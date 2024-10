Expedia: Οι 8 κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια το 2025 – Από το JOMO στα One-Click Trips και τα φυσικά φαινόμενα

Τις 8 τάσεις που θα ξεχωρίσουν στα ταξίδια το 2025, από τους προορισμούς παράκαμψης μέχρι τα ταξίδια με ένα κλικ, παρουσιάζει ο όμιλος Expedia στην έκθεση «Unpack ’25».

Για τις ανάγκες της έκθεσης αξιοποιήθηκαν πρωτογενή ταξιδιωτικά δεδομένα της Expedia, στοιχεία από 25.000 ταξιδιώτες καθώς και οι πιο πρόσφατες καινοτομίες στην ταξιδιωτική βιομηχανία.

Δείτε τις 8 κορυφαίες τάσεις...

Expedia – Προορισμοί Παράκαμψης | Το 2025, οι ταξιδιώτες δεν θα επισκέπτονται μόνο τους καθιερωμένους και «δοκιμασμένους» τουριστικούς προορισμούς αλλά προσθέτουν και παρακάμψεις. Οι κορυφαίοι προορισμοί της χρονιάς στην Expedia βρίσκονται κοντά σε δημοφιλή hotspots, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για ημερήσιες εκδρομές, ενώ ταυτόχρονα είναι ελκυστικοί και ως κύρια αξιοθέατα. Στο κυνήγι των προορισμών με μικρότερα πλήθη και λιγότερη φήμη, το 63% των καταναλωτών αναφέρει ότι είναι πιθανό να επισκεφτεί προορισμό παράκαμψης στο επόμενο ταξίδι του.

Η Expedia συγκέντρωσε τους 10 πιο δημοφιλείς προορισμούς παράκαμψης για το 2025 με βάση την αύξηση που παρουσιάζουν οι αναζητήσεις πτήσεων:

Reims, Γαλλία (παράκαμψη από το Παρίσι), Μπρέσκια, Ιταλία (παράκαμψη από το Μιλάνο), Cozumel, Μεξικό (παράκαμψη από το Κανκούν), Σάντα Μπάρμπαρα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ (παράκαμψη από το Λος Άντζελες), Waikato, Νέα Ζηλανδία (παράκαμψη από Ώκλαντ), Girona, Ισπανία (παράκαμψη από τη Βαρκελώνη), Fukuoka, Ιαπωνία (παράκαμψη από το Τόκιο), Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ (παράκαμψη από το Ντουμπάι), Krabi, Ταϊλάνδη (παράκαμψη από το Πουκέτ) και Canmore, Alberta, Καναδάς (παράκαμψη από το Κάλγκαρι).

Expedia – Αποδράσεις βάσει Αγαθών | Το TikTok έχει εμπνεύσει τους ταξιδιώτες να κάνουν ταξίδια αναζητώντας μοναδικά αγαθά που λαχταρούν (και τα μοιράζονται). Είτε πρόκειται για μια δημοφιλή μπάρα σοκολάτας από το Ντουμπάι, βούτυρο από τη Γαλλία, προϊόντα περιποίησης δέρματος από την Κορέα ή γλυκά από την Ιαπωνία, οι ταξιδιώτες φυλάσσουν επιπλέον χώρο στις χειραποσκευές τους για μοναδικούς θησαυρούς, σχεδιάζοντας ακόμη και ολόκληρα ταξίδια για τα αγαθά αυτά. Κατά τη διάρκεια των διακοπών, το 39% των ταξιδιωτών επισκέπτεται παντοπωλεία ή σούπερ μάρκετ και το 44% ψωνίζει τοπικά προϊόντα που δεν μπορεί να βρει στην πατρίδα.

Μερικές από τις πιο δημοφιλείς εμπειρίες αποδράσεων με επίκεντρο τα αγαθά στην Expedia είναι τα Coffee tours στην Κόστα Ρίκα, οι γευσιγνωσίες τσαγιού στην Κίνα και οι εμπειρίες matcha στην Ιαπωνία.

Hotels.com – Η Εποχή του All Inclusive | Τα all-inclusive resort είναι πολύ περισσότερα από τις οικογένειες που αναζητούν διασκέδαση στον ήλιο δίπλα στην πισίνα. Τα σημερινά all-inclusive προσελκύουν ταξιδιώτες από τη γενιά Gen Z που αναζητούν διαμονή χωρίς στρες και καλές προσφορές. Το ένα τρίτο των ταξιδιωτών της Gen Z αναφέρει ότι η αντίληψή τους για τα ξενοδοχεία all-inclusive έχει αλλάξει προς το καλύτερο και το 42% ότι ένα θέρετρο all-inclusive θα ήταν ο προτιμώμενος τύπος ξενοδοχείου στις διακοπές. Οι τρεις κορυφαίοι λόγοι για τους οποίους η Gen Z αγκαλιάζει την All-Inclusive Εποχή είναι τα χαμηλά επίπεδα στρες (41%), η ευκολία κράτησης (39%) και η αίσθηση πολυτέλειας στη διαμονή (38%).

Hotels.com – Η Αναγέννηση του Εστιατορίου στο Ξενοδοχείο | Στις κρατήσεις ξενοδοχείων οι ταξιδιώτες δεν κάνουν απλώς κράτηση δωματίου αλλά και δείπνου. Ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο έχουν εγκαινιάσει ιδιαλιτερα καταξιωμένα εστιατόρια με σεφ βραβευμένους με αστέρι Michelin και εναλλασσόμενα εποχικά μενού για να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες.

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες αναζητούν ξεχωριστές γευστικές εμπειρίες στα ξενοδοχεία. Οι θετικές κριτικές για εστιατόρια ξενοδοχείων, σεφ και μπαρ στη Hotels.com αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, σχεδόν το ένα τρίτο των ταξιδιωτών αναφέρει ότι η υπηρεσία δωματίου από ένα διάσημο εστιατόριο ξενοδοχείου θα έκανε πιο πιθανή την κράτηση, ενώ το 31% ανέφεραν ως κορυφαίο λόγο κράτησης τη δέσμευση των τραπεζιών του εστιατορίου αποκλειστικά για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου.

Vrbo - JOMO Travel | Συχνά βιώνουμε τον φόβο ότι χάνουμε εμπειρίες που αποκτούν άλλοι (Fear Of Missing Out – FOMO) όταν βλέπουμε άλλους να κάνουν διακοπές γεμάτες δράση, αλλά το 2025 οι ταξιδιώτες θα αγκαλιάσουν το JOMO (Joy Οf Missing Out), τη χαρά της απώλειας εμπειριών. Το JOMO Travel σημαίνει λιγότερες δραστηριότητες στις διακοπές για να αποφυγή της καθημερινότητας και να παραμονή σε άνετες καμπίνες ή ήσυχα παραθαλάσσια σπίτια για τόνωση, χαλάρωση και επανασύνδεση. Τα δύο τρίτα (62%) των ταξιδιωτών ανέφεραν ότι αυτού του είδους τα ταξίδια μειώνουν το στρες και το άγχος και σχεδόν οι μισοί ότι βελτιώνουν τον ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο καλύτερος τρόπος για να ζήσετε το JOMO Travel είναι από ένα γοητευτικό παραθαλάσσιο σπίτι, ένα απομονωμένο κατάλυμα δίπλα στη λίμνη ή ένα άνετο ορεινό σαλέ. Οι κορυφαίες παροχές που αναζητούν οι ταξιδιώτες JOMO στις διακοπές είναι πισίνες, ήσυχοι κήποι, υδρομασάζ και βεράντες με θέα.

Vrbo – Η Phenomena-List | Πλήθος ταξιδιωτών έκαναν κράτηση για ιδιωτικές εξοχικές κατοικίες για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου το 2024, αποδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι θα διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με σκοπό να παρατηρήσουν φυσικά φαινόμενα στην πραγματική ζωή. Τα στοιχεία της έρευνας αποκάλυψαν ότι το Βόρειο Σέλας (61%) είναι το κορυφαίο φαινόμενο που θέλουν να θαυμάσουν οι ταξιδιώτες, ακολουθούμενο από γεωλογικά φαινόμενα (30%) όπως ηφαίστεια, θερμοπίδακες και θερμές πηγές. Το 80% ανέφερε ότι είναι σημαντικό να μείνει σε μέρος που προσφέρει εξαιρετική θέα για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ιδιωτικές εξοχικές κατοικίες σε απομονωμένους ή αγροτικούς προορισμούς είναι ιδανικές επιλογές για πολλούς.

Πρόβλεψη 2025 για τους προορισμούς Set-Jetting | Από εκπομπές μέχρι τηλεοπτικά ριάλιτι, οι ταξιδιώτες συνεχίζουν να εμπέονται από τις οθόνες τους για ταξίδια. Από το το 2022, που η Expedia Group αναγνώρισε το Set-Jetting ως ταξιδιωτική συμπεριφορά, η τάση συνεχίζει να εντείνεται. Τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών αναφέρουν ότι οι ταινίες, οι υπηρεσίες streaming και οι τηλεοπτικές εκπομπές έχουν επηρεάσει τις ταξιδιωτικές τους επιλογές, αυξημένοι κατά 16% από πέρυσι.

Για δεύτερη χρονιά, η Expedia, η Hotels.com και η Vrbo συνέταξαν το Set-Jetting Forecast για να αποκαλύψουν σε ποιους προορισμούς, εμπνευσμένους από την ψυχαγωγία, θα κατευθυνθούν οι ταξιδιώτες το 2025:

Ντουμπάι | Εμπευσμένο από το «The Real Housewives of Dubai»

Μοντάνα και Ουαϊόμινγκ | Εμπευσμένα από το «Yellowstone»

Νέα Υόρκη | Εμπνευσμένη από το «And Just Like That…»

Κέιπ Τάουν | Εμπνευσμένο από το «One Piece»

Σκωτία | Εμπευσμένη από το «The Traitors».

Ταξίδια του Ενός Κλικ/ One-Click Trips | Οι μισοί από τους καταναλωτές πραγματοποιούν καθημερινές, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αγορές λόγω περιεχομένου αξιόπιστων influencer. Αν και οι αγορές στο Instagram και το TikTok έχουν γίνει η νέα πραγματικότητα για είδη χαμηλού κόστους όπως προϊόντα μόδας και ομορφιάς, οι αγορές ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Οι μισοί καταναλωτές αναφέρουν ότι έχουν επιθυμήσει να κάνουν κράτηση ταξιδιού που είδαν σε feed των social media, αλλά ως βασικά εμπόδια για αυτό ανέφεραν τον χρόνο και την πολυπλοκότητα.