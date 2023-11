Εxpedia/ Τουρισμός: Η Πάρος είναι η νέα Σαντορίνη – Οι 8 τάσεις που θα καθορίσουν την επιλογή διακοπών το 2024

H Πάρος αναδεικνύεται στη λίστα με τους τρεις Προορισμούς της Χρονιάς για το 2024, σύμφωνα με την έκθεση Unpack '24 της Εxpedia, η οποία παρουσιάζει τα κίνητρα και τους δημοφιλέστερους προορισμούς για ταξίδια τη χρονιά που μας έρχεται.

Η έκθεση Unpack '24 βασίστηκε σε πρωτογενή ταξιδιωτικά δεδομένα του ομίλου Expedia (Expedia®, Hotels.com® και Vrbo®) και σε έρευνα ανάμεσα σε 20.000 ταξιδιώτες, και περιλαμβάνει οκτώ ταξιδιωτικές τάσεις για το 2024.

Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει ότι η Πάρος, η Πατάγια και το Πέρθ είναι οι τρεις Προορισμοί της Χρονιάς, ότι οι μισοί ταξιδιώτες αναμένεται να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στα ταξίδια τους και ότι οι περιοδείες καλλιτεχνών (Tour tourism), τα ταξίδια χωρίς κατανάλωση αλκοόλ (Dry Tripping) και οι αποδράσεις με αγαπημένα πρόσωπα για τον εορτασμό επετείων (Go-ccasions) θα είναι οι κορυφαίοι τύποι ταξιδιών το 2024.

-Πρόβλεψη για ταξιδιωτική έμπνευση από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο για το 2024 | Για το 2023, η Expedia προέβλεψε ότι οι ταξιδιώτες θα αναζητήσουν ταξιδιωτική έμπνευση στις οθόνες των τηλεοράσεων και του κινηματογράφου. Η πρόβλεψη βγήκε αληθινή και η τάση αυτή δεν δείχνει σημάδια κάμψης για το 2024. Περισσότεροι από τους μισούς ταξιδιώτες αναφέρουν ότι έχουν κάνει έρευνα ή κράτηση για ένα ταξίδι σε προορισμό αφού τον είδαν σε τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία και ένας στους 4 παραδέχεται ότι οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ταινίες έχουν πλέον μεγαλύτερη επιρροή στα ταξιδιωτικά τους σχέδια σε σχέση με το παρελθόν. Ουσιαστικά, οι ταξιδιώτες αναφέρουν ότι οι τηλεοπτικές εκπομπές επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές τους αποφάσεις περισσότερο από το Instagram, το TikTok και τα podcast.

Το νέο κατασκοπευτικό θρίλερ δράσης «Argylle» δίνει τουριστική ώθηση στην Ελλάδα για το 2024

Βάσει αυτής της τάσης, ο όμιλος προβλέπει ότι οι προορισμοί που θα είναι δημοφιλείς το 2024, βάσει ανερχόμενων τηλεοπτικών προγραμμάτων και ταινιών, θα είναι οι: Ταϊλάνδη («The White Lotus», 3η σεζόν), Ρουμανία («Wednesday», 2η σεζόν), Μάλτα («Gladiator 2»), Παρίσι («Emily in Paris», 4η σεζόν), Χάιλαν της Σκωτίας («Outlander»), Λονδίνο-Μπαθ-Γουίντσορ («Bridgerton», νέα σεζόν, και «The Crown», 6η σεζόν), Κορέα («Squid Game», 2η σεζόν), Florida Keys και Μπαχάμες («Bad Monkey»), Αυστραλία («Faraway Downs» και «Furiosa») και Ελλάδα («Argylle»).

Οι ταξιδιώτες υποκαθιστούν τη Σαντορίνη με την Πάρο

-Expedia – Αντικατάσταση προορισμών | Η τάση των «dupes» η οποία αφορά την εύρεση οικονομικών εναλλακτικών για ακριβά προϊόντα, η οποία επικρατεί ιδιαίτερα στο TikTok, έφτασε και στα ταξίδια. Οι προορισμοί της Χρονιάς της Expedia είναι προορισμοί dupes, δηλαδή σχετικά αναπάντεχοι προορισμοί, μερικές φορές πιο προσιτοί οικονομικά, αλλά το ίδιο εντυπωσιακοί με τους διάσημους προορισμούς που όλοι λατρεύουν.

Οι προορισμοί αυτοί για το 2024 κατέγραψαν σημαντική αύξηση αναζητήσεων κατά την περασμένη χρονιά, και οι παγκόσμιες αναζητήσεις για τους 5 κορυφαίους προορισμούς της λίστας σε ετήσια βάση υπερδιπλασιάστηκαν. Δείτε τους: Ταϊπέι (dupe της Σεούλ), Πατάγια (dupe της Μανγκόγκ), Πάρος (dupe της Σαντορίνης), Κουρακάο (dupe του St. Martin), Περθ (dupe του Σίδνεϋ), Λίβερπουλ (dupe του Λονδίνου), Παλέρμο (dupe της Λισαβόνας), Κεμπέκ (dupe της Γενεύης), Σαππόρο (dupe του Τσερμάτ), Μέμφις (dupe του Νάσβιλ).

-Expedia – Περιοδείες Καλλιτεχνών (Tour Tourism) | Το 2023, ο πολιτιστικός αντίκτυπος των περιοδειών καλλιτεχνών όπως η Taylor Swift (Περιοδεία Eras) και η Beyonce (Περιοδεία Renaissance) ήταν αναμφισβήτητος, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις εισιτηρίων αλλά και ταξιδιών και τουρισμού. Η Expedia προβλέπει ότι το συγκεκριμένο είδος τουρισμού θα συνεχίσει να ευδοκιμεί το 2024. Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι είναι πολύ πιθανό να ταξιδέψουν για μια συναυλία έξω από την πόλη τους, με πάνω από το 40% να λέει ότι θα ταξίδευαν για μια συναυλία ως δικαιολογία για να επισκεφθούν ένα νέο μέρος.

Πιθανόν λόγω των τιμών των εισιτηρίων, το 30% των ταξιδιωτών ανέφεραν ότι θα ταξίδευαν εκτός της πόλης τους για να παρακολουθήσουν μια συναυλία εάν τα εισιτήρια ήταν φθηνότερα στον άλλο προορισμό.

Κορυφαίοι προορισμοί στην κατηγορία Tour Tourism είναι η Κουάλα Λουμπούρ, το Έντομοντον, η Πόλη του Μεξικού, η Βαρσοβία, το Μπέρμιγχαμ, το Χιούστον, η Αμβέρσα, το Τόκιο, το Περθ και το Ντιτρόιτ.

- Hotels.com - Ταξίδια χωρίς κατανάλωση αλκοόλ (Dry Tripping) | Ο τρόπος ζωής μακριά από το αλκοόλ γίνεται όλο και πιο διαδεδομένος. Την ώρα που τα brand ποτών και διασημότητες παρουσιάζουν μη αλκοολούχα προϊόντα, η ταξιδιωτική βιομηχανία ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή τροφοδοτώντας τα μινι μπαρ με επιλογές ποτών άνευ αλκοόλ, ή προσφέροντας εμπειρίες παρασκευής mocktail.

Κορυφαία ξενοδοχεία στην κατηγορία αυτή είναι τα Somerton Lodge (Ην. Βασίλειο), The Rhadana Kuta Bali (Μπαλί), Revival Baltimore, The Merrion Hotel (Ιρλανδία), Ette Hotel (Ορλάντο), The Rosewood Phuket και Wynn Las Vegas.

Πάνω από το 40% των ταξιδιωτών ανέφεραν ότι είναι πιθανό να κλείσουν ένα ταξίδι αποτοξίνωσης τον επόμενο χρόνο και οι μισοί παραδέχθηκαν ότι θα τους ενδιέφερε να μείνουν σε ξενοδοχεία που προσφέρουν επιλογές ποτών χωρίς αλκοόλ. Ένας στους 4 δήλωσε ότι ο κύριος λόγος για να πίνει λιγότερο στις διακοπές είναι για να διατηρεί τον έλεγχο και να νιώθει καλύτερα συναισθηματικά και σωματικά, και παραδόξως, η παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων ήταν ο κύριος λόγος που οι ταξιδιώτες είπαν ότι είναι πιθανό να μειώσουν την κατανάλωση αλκοόλ ενώ ταξιδεύουν.

- Hotels.com - Vibe Check-in | Πέρα από την αναζήτηση για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και κατηγορίες ξενοδοχείων, το συνολικό vibe, η ατμόσφαιρα, ενός ξενοδοχείου αρχίζει να γίνεται ισχυρός δείκτης των επιλογών των ταξιδιωτών. Οι κριτικές επισκεπτών που αναφέρουν τη λέξη «Vibe» έχουν αυξηθεί, κατά μέσο όρο, κατά 1.090% σε ετήσια βάση, με 2 στους 9 ταξιδιώτες να αναφέρουν ότι αποτελεί σημαντικό κριτήριο κράτησης ξενοδοχείου.

Οι ταξιδιώτες αναζητούν διαφορετικά vibes, από Μοντέρνο Vibe και Industrial Vibe μέχρι Retro Vibe ή Margaritaville Vibe και θεωρούν ως κορυφαίο στοιχείο για τη δημιουργία του vibe την εξυπηρέτηση πελατών, η οποία ξεπερνά τη μουσική, τους εσωτερικούς χώρους και τον φωτισμό του ξενοδοχείου.

- Vrbo – Εορταστικές αποδράσεις με αγαπημένα πρόσωπα (Go-ccasions) | Ευκαιρίες όπως η απόκτηση σκύλου, η επέτειος πρώτου ραντεβού και ένα ραντεβού σε εστιατόριο αποτελούν ταξιδιωτικά κίνητρα για το 2024. Ένας στους 4 ανέφερε ότι αναζητά οποιαδήποτε ευκαιρία προκειμένου να ταξιδέψει με αγαπημένα πρόσωπα και το ένα τρίτο σχεδιάζει να ταξιδέψει περισσότερο από πέρυσι με την οικογένεια και φίλους με ιδιαίτερη προτίμηση στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα όπου θα μπορούν να γιορτάσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Εκτός από τις ετήσιες επετείους και τα γενέθλια, είναι αξιοπερίεργο ότι ένας από τους δημοφιλέστερους καταλύτες για ταξίδια είναι κάποιος εορτασμός που σχετίζεται με την εργασία, με πολλούς ταξιδιώτες να επιθυμούν να κάνουν κράτηση για ένα Σαββατοκύριακο προκειμένου να γιορτάσουν τη συνταξιοδότηση, τη νέα εργασία, μια προαγωγή ή την παραίτηση από την εργασία.

- Vrbo – Εξωτερικοί χώροι | Με την ταχεία ανάπτυξη του σπορ Pickleball, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανέσεις, όπως τα γήπεδα Pickleball, δείχνουν τι είδους ενοικιαζόμενες κατοικίες προτιμούν οι οικογένειες και οι φίλοι για ομαδικές διακοπές. Η έρευνα δείχνει ότι το 42% των ταξιδιωτών κάνουν κράτηση σπιτιών με ανέσεις που είτε αδυνατούν να έχουν στο σπίτι είτε επιθυμούν να δοκιμάσουν πριν τις αγοράσουν οι ίδιοι. Το 30% ανέφερε δε ότι θα επέλεγε εξοχική κατοικία με ανέσεις εξωτερικού χώρου, ώστε να μην χρειάζεται να βγει από αυτήν.

Οι κορυφαίες ανέσεις εξωτερικού χώρου που επιθυμούν οι ταξιδιώτες είναι:

-Χαλάρωση και αναζωογόνηση | σπίτια με υδρομασάζ, με ψυχρή βύθιση ή με σάουνα εξωτερικού χώρου.

-Σπίτια με μπάρμπεκιου, εξωτερική κουζίνα ή εστία φωτιάς

-Αθλήματα | σπίτια με τραπέζια πινγκ πονγκ, γήπεδα πάντελ, pickleball κ.α.

-Παραγωγή προϊόντων | σπίτια με πρόσβαση σε δέντρα με φρούτα ή σε παραγωγή λαχανικών

- Gen Gen AI: Ενώ τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το 2023, μόλις το 6% των Αμερικανών ταξιδιωτών σκοπεύουν να τα αξιοποιήσουν για το σχεδιασμό του ταξιδιού τους. Το 2024, ο όμιλος Expedia προβλέπει ότι η γενιά ταξιδιωτών του generative AI θα ενηλικιωθούν και θα αγκαλιάσουν πλήρως τη νέα τεχνολογία στα ταξίδια τους. Η έρευνα έδειξε ότι οι μισοί ταξιδιώτες ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την ΑΙ για το σχεδιασμό του επόμενου ταξιδιού τους, και ένας στους 3 ανέφεραν ότι είναι πολύ χρήσιμη στη δημιουργία ταξιδιωτικών σχεδίων.

Ο παράγοντας που βρίσκεται πίσω από αυτή την τάση είναι η ικανότητα της ΑΙ να απλοποιεί τον σχεδιασμό και τις αγορές μέσα από μια συζήτηση. Περί το 40% των ταξιδιωτών αναφέρουν ότι θα χρησιμοποιούσαν αυτή την τεχνολογία για να εντοπίσουν την ιδανική διαμονή, το 35% ότι θα σχεδίαζαν τις δραστηριότητές τους βάσει αυτής, το 33% ότι θα σύγκριναν τιμές πτήσεων και το 20% ότι θα άλλαζαν ή θα ακύρωναν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια μέσω αυτής.