επιλέχθηκαν από 750 ειδικούς από όλο τον κόσμο, από ταξιδιωτικούς συντάκτες μέχρι επαγγελματίες ξενοδοχείων, οι οποίοι κατέληξαν στην επιλογή των 100 κορυφαίων ξενοδοχείων από σύνολο 700.000 υποψήφιων. Τα ξενοδοχεία αυτά συνιστούν την αφρόκρεμα του 0,014% του συνόλου των ξενοδοχείων στον πλανήτη!