Βραβεία Tripadvisor: Αθήνα, Κρήτη και Σαντορίνη στα διαμάντια του παγκόσμιου τουρισμού για το 2024

Η Αθήνα, η Κρήτη και η Σαντορίνη συνεχίζουν να μαγεύουν τους διεθνείς ταξιδιώτες, οι οποίοι ανέδειξαν τους τρεις αυτούς προορισμούς στους καλύτερους στον κόσμο για ταξίδια το 2024, μέσα από τις βαθμολογίες και τις κριτικές τους στην μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, Tripadvisor.

Οι τρεις Ελληνικοί προορισμοί ήταν ανάμεσα στους «the Best of the Best» Προορισμούς που αναδείχθηκαν στην πρώτη απονομή των Travelers' Choice® Awards της Tripadvisor για το 2024, όπως αναδείχθηκαν από τις προτιμήσεις των χρηστών της πλατφόρμας κατά το προηγούμενο 12μηνο.

Οι προορισμοί που απέσπασαν βραβείο αναδείχθηκαν από υπολογισμούς της ποιότητας και της ποσότητας των κριτικών, ανάλογα με την υποκατηγορία του βραβείου, για καταλύματα, εστιατόρια και δραστηριότητες στους προορισμούς.

Ειδικότερα, η Κρήτη αναδείχθηκε ο ένατος κορυφαίος προορισμος στον κόσμο και ο τέταρτος στην Ευρώπη. Στην ίδια κατάταξη, με τίτλο «Top Destinations», κορυφαίοι προορισμοί στην Ευρώπη αναδείχθηκαν επίσης η Σαντορίνη, στην 14η θέση, και η Αθήνα στην 18η θέση.

Επιπλέον, Κρήτη και Αθήνα βρέθηκαν στους κορυφαίους προορισμούς φαγητού («Food Destinations») στον κόσμο. Η Κρήτη αναδείχθηκε 3η καλύτερη στον κόσμο και 2η καλύτερη στην Ευρώπη και η Αθήνα 15η καλύτερη στον κόσμο και 8η καλύτερη στην Ευρώπη.

Η Αθήνα αναδείχθηκε 5ος καλύτερος προορισμός πολιτισμού («Culture Destinations») στον κόσμο, ενώ η Σαντορίνη 8ος καλύτερος προορισμός στην κατηγορία Γαμήλιων Προορισμών («Honeymoon Destinations») στον κόσμο.