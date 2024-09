Expedia: Αυτοί είναι οι αδικημένοι στα ταξίδια – Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ταξιδιωτών που αδικούνται στα ταξίδια, όπως οι μαύροι, οι Λατίνοι, οι LGBTQIA+ και οι ταξιδιώτες με αναπηρίες, αποκαλύπτει νέα έκθεση του ομίλου Expedia με τίτλο «Journeys for All: An Expedia Group Study on Inclusion in Travel», στη βάση της συμπερίληψης.

Οι αδικημένοι ταξιδιώτες αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς, όμως οι ανάγκες τους παραβλέπονται.

Η έκθεση κατέληξε στα εξής συμπεράσματα...

- Το 42% των υπο-εξυπηρετούμενων ταξιδιωτών αισθάνονται περιορισμένοι από την ταυτότητά τους όταν σχεδιάζουν ταξίδια.

- Τουλάχιστον 5 ώρες είναι ο επιπλέον χρόνος που αφιερώνουν οι ταξιδιώτες που δεν εξυπηρετούνται στην έρευνα για να προγραμματίσουν ταξίδια, μεταξύ άλλων για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες και οι προορισμοί είναι ασφαλείς, φιλόξενοι και προσβάσιμοι.

-Μόνο το 16% των ταξιδιωτών πιστεύει ότι οι ταξιδιωτικές διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες τους αντιπροσωπεύουν αυθεντικά.

-Το 71% των μη εξυπηρετούμενων ταξιδιωτών λέει ότι είναι σημαντικό το προσωπικό των ταξιδιωτικών εταιρειών να είναι καλά εκπαιδευμένο σε θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

-Σχεδόν 3 στους 4 ταξιδιώτες που υπο-εξυπηρετούνται είναι πιο πιθανό να κάνουν κράτηση σε εταιρείες που δεσμεύονται στη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη.

-Το 20% των ταξιδιωτών LGBTQIA+ με αναπηρίες αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές διαφημίσεις δεν τους αντιπροσωπεύουν καθόλου.

-Πάνω από το ένα τέταρτο (26%) των Λατίνων ταξιδιωτών με αναπηρίες νιώθουν την ανάγκη να κρύψουν την ταυτότητά τους στα ταξίδια από και προς τον προορισμό, σε σύγκριση με μόλις το 7% του γενικού πληθυσμού.