H δημιουργία νέων προϊόντων σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς, η βελτίωση της προσβασιμότητας σε εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα και η καινοτομία στο μάρκετινγκ είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαχείριση του υπερτουρισμού στην Ευρώπη.

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα των συζητήσεων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της ενότητας Sustainability Track, Regulations Re-shaping the Future of Sustainability in Europe’s Tourism Markets, του συνεδρίου της WTM.

Εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα συμφώνησαν ότι στόχος για το 2024 είναι να ενθαρρυνθούν οι ταξιδιώτες να επισκέπτονται τους προορισμούς εκτός της υψηλής σεζόν, προκειμένου να γίνεται σωστή διαχείριση του υπερτουρισμού και να ενισχύεται ο υπεύθυνος χαρακτήρας των ταξιδιών.

Η διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, κ. Ελένη Σκαρβέλη, υπογράμμισε: «Όλοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και προκλήσεις και προσπαθούμε να διευρύνουμε τη σεζόν ως έναν βιώσιμο τρόπο διαφύλαξης των χωρών μας ώστε οι επισκέπτες να επιστρέφουν ξανά και ξανά, και οι κρατήσεις εκτός υψηλής σεζόν αποτελούν τάση για το 2024».

Ο αναπληρωτής διευθυντής στο Γραφείο οργανισμού τουρισμού της Ισπανίας στο Ην. Βασίλειο, Pedro Medina Asensio, επισήμανε ότι ο βρετανικός τουρισμός στην Ισπανία είναι συγκεντρωμένος σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας, όμως οι επισκέπτες επιθυμούν να ανακαλύψουν την Ισπανία ως προορισμό καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Η εκπρόσωπος της Τουριστικής Επιτροπής της Ιταλικής Κυβέρνησης, Debbie Flynn, ανέφερε ότι τα τουριστικά γραφεία και οι τουρ οπερείτορ θα πρέπει να ενισχύσουν την ανάπτυξη τουριστικών εμπειριών σε λιγότερο επισκέψιμους προορισμούς.

Η κ. Σκαρβέλη πρόσθεσε ότι μόλις το προϊόν είναι έτοιμο, ο συνδυασμός των τουριστικών αξιοθέατων με γειτονιές λιγότερο γνωστές τουριστικά, στο πλαίσιο του μάρκετινγκ είναι ένας έξυπνος τρόπος για να ενθαρρυνθεί αυτή η αλλαγή.

Η διευθύνων σύμβουλος της Atout France Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, Gwenaelle Delos, εξήγησε ότι η προσβασιμότητα στους λιγότερο γνωστούς προορισμούς θα πρέπει επίσης να αποτελεί στόχο για την ενθάρρυνση των αειφόρων ταξιδιών. Πρόσθεσε δε ότι η εταιρία αυξάνει την προσβασιμότητα σε όλους τους προορισμούς με πτήσεις και τρένα και αυξάνει τον αριθμό των σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Προτεραιότητα, είπε, είναι το προϊόν, η προσβασιμότητα, οι υπηρεσίες και ύστερα η προώθηση.