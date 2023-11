Conde Nast Traveller: Αυτές είναι οι πιο όμορφες πισίνες ξενοδοχείων στον κόσμο – Δείτε τις 6 Ελληνικές!

Έξι Ελληνικές πισίνες είναι ανέμεσα στις καλύτερες στον κόσμο για το 2023, σύμφωνα με τους συντάκτες του κορυφαίου ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveller.

Συγκεκριμένα, το περιοδικό αναδεικνύει τις πισίνες τις οποίες οι συντάκτες του αξιολόγησαν ως τις καλύτερες στον κόσμο βάσει της εμπειρίας τους από αυτές, οι οποίες ανήκουν σε ξενοδοχεία.

Οι Ελληνικές πισίνες που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι οι πισίνες των ξενοδοχείων The Dolli στην Αθήνα, Cali Mykonos, Erosantorini στη Σαντορίνη, Grace Santorini, Villa Althea στην Κεφαλονιά και Canaves Suites στην Οία Σαντορίνης.

Δείτε τη λίστα με τις καλύτερες στον κόσμο...

Grand Hotel Tremezzo, Lake Como, Ιταλία

Manon Les Suites, Copenhagen, Δανία

Miramonti Boutique Hotel, Merano, Ιταλία

Hotel Oderberger

Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, Γαλλία

Nobu Hotel Ibiza Bay, Ibiza, Ισπανία

Cowley Manor, Cotswolds, UK

Alila Ubud, Bali, Ινδονησία

Castello di Reschio, Umbria, Ιταλία

The Dolli, Athens, Ελλάδα

Marina Bay Sands, Singapore

Joali, Μαλδίβες

Soho Warehouse, Los Angeles, ΗΠΑ

Finca Rosa Blanca, Κόστα Ρίκα

L’Ile Rousse hotel, Bandol, Γαλλία

Cali Mykonos, Ελλάδα

Albatroz Beach & Yacht Club, Santa Cruz, Μαδέρα

Alila Kothaifaru Μαλδίβες, Μαλδίβες

Cap Rocat, Mallorca

25hours Hotel One Central, Dubai

Singita Sweni Lodge, South Αφρική

Hotel Santa Caterina, The Amalfi Coast, Ιταλία

Chapung Sebali Resort and Spa, Ubud, Bali

Kahani Paradise, Gokarna, Ινδία

Belmond Reid’s Palace, Μαδέρα, Πορτογαλία

Tierra Atacama, Chile

Omaanda by Zannier Hotels, Namibia

Capella Ubud, Bali, Ινδονησία

Boucan by Hotel Chocolat, St. Lucia, Καραϊβική

Campo De Arroz, Comporta, Πορτογαλία

Amangiri, Utah, ΗΠΑ

La Reserve, Beaulieu, Γαλλία

Six Senses Zil Pasyon, Σεϊχέλλες

The Retreat at the Blue Lagoon, Ισλανδία

Blue Apple Beach Club, Κολομβία

Amansara, Siem Reap, Καμπότζη

Chiva Som, Ταϊλάνδη

Belmond Cap Juluca, Anguilla

Nukutepipi, Tahiti, South Pacific

Amanpuri, Phuket, Ταϊλάνδη

Four Seasons The Nam Hai, Βιετνάμ

Qualia, Queensland, Australia

Villa Bahia, Salvador

Wild Coast Tented Lodge, Yala National Park, Σρι Λάνκα

Erosantorini, Santorini, Ελλάδα

Neptuno, Laguna del Sauce, Ουρουγουάη

Ka'ana, Belize

Grace Santorini, Ελλάδα

Borgo Pignano, Tuscany, Ιταλία

Sun Gardens Dubrovnik, Κροατία

The Other Side, North Eleuthera, Μπαχάμες

Cape View Clifton, Cape Town, Ν. Αφρική

Monastero Santa Rosa, Amalfi Coast, Ιταλία

One&Only Reethi Rah, Μαλδίβες

Villa Althea, Kefalonia, Ελλάδα

The Berkeley, London, England

Six Senses Yao Noi, Ταϊλάνδη

Le Bristol, Paris, Γαλλία

Alila Villas Uluwatu, Bali, Ινδονησία

Amankila Beach Club, Bali, Ινδονησία

Kasbah Beldi, Marrakech, Μαρόκο

Casa O'te Miti, Pacific Coast, Μεξικό

Rosas & Xocolate, Mérida, Μεξικό

Il Sereno, Lake Como, Ιταλία

Phum Baitang, Καμπότζη

Four Seasons Koh Samui, Ταϊλάνδη

Chedi Muscat, Oman

Fregate island, Σεϊχέλλες

The Brando, Tahiti, French Polynesia

Laucala Island, Fiji

Banyan Tree, Σεϊχέλλες

Singita Sabi Sand, Νότια Αφρική

Faena Hotel, Miami, Florida

Belmond Residencia, Mallorca, Ισπανία

Four Seasons Μαλδίβες Private Island, The Μαλδίβες

Tri, Lake Koggala, Σρι Λάνκα

Al Baleed Resort Salalah by Anantara, Oman

La Mamounia, Marrakech, Μαρόκο

Amangani, Jackson Hole, Wyoming

Hanging Gardens of Bali, Bali, Ινδονησία

Finca Cortesin, Andaluçia, Ισπανία

The Enchantment Resort, Sedona, Arizona, ΗΠΑ

Hotel Indigo, Χονγκ Κονγκ

Casa No Tempo, Lisbon, Πορτογαλία

Rocca delle Tre Contrade, Sicily, Ιταλία

Aman Sveti Stefan, Μαυροβούνιο

The Cambrian Hotel, Ελβετικές Άλπεις

TIA Wellness Resort, Βιετνάμ

Four Seasons, The Nam Hai, Hoi An, Βιετνάμ

Tortuga, Mustique, Mustique Island

The Siam, Bangkok, Ταϊλάνδη

Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Μαλαισία

São Lourenço do Barrocal, Πορτογαλία

The Oberoi Udaivilas, Udaipur, Ινδία

Four Seasons Hotel Pudong, Shanghai, Shanghai, Κίνα

Amanyara, Turks and Caicos, Καραϊβική

Belmond Hotel Caruso, Amalfi Coast, Ιταλία

Kura Design Villas, Κόστα Ρίκα

Punta Tragara, Capri, Ιταλία

Belmond La Résidence d'Angkor, Siem Reap, Καμπότζη

Chongwe River House, Zambia, Αφρική

Isleta El Espino, Νικαράγουα

Domus Civita, Civita di Bagnoregio, Ιταλία

Canaves Suites, Οία, Santorini

Hotel Villa Honegg, Ελβετία

The Sanchaya, Bintan Island, Ινδονησία

Le Toiny, St Barth's