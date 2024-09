Hotels.com | Τα πιο παράξενα αντικείμενα το 2024 που ξεχάστηκαν στα ξενοδοχεία – Από Rolex μέχρι ... σαύρα-κατοικίδιο!

Τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα που ξέχασαν αυτή τη χρονιά οι ταξιδιώτες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, που ξεκινούν από άπλυτα ρούχα, μακιγιάζ και φοριστές κινητού και φτάνουν μέχρι εντελώς ασυνήθιστα αντικείμενα όπως ακριβά ρολόγια, οδοντοστοιχίες και... σαύρες, αποκαλύπτει η ετήσια έρευνα της Hotels.com, «Hotel Room Innsights Report».

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε πάνω από 400 συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της Hotels.com σε όλο τον κόσμο, αποκάλυψε τα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που έμειναν ξεχασμένα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Στην κατηγορία των πιο ακριβών αντικειμένων, βρέθηκαν ένα ρολόι Rolex, μια τσάντα Birkin και ένα ρολόι αξίας 6 εκατ. δολαρίων.

Οι επισκέπτες ξέχασαν φέτος ακόμα και τα κατοικίδιά τους στο ξενοδοχείο, με τα πιο περίεργα από αυτά να είναι ένα κοτόπουλο και μια σαύρα –τα οποία επιστράφηκαν.

Στην κατηγορία των απαραίτητων ειδών τις εντυπώσεις κέρδισαν δύο γύψοι για ολόκληρο το πόδι.

Το 10% των ξενοδοχείων ανέφεραν ότι οι επισκέπτες τους ξέχασαν τις οδοντοστοιχίες τους! Στα πιο παράξενα ξεχασμένα αντικείμενα ήταν ένας ατμομάγειρας ρυζιού, ένα λάστιχο αυτοκινήτου, ένα μπλέντερ και σωλήνες κατασκευών.

Παρά τις προσπάθειες των ξενοδοχείων όπως με τη λειτουργία «Απωλεσθέντων», κάποια έφτασαν στα άκρα προκειμένου να επιστρέψουν τα αντικείμενα στους ιδιοκτήτες τους. Υπάλληλος ξενοδοχείου οδήγησε 100 μίλια προκειμένου να επιστρέψει ένα διαβατήριο, άλλος διέσχισε πολλά τετράγωνα για να παραδώσει ξεχασμένα αντικείμενα πριν από την αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου και άλλος αναγκάστηκε να αντικαταστήσει ένα χαμένο αρκουδάκι για έναν νεαρό ταξιδιώτη αγοράζοντας ένα άλλο και συμπεριέλαβε ένα βιβλίο με λεπτομέρειες για τις περιπέτειες της αρκούδας.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης τις πιο περίεργες παραγγελίες room service και υπηρεσίες τις οποίες έλαβαν τα ξενοδοχεία αυτή τη χρονιά από τους επισκέπτες τους, με τις πιο περίεργες να είναι:

Μια μπανιέρα με νερό Evian για να πλυθεί ένα μωρό με το πιο καθαρό νερό,

εξατομικευμένο μενού για αλλεργίες για κατοικίδιο –χωρίς γλουτένη, γαλακτοκομικά κ.α.,

καμένο τοστ,

χοτ ντογκ με χαβιάρι,

φρέσκο κατσικίσιο γάλα,

2 κιλά μπανάνες,

ένα high five από μέλος ομάδας για να βεβαιωθούν ότι η παραγγελία room service διαβάστηκε.

Παράλληλα, οι πιο περίεργες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ξενοδοχεία της Hotels.com και λίγοι γνωρίζουν, είναι...

-Μια βόλτα σε ιαπωνικό κήπο 400 ετών στο Hotel New Otani Tokyo The Main.

-Το Four Seasons Hotel Austin παρέχει υπηρεσία κιθάρας στο δωμάτιο για τους επισκέπτες που θέλουν να παίξουν μια premium κιθάρα.

-Το Sentinel Hotel στο Πόρτλαντ προσφέρει υπηρεσίες Very Important Pets, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κορυφαίους καλλωπιστές και βελονιστή κατοικίδιων για όσα έχουν στρες.

-Ιδιωτική ξενάγηση στο Βρετανικό Μουσείο στο The Montague on the Gardens στο Λονδίνο.

-Εξατομικευμένη εμπειρία γευσιγνωσίας κρασιού στο κελάρι του Villa Gallici Hôtel & Spa.

