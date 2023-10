Τουρισμός: Ποια στοιχεία κάνουν την Ελλάδα και τα ξενοδοχεία της "trendy" το 2024 – Ανάμεσα στις 20 καλύτερες διακοπές για οικογένειες

Τις 20 καλύτερες διακοπές για τις οικογένειες Βρετανών για το 2024 αναδεικνύει η βρετανική εφημερίδα Τelegraph, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς για την περίοδο των σχολικών διακοπών του Μαϊου αλλά και για το καλοκαίρι.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει στις προτάσεις της εφημερίδας ως ιδανικός προορισμός για all inclusive, πολυτελείς, ηλιόλουστες και island hopping διακοπές.

Αναλυτικότερα, η εφημερίδα προτείνει Ελλάδα για τις σχολικές διακοπές του Μαϊου και συγκεκριμένα αναδεικνύει ως ιδανική επιλογή το Eagles Place στη Χαλκιδική, που διαθέτει 3 πισίνες, γήπεδα τένις και 5 εστιατόρια. Παρουσιάζει την προσφορά της Trailfinders που περιλαμβάνει 7 διανυκτερεύσεις δύο ενηλίκων και 2 παιδιών με πτήσεις επιστροφής έναντι 4.999 λιρών συνολικά για αναχώρηση στις 27 Μαϊου του 2024, εξοικονομώντας 450 λίρες.

Για το καλοκαίρι, προτείνονται η Ρόδος και οι Κυκλάδες. Για τη Ρόδο, αναφέρεται η all inclusive προσφορά της Olympic Holidays για διαμονή στο Labranda Blue Bay Resort, με οικογενειακές δραστηριότητες και πανέμορφη θέα στη θάλασσα κοντά στην παραλία Ιαλυσσός. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει waterpark με τσουλήθρες, παιδικό και εφηβικό κλαμπ, κέντρο παιχνιδιών και παιδική χαρά αποκλειστικά για μικρά παιδιά, αλλά και νυχτερινή διασκέδαση και πρόγραμμα δραστηριοτήτων με τοξοβολία, mountain biking, τένις, βόλεϋ κλπ. Οι επτά διανυκτερεύσεις μαζί με τις πτήσεις σε πακέτο all in ξεκινούν από 974 ευρώ το άτομο, για ταξίδια στις 5 Αυγούστου, και προσφέρουν εξοικονόμηση 75 λιρών το άτομο.

Για τις Κυκλάδες, η Τelegraph κάνει αναφορά στη Σίφνο, τη Φολέγανδρο και τη Μήλο. Αυτά τα λιγοτερο γνωστά Ελληνικά νησιά, αναφέρει, διαθέτουν χρυσές αμμουδιές και ήσυχους όρμους, και κοσμούνται από χωριά με λευκά σπίτια, όπου το ψάρι είναι φρέσκο, ο καιρός είναι καθαρός και η διαμονή έχει εξαιρετικό value. Προτείνεται πακέτο της Sunvil με 7 διανυκτερεύσεις και Island-hopping στις Κυκλάδες με κόστος 1.866 λίρες το άτομο για δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων επιστροφής από το Γκάτουικ, πρωινού και όλων των μεταφορών.

Οι επιλογές προορισμών που προτείνει η Τelegraph για το 2024 είναι...

--> Πασχαλινές ηλιόλουστες αποδράσεις

-Ευεξία και ζεστός καιρός στον Μαυρίκιο

-Ένα επικό οικογενειακό ταξίδι στην Καλιφόρνια

-Μια απόδραση παραλίας στη Γρενάδα

--> Σχολικές διακοπές Μαϊου

-Θαλάσσια σπορ στο Trentino της Ιταλίας

-Περιπέτεια στην Αυστρία

-Πολυτέλεια στην Ελλάδα

-Μαθήματα ιστορίας στην Αίγυπτο

-Οικογενειακές αποδράσεις στη Φλόριντα

-Απόδραση στη Σικελία

--> Καλοκαίρι

-Διακοπές μαζί με τους εφήβους της οικογένειας στην Τουρκία

-Ο The Lion King στην πραγματική ζωή/ Κένυα

-All inclusive στη Ρόδο

-Απόδραση για μέλη της οικογένεια από διαφορετικές γενιές στη Μινόρκα

-Παραλίες και ποδηλασία στο Algarve

-Για ηλιοφάνεια στη Σαρδηνία

-Διακοπές παραλίας στην Κύπρο

-Island Hopping στις Κυκλάδες

--> Διακοπές τον Οκτώβριο

-Ηλιόλουστη διασκέδαση Άμπου Ντάμπι

-Κρουαζιέρα στην Καραϊβική

-Δραστηριότητες εξωτερικού χώρου στα Μπαρμπέιντος