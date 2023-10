CNT: Αυτά είναι τα 5+1 Ελληνικά μπαρ που βρίσκονται στον κατάλογο με τα 100 καλύτερα στον κόσμο για το 2023

Πέντε Αθηναϊκά μπαρ βρίσκονται στην παγκόσμια κατάταξη με τα 100 καλύτερα από όλο τον κόσμο, με τίτλο «The World's Best Bars 2023», την οποία δημοσιοποίησε το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό περιοδικό στον κόσμο, Conde Nast Traveller. Η λίστα αυτή ανακοινώνεται ετησίως και αναγνωρίζει τα καλύτερα μέρη για ποτό σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, στη 12η θέση βρίσκεται το νέο μπαρ Line, το οποίο επίσης απέσπασε τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Μπαρ για το 2023, φέρνοντας στην Αθήνα την πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατηγορίας βραβείου.

Στη γενική κατάταξη των 100 καλύτερων μπαρ, ακολουθεί το Baba au Rum στην 25η θέση, καθώς και τα The Clumsies στην 47 θέση, Barro Negro στην 70η θέση και, τέλος, The Bar in Front of the Bar στην 98η.

Επιπλέον, στη θέση 49 της κατάταξης εντοπίζεται το Jewel of the South που βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη, το οποίο ξεχωρίζει για την Ελληνική κουζίνα και κουλτούρα του. Το μπαρ ξεχώρισε για την εξαιρετική ατμόσφαιρα και τα προσεγμένα κοκτέιλ που προσφέρει στους επισκέπτες του και αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής κουζίνας και του ποτού.

Το "The World's 100 Best Bars" είναι ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα βραβεία στον χώρο των μπαρ, και η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, με την Ασία να φιλοξενεί την εκδήλωση για πρώτη φορά στα 15 χρόνια ιστορίας των βραβείων.

Το πολυβραβευμένο Sips στη Βαρκελώνη ανακηρύχθηκε το καλύτερο bar στον κόσμο για το 2023, κατακτώντας την κορυφαία θέση μετά την τρίτη θέση που είχε λάβει το 2022.

Η λίστα "The World's 50 Best Bars 2023" παρουσιάζει επίσης άλλα εξαιρετικά μπαρ από όλο τον κόσμο, και η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση, με 5 μπαρ έκαστη. Ωστόσο, η Πόλη του Μεξικού ξεχωρίζει με την παρουσία της, αφού βραβεύονται 4 μπαρ.

Στη λίστα, υπάρχουν επίσης ξεχωριστά βραβεία για το καλύτερο μπαρ ανά ηπείρο, με το Mimi Kakushi στο Ντουμπάι να κατακτά τον τίτλο του καλύτερου μπαρ στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.