Τουρισμός: Νέα μόδα τα ταξίδια χωρίς κινητό τηλέφωνο

H αποτοξίνωση από την τεχνολογία αποτελεί τη νέα τάση στα ταξίδια, με το νεότερο παράδειγμα εταιρίας που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα ταξίδια της να είναι η Αμερικανική ομάδα συμβούλων FTLO Travel (For the Love of Travel).

Η εταιρία, η οποία ειδικεύεται στα μοναχικά ταξίδια, ανακοίνωσε ότι από τον Φεβρουάριο του 2024, θα αρχίσει να περιλαμβάνει στα προγράμματά της ταξίδια όπου θα απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Θα πρόκειται για ταξιδιωτικές εμπειρίες πέντε ή επτά ημερών στις οποίες δεν θα υπάρχει περιθώριο για χρήση email, social media, Google Maps ή μεταφράσεις.

Στόχος της εταιρίας, σύμφωνα με το CNN, είναι οι ταξιδιώτες να απολαμβάνουν μια πιο βαθιά εμπειρία διακοπών και να αλληλεπιδρούν με τους κατοίκους των προορισμών.

Η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της FTLO Travel, Tara Cappel, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι οι ταξιδιώτες θα αγκαλιάσουν την πρόκληση του να ταξιδέψουν χωρίς κινητό τηλέφωνο και επισήμανε ότι τα ταξίδια χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές προσφέρουν πιο πλούσιες εμπειρίες και βαθύτερες συνδέσεις στους ταξιδώτες.