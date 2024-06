Tripadvisor: Η Ακρόπολη στις 13 καλύτερες ατραξιόν στον κόσμο για το 2024

Στις κορυφαίες ατραξιόν στον κόσμο για το 2024 συγκαταλέγεται η Ακρόπολη, σύμφωνα με τα βραβεία Travelers' Choice® Awards, της κατηγορίας δραστηριοτήτων («Best of the Best Things to Do») που παρουσιάζει η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, Tripadvisor.

Ειδικότερα, η Ακρόπολη βρέθηκε στην 13η θέση της κατάταξης με τις κορυφαίες ατραξιόν στον κόσμο, και στην 8η θέση της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής.

Οι νικητές των ετήσιων βραβείων 2024 Travelers' Choice® Awards της κατηγορίας Best of the Best Things to Do, αναδείχθηκαν επειδή συγκέντρωσαν τις καλύτερες κριτικές εμπειριών και ατραξιόν στον κόσμο από τους χρήστες της Tripadvisor. Τα βραβεία απονεμήθηκαν βάσει της ποιότητας και ποσότητας των κριτικών κατά το τελευταίο 12μηνο.

Στις κορυφαίες εμπειρίες στην Ευρώπη αναδείχθηκαν μια κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό (All Day Cruise -3 Islands to Agistri,Moni, Aegina with lunch and drinks included), καταλαμβάνοντας την 23η θέση, καθώς και μια ξενάγηση στη Σαντορίνη με βάση το κρασί (Santorini Wine Stories: Sunset Tour with Tasting & Dinner), στην 25η θέση. Η Ελλάδα έχει παρουσία και στα 25 καλύτερα Amusement και Water Park στην Ευρώπη, με το Aqualand Corfu Water Park στην Κέρκυρα να βρίσκεται στην 25η θέση.

Στην υποκατηγορία βραβείων Φαγητού και Ποτού, την 13η θέση στον κόσμο αναδεικνύεται το Santorini Wine Stories: Sunset Tour with Tasting & Dinner και στην 21η το Greek Cuisine Cooking Class in Santorini.

Τέλος, στην υποκατηγορία Ιστιοπλοϊας και Ημερήσιας κρουαζιέρας στον κόσμο, την 6η θέση καταλαμβάνει η ολοήμερη κρουαζιέρα σε Αγκίστρι και Αίγινα και την 13η η Semi Private Premium | Catamaran Cruise with BBQ on board & Drinks στη Σαντορίνη.